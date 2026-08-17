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Sportnews-Ticker: Serie-A-Profi liegt auf der Intensivstation

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Serie-A-Profi liegt nach Badeunfall auf der Intensivstation ++ Vingegaard bricht Saison ab

Die wichtigsten Kurznachrichten aus der weiten Welt des Sports.
17.08.2026, 12:5117.08.2026, 12:51
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Serie-A-Stürmer liegt nach Badeunfall auf der Intensivstation
Yael Trepy liegt auf der Intensivstation des Spitals Santissima Annunziata in Sassari. Der 20-Jährige wäre gestern in einem Pool einer Villa an der Costa Smeralda beinahe ertrunken.
Der Stürmer soll in den tiefsten Teil des Pools geraten sein und aufgrund fehlender Schwimmkenntnisse in Schwierigkeiten geraten sein. Per Helikopter wurde er anschliessend nach Sassari geflogen.(car)

Vingegaard beendet Saison
Jonas Vingegaard wird in dieser Saison kein Rennen mehr bestreiten. «Er leidet immer noch unter den Folgen des Schlüsselbeinbruchs, den er sich bei seinem Sturz an der Tour de France zugezogen hat», teilte sein Team mit. Damit wird der 29-jährige Däne nicht an der Rad-WM in Kanada vom 20. bis 27. September dabei sein.

Bis zu seinem Sturz erlebte der Tour-de-France-Sieger der Jahre 2022 und 2023 eine starke Saison. Er gewann Paris-Nizza, die Katalonien-Rundfahrt und obendrein den Giro d'Italia. Mit dem Gesamtsieg der Italien-Rundfahrt siegte er mindestens einmal bei jeder der drei grossen Rundfahrten. Erst sieben anderen Radprofis war dies zuvor gelungen. (sda/dpa)


Lens gewinnt Supercup gegen PSG
Paris Saint-Germain hat den französischen Supercup verloren. Der Meister unterlag Cupsieger Lens in dessen Stadion mit 0:1. Für das Team des neuen deutschen Trainers Dino Toppmöller traf Florian Thauvin in der 32. Minute zum Sieg. Danach verteidigte Lens den Vorsprung grösstenteils in Unterzahl.

Noch vor der Pause sah Lens-Verteidiger Kyllian Antonio die Rote Karte. In der Schlussphase flog auch der Pariser Nuno Mendes vom Platz. (ram/sda)
Pocognoli neuer schottischer Nationalcoach
Der Schweizer Nations-League-Gegner Schottland gibt seinen neuen Nationaltrainer bekannt. Der Belgier Sébastien Pocognoli tritt die Nachfolge von Steve Clarke an. Dieser hatte nach dem Vorrunden-Out an der Weltmeisterschaft seinen Rücktritt erklärt.

Der 38-jährige Pocognoli, der auf Klubebene Union Saint-Gilloise und Monaco trainiert hat, unterschrieb in Schottland einen Zweijahresvertrag. (ram/sda)
Golubic hat Matchbälle und verliert
In der 2. Runde ist für Viktorija Golubic beim WTA-1000-Turnier in Cincinnati Endstation. Die Zürcherin verlor nach zwei vergebenen Matchbällen gegen Janice Tjen mit 6:7 (8:10), 7:5, 5:7.

Dreieinviertel Stunden lang lieferte sich Golubic (WTA 52) mit der im WTA-Ranking 15 Plätze besser klassierten Indonesierin ein umkämpftes Duell. Im ersten Satz verspielte die Schweizerin einen 4:1-Vorsprung und verlor den Tiebreak mit dem fünften Satzball gegen sich. Danach deutete vieles auf eine Zweisatzniederlage hin. Doch Golubic reihte nach dem 1:5 sechs erfolgreiche Games aneinander.

Im entscheidenden Umgang führte Golubic 5:4 und 40:15, konnte aber keinen der beiden Matchbälle nutzen. Von den letzten 13 Punkten gewann Golubic nur noch einen. (ram/sda)
Wehrlein wieder Formel-E-Weltmeister
Porsche-Pilot Pascal Wehrlein hat sich zum zweiten Mal nach 2024 den Titel in der Formel E gesichert. Der 31-jährige Deutsche ging nach einer Kollision in der Schlussphase mit Jake Dennis (Andretti) wie sein WM-Rivale leer aus. Da auch Mitch Evans (Jaguar) als Vierter nicht weit genug vorne landete, ging der Gesamtsieg an den Deutschen. Das Rennen gewann der Brite Taylor Barnard.

Im letzten Saisonrennen in London trumpften die Schweizer Fahrer in der Formel E noch einmal gross auf. In einem chaotischen Rennen fuhr der Genfer Edoardo Mortara im Mahindra als Dritter auf das Podest. Einen versöhnlichen Abschluss seiner Karriere in der Elektro-Rennserie erlebte auch Sébastien Buemi als Fünfter. (ram/sda)
Schweiz-Bezwinger holen EM-Titel
Die topgesetzten Schweden Jacob Hölting Nilsson und Elmer Andersson krönten sich in Stare Jablonki überlegen zu Europameistern im Beachvolleyball. Im Final setzten sich die erst 21 und 20 Jahre alten Skandinavier 21:18, 18:21,15:10 gegen die norwegischen Olympiasieger und Ex-Weltmeister Anders Mol/Christian Sörum durch.

Die Schweden verloren erst den zweiten Satz im ganzen Turnier – der andere war im Viertelfinal gegen das Schweizer Duo Adrian Heidrich/Yves Haussener. Bei den Frauen triumphierten die Niederländerinnen Katja Stam/Raisa Schoon. (ram/sda)
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