In Sölden könnten bald mehrere Weltcuprennen stattfinden. Bild: keystone

Zum Saisonauftakt bald ein Super-G? Sölden plant zusätzliche Weltcup-Rennen

In weniger als einem Monat startet die neue Ski-Weltcup-Saison in Sölden traditionsgemäss mit einem Riesenslalom. Dies könnte sich bereits in einem Jahr ändern, denn die Organisatoren möchten zwei zusätzliche Rennen am Rettenbachgletscher durchführen.

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Am 24. Oktober startet wieder die neue Weltcupsaison im Ski Alpin. Wie es seit dem Jahr 2000 Tradition ist, starten die Frauen am Samstag und die Männer am Sonntag mit einem Riesenslalom in die neue Saison.

In einem Jahr könnte sich dies allerdings ändern. Jakob Falkner, Geschäftsführer der Bergbahnen Sölden, plant laut dem Kurier bereits, dass auf dem Ötztal für Frauen und Männer je ein Super-G stattfinden soll. Es sollen bereits Hintergrundsgespräche mit dem österreichischen Skiverband und dem Weltverband FIS laufen.

Bald eine ganze Woche in Sölden

Falkner zeigt sich zuversichtlich, dass auch Speedrennen auf dem Rettenbachgletscher stattfinden können: «Vincent Kriechmayr hat mir versichert, dass ein Super-G möglich wäre.» Das Speedteam der Österreicher trainiert regelmässig Super-G in Sölden. Eine Variante ist es auch, Slaloms in Sölden durchzuführen, allerdings gibt es im Weltcup-Kalender aktuell deutlich mehr Slaloms als Super-G-Rennen.

Jakob Falkner plant in Sölden mehr Rennen. Bild: www.imago-images.de

Mit zwei zusätzlichen Rennen soll es aber noch nicht fertig sein in Sölden. Falkner hat die Vision, dass Sölden eine gesamte Woche lang Weltcuprennen austragen soll. So könnten sich alle Fahrer, Fans, Ausrüster und Sponsoren zum Auftakt der Saison in Sölden versammeln. Dies wäre wohl auch für den Tourismus in Sölden fördernd.

Vorbereitungen für dieses Jahr laufen

Aktuell laufen bereits die Vorbereitungen für die Rennen Ende Oktober. Webcambilder zeigen bereits erste Schneedepots, die auf dem Gletscher liegen. Rundherum sieht man aber noch überhaupt keinen Schnee und am Montagnachmittag liegen die Temperaturen bei 14,3 Grad.

Der erste Schnee in Sölden liegt bereits. Bild: oetztal.com

Die Schweizer Hoffnungen liegen beim Saisonauftakt dann bei Marco Odermatt. Drei der letzten vier Riesenslaloms, welche in Sölden stattgefunden haben, entschied der fünffache Gesamtweltcupsieger für sich. (riz)