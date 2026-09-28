sonnig27°
DE | FR
burger
Sport
Wintersport

Ski Weltcup: In Sölden könnte es bald auch einen Super-G geben

epa12481228 Lara Gut-Behrami from Switzerland in action during the second run of the Women?s Giant Slalom race of the FIS Alpine Ski World Cup season opener on the Rettenbach glacier, in Soelden, Aust ...
In Sölden könnten bald mehrere Weltcuprennen stattfinden.Bild: keystone

Zum Saisonauftakt bald ein Super-G? Sölden plant zusätzliche Weltcup-Rennen

In weniger als einem Monat startet die neue Ski-Weltcup-Saison in Sölden traditionsgemäss mit einem Riesenslalom. Dies könnte sich bereits in einem Jahr ändern, denn die Organisatoren möchten zwei zusätzliche Rennen am Rettenbachgletscher durchführen.
28.09.2026, 16:3128.09.2026, 16:31

Am 24. Oktober startet wieder die neue Weltcupsaison im Ski Alpin. Wie es seit dem Jahr 2000 Tradition ist, starten die Frauen am Samstag und die Männer am Sonntag mit einem Riesenslalom in die neue Saison.

In einem Jahr könnte sich dies allerdings ändern. Jakob Falkner, Geschäftsführer der Bergbahnen Sölden, plant laut dem Kurier bereits, dass auf dem Ötztal für Frauen und Männer je ein Super-G stattfinden soll. Es sollen bereits Hintergrundsgespräche mit dem österreichischen Skiverband und dem Weltverband FIS laufen.

Bald eine ganze Woche in Sölden

Falkner zeigt sich zuversichtlich, dass auch Speedrennen auf dem Rettenbachgletscher stattfinden können: «Vincent Kriechmayr hat mir versichert, dass ein Super-G möglich wäre.» Das Speedteam der Österreicher trainiert regelmässig Super-G in Sölden. Eine Variante ist es auch, Slaloms in Sölden durchzuführen, allerdings gibt es im Weltcup-Kalender aktuell deutlich mehr Slaloms als Super-G-Rennen.

25.10.2018, Soelden, AUT, FIS Weltcup Ski Alpin, Forum Alpinum, im Bild Jakob Falkner // Jakob Falkner during Forum Alpinum prior to the FIS ski alpine world cup opening in Soelden, Austria on 2018/10 ...
Jakob Falkner plant in Sölden mehr Rennen.Bild: www.imago-images.de

Mit zwei zusätzlichen Rennen soll es aber noch nicht fertig sein in Sölden. Falkner hat die Vision, dass Sölden eine gesamte Woche lang Weltcuprennen austragen soll. So könnten sich alle Fahrer, Fans, Ausrüster und Sponsoren zum Auftakt der Saison in Sölden versammeln. Dies wäre wohl auch für den Tourismus in Sölden fördernd.

Vorbereitungen für dieses Jahr laufen

Aktuell laufen bereits die Vorbereitungen für die Rennen Ende Oktober. Webcambilder zeigen bereits erste Schneedepots, die auf dem Gletscher liegen. Rundherum sieht man aber noch überhaupt keinen Schnee und am Montagnachmittag liegen die Temperaturen bei 14,3 Grad.

Der erste Schnee in Sölden liegt bereits.
Der erste Schnee in Sölden liegt bereits.Bild: oetztal.com

Die Schweizer Hoffnungen liegen beim Saisonauftakt dann bei Marco Odermatt. Drei der letzten vier Riesenslaloms, welche in Sölden stattgefunden haben, entschied der fünffache Gesamtweltcupsieger für sich. (riz)

ManCity-Verdikt überschattet die Premier League – das sind die Szenarien
ManCity-Verdikt überschattet die Premier League – das sind die Szenarien
Mehr Sport:
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Die meisten Siege im Riesenslalom in Adelboden
1 / 10
Die meisten Siege im Riesenslalom in Adelboden

Marco Odermatt (SUI): 5 Siege (2022, 2023, 2024, 2025, 2026).
quelle: keystone / anthony anex
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Marco Odermatt feiert seine Olympiamedaillen
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
«Wir sind im Mittelmass angekommen»: Schweinsteiger kritisiert DFB-Team
Nach der Heimniederlage gegen Griechenland übt Bastian Schweinsteiger deutliche Kritik an der deutschen Nationalmannschaft – stellt sich aber klar hinter Bundestrainer Jürgen Klopp.
Nach der überraschenden 1:0- Heimniederlage gegen Griechenland hat Bastian Schweinsteiger deutliche Worte gefunden: «Wir sind keine Top-Mannschaft mehr, wir sind im Mittelmass angekommen», so der Weltmeister von 2014. Jürgen Klopp müsse sich die Mannschaft nun genau anschauen, um seinen gewohnten intensiven Fussball überhaupt umsetzen zu können.
Zur Story