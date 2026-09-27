Amanda Anisimova, die Nummer 11 der Welt, muss ihre Saison vorzeitig beenden, wie sie auf Instagram bekannt gab. Die 25-jährige Amerikanerin leidet an einer Handgelenksverletzung. Ihr letztes Spiel bestritt sie Anfang September bei den US Open in New York, wo sie in der dritten Runde gegen die Österreicherin Anastasia Potapova verlor. Anisimova hofft auf eine Rückkehr bei den Australian Open im Januar. (hkl/sda/apa/reuters)
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Anisimova beendet Saison vorzeitig +++ Schweiz im Davis Cup gegen Marokko
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Anisimova beendet Saison vorzeitig
Schweiz im Davis-Cup zuhause gegen Marokko
Das Schweizer Davis-Cup-Team trifft in der 1. Runde der Weltgruppe I, der zweithöchsten Stufe, im Februar zuhause auf Marokko. Das Los hätte es schlechter meinen können mit dem Team von Captain Severin Lüthi. Es hätte auch ein Auswärtsspiel beispielsweise in Paraguay, der Dominikanischen Republik oder Bolivien sein können. Nun ist es am 5./6. oder 6./7. Februar 2027 in einem Heimspiel Marokko. Austragungsort dürfte wie üblich Biel sein.
Aktuell weisen die Nordafrikaner keinen Spieler aus den Top 400 der Weltrangliste auf. Das war auch einmal anders. Die letzte Begegnung gewann die Schweiz im September 2002 in Casablanca gegen ein starkes marokkanisches Team knapp 3:2. Roger Federer gewann beide Einzel und an der Seite von George Bastl auch das Doppel. In der Weltgruppe I geht es zunächst darum, sich für das Aufstiegs-Playoff im Herbst zu qualifizieren. (riz/sda)
Aktuell weisen die Nordafrikaner keinen Spieler aus den Top 400 der Weltrangliste auf. Das war auch einmal anders. Die letzte Begegnung gewann die Schweiz im September 2002 in Casablanca gegen ein starkes marokkanisches Team knapp 3:2. Roger Federer gewann beide Einzel und an der Seite von George Bastl auch das Doppel. In der Weltgruppe I geht es zunächst darum, sich für das Aufstiegs-Playoff im Herbst zu qualifizieren. (riz/sda)
Erni muss weiter auf Comeback warten
Samuel Erni fällt wegen einer Unterkörperverletzung weitere zwei bis drei Monate aus. Dies melden die SCL Tigers. Der 35-jährige Verteidiger verletzte sich kurz vor Meisterschaftsbeginn im Training, nachdem er die beiden letzten Vorbereitungspartien noch gespielt hatte.
Der Thurgauer läuft seit 2017 für die Langnauer auf, zuvor war er neun Jahre beim EV Zug unter Vertrag gestanden. (riz/sda)
Der Thurgauer läuft seit 2017 für die Langnauer auf, zuvor war er neun Jahre beim EV Zug unter Vertrag gestanden. (riz/sda)
Team USA verteidigt Presidents Cup erfolgreich
Vor den Augen von US-Präsident Donald Trump verteidigten die besten Golfer der USA mit einer Aufholjagd den Titel im Presidents Cup erfolgreich. Das Team um den Weltranglistenersten Scottie Scheffler gewann in der Nähe von Chicago gegen eine Welt-Auswahl ohne Europa.
Jackson Koivun holte am Finaltag den entscheidenden Punkt zum späteren 17:13-Sieg des US-Teams. Die Gastgeber waren am Schlusstag mit einem Rückstand vom 7,5:10,5-Punkten in die abschliessenden zwölf Einzel gegangen. (abu/sda)
Jackson Koivun holte am Finaltag den entscheidenden Punkt zum späteren 17:13-Sieg des US-Teams. Die Gastgeber waren am Schlusstag mit einem Rückstand vom 7,5:10,5-Punkten in die abschliessenden zwölf Einzel gegangen. (abu/sda)
Tuchel in England stärker unter Druck
Thomas Tuchel ist nach Englands Heim-Niederlage zum Auftakt der Nations League gegen Weltmeister Spanien auf der Insel nochmal stärker unter Druck geraten. Die englischen Medien lobten zwar den Unterhaltungswert des 2:3 im Wembley-Stadion und auch die Offensive der Three Lions. Doch die teils erschreckende Abwehrleistung wird auch Tuchel angekreidet.
«England findet seine DNA: defensiv unfähig», schrieb der «Telegraph» in einem Kommentar: «Unterhaltsam, ja - aber wann bekommt Tuchel diese englische Abwehr in den Griff?» Auch «Daily Mail» kommentierte in diese Richtung: «Tuchels Viererkette hatte sich vielleicht zu sehr von den ganzen Diskussionen vor dem Spiel über die englische DNA beeinflussen lassen und schien darauf bedacht zu sein, sich über das Spielfeld nach vorne zu spielen, selbst wenn direktere Optionen ihnen besser gedient hätten.» (sda/dpa)
«England findet seine DNA: defensiv unfähig», schrieb der «Telegraph» in einem Kommentar: «Unterhaltsam, ja - aber wann bekommt Tuchel diese englische Abwehr in den Griff?» Auch «Daily Mail» kommentierte in diese Richtung: «Tuchels Viererkette hatte sich vielleicht zu sehr von den ganzen Diskussionen vor dem Spiel über die englische DNA beeinflussen lassen und schien darauf bedacht zu sein, sich über das Spielfeld nach vorne zu spielen, selbst wenn direktere Optionen ihnen besser gedient hätten.» (sda/dpa)
Mbappé fällt mit Kapselverletzung aus
Kylian Mbappé wird Frankreich in den kommenden drei Spielen in der Nations League nicht zur Verfügung stehen. Wie sein Klub Real Madrid mitteilt, hat sich der Stürmer im Spiel gegen die Türkei eine Kapselverletzung im Knie zugezogen. Das Malheur passierte Mbappé unmittelbar vor seinem Tor beim 1:0-Sieg. Danach musste der 27-jährige Captain ausgewechselt werden.
Frankreich trifft am Montag auswärts auf Belgien, empfängt am 2. Oktober in Paris Italien und spielt drei Tage später wieder gegen Belgien. (car/sda)
Frankreich trifft am Montag auswärts auf Belgien, empfängt am 2. Oktober in Paris Italien und spielt drei Tage später wieder gegen Belgien. (car/sda)
Sagnol nicht länger Trainer von Georgien
Georgien trennt sich von seinem Nationaltrainer Willy Sagnol. Der Verband gab die Trennung am Samstag bekannt, einen Tag nach der 0:1-Niederlage gegen Nordirland in der Nations League.
Sagnol war seit Februar 2021 Trainer der georgischen Nationalmannschaft. Einen historischen Erfolg erreichte er 2024, als er das Land in die K.o.-Runde der EM führte. Zuvor hatte der ehemalige französische Internationale das U21-Nationalteam Frankreichs, Bordeaux und als Interimscoach auch für kurze Zeit Bayern München gecoacht.
Bis Ende 2028 wird die georgische Nationalmannschaft nun von Ramaz Svanadze trainiert. Bis anhin war dieser Coach der U21 von Georgien, mit der er zweimal die EM-Endrunde erreichte. (sda/afp)
Sagnol war seit Februar 2021 Trainer der georgischen Nationalmannschaft. Einen historischen Erfolg erreichte er 2024, als er das Land in die K.o.-Runde der EM führte. Zuvor hatte der ehemalige französische Internationale das U21-Nationalteam Frankreichs, Bordeaux und als Interimscoach auch für kurze Zeit Bayern München gecoacht.
Bis Ende 2028 wird die georgische Nationalmannschaft nun von Ramaz Svanadze trainiert. Bis anhin war dieser Coach der U21 von Georgien, mit der er zweimal die EM-Endrunde erreichte. (sda/afp)
Fabian Aebersold läuft zu EM-Bronze
Fabian Aebersold läuft an der EM auch über die Mitteldistanz aufs Podest. Der Seeländer Orientierungsläufer gewinnt in Litauen Bronze, nachdem er zwei Tage zuvor über die Langdistanz bereits Silber geholt hatte.
Für Aebersold ist es erst die zweite Einzelmedaille an einem Grossanlass. Im vergangenen Jahr hatte er mit der Staffel zudem WM-Silber gewonnen.
Der Sieg in Litauen ging wie bereits über die Langdistanz überlegen an Kasper Fosser. Der Norweger distanzierte den 25-jährigen Aebersold in 32:56 Minuten um 1:59 Minuten. Platz 2 sicherte sich der Schwede Anton Johansson in 34:30 Minuten. (sda)
Für Aebersold ist es erst die zweite Einzelmedaille an einem Grossanlass. Im vergangenen Jahr hatte er mit der Staffel zudem WM-Silber gewonnen.
Der Sieg in Litauen ging wie bereits über die Langdistanz überlegen an Kasper Fosser. Der Norweger distanzierte den 25-jährigen Aebersold in 32:56 Minuten um 1:59 Minuten. Platz 2 sicherte sich der Schwede Anton Johansson in 34:30 Minuten. (sda)
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