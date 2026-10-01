Der WM-Finalist Argentinien kehrte in der Nacht auf Donnerstag mit einem überzeugenden 4:0-Sieg gegen Bolivien auf den Rasen zurück.
Lautaro Martinez (19.), Nicolas Paz (29.), Cristian Romero (53.) und José «Flaco» Lopez (86.) erzielten im argentinischen Cordoba die Tore zum Sieg der Albiceleste, die auf ihren Star Lionel Messi verzichten musste. Der 39-jährige Stürmer hat seinen Rücktritt aus der Nationalmannschaft angekündigt und wird sich am 6. Oktober bei einem weiteren Testspiel gegen Benin verabschieden. (nih/sda/afp)
Lautaro Martinez (19.), Nicolas Paz (29.), Cristian Romero (53.) und José «Flaco» Lopez (86.) erzielten im argentinischen Cordoba die Tore zum Sieg der Albiceleste, die auf ihren Star Lionel Messi verzichten musste. Der 39-jährige Stürmer hat seinen Rücktritt aus der Nationalmannschaft angekündigt und wird sich am 6. Oktober bei einem weiteren Testspiel gegen Benin verabschieden. (nih/sda/afp)