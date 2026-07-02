Beim Berner Kantonal-Schwingfest im Stadion Wankdorf bekommt es der Ostschweizer Gast und Schwingerkönig Armon Orlik am Sonntag im Anschwingen mit Michael Moser zu tun. Der noch keine 21 Jahre alte Emmentaler triumphierte in diesem Jahr bereits beim Oberaargauischen und dem Berner Oberländer Schwingfest.
Der Nordostschweizer Werner Schlegel, der in dieser Saison schon auf dem Stoos, am St. Galler Kantonale und letzten Sonntag beim Nordostschweizer Schwingfest gewonnen hat, misst sich mit Adrian Walther. Auch Fabian Staudenmann bekommt es mit einem starken Gast zu tun, dem Nordwestschweizer Sinisha Lüscher. (riz/sda)
Der Nordostschweizer Werner Schlegel, der in dieser Saison schon auf dem Stoos, am St. Galler Kantonale und letzten Sonntag beim Nordostschweizer Schwingfest gewonnen hat, misst sich mit Adrian Walther. Auch Fabian Staudenmann bekommt es mit einem starken Gast zu tun, dem Nordwestschweizer Sinisha Lüscher. (riz/sda)