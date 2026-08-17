Yael Trepy liegt auf der Intensivstation des Spitals Santissima Annunziata in Sassari. Der 20-Jährige wäre gestern in einem Pool einer Villa an der Costa Smeralda beinahe ertrunken.
Der Stürmer soll in den tiefsten Teil des Pools geraten sein und aufgrund fehlender Schwimmkenntnisse in Schwierigkeiten geraten sein. Per Helikopter wurde er anschliessend nach Sassari geflogen.(car)
Der Stürmer soll in den tiefsten Teil des Pools geraten sein und aufgrund fehlender Schwimmkenntnisse in Schwierigkeiten geraten sein. Per Helikopter wurde er anschliessend nach Sassari geflogen.(car)