Alexander Ovechkin hat seinen Vertrag verlängert. Bild: fxp-fr-sda-rtp

Der NHL-Rekordtorschütze hat noch nicht genug: Ovechkin verlängert bei Washington

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Alex Ovechkin hat seinen Vertrag bei den Washington Capitals um ein weiteres Jahr verlängert. Dies teilte die Franchise am Donnerstag mit. Damit wird der Russe auch seine 22. NHL-Saison bei den Capitals bestreiten. Der Flügelspieler erhält in der kommenden Spielzeit 4,25 Millionen US-Dollar.

Der 40-Jährige sagt zu seiner Vertragsverlängerung: «Ich bin zurück! Vielen Dank an alle, die mir und meiner Familie die Zeit gegeben haben, diese Entscheidung zu treffen. Ich bin gesund. Ich liebe es, Eishockey zu spielen und um den Sieg zu kämpfen.» Nach der vergangenen Saison war unklar ob der NHL-Rekordtorschütze bei Washington fortsetzen wird oder gar seine Karriere beendet. Das Ziel in der kommenden Spielzeit ist klar: «Ich freue mich darauf, zurückzukommen und mich meinen Teamkollegen anzuschliessen, damit wir um einen Platz in den Playoffs kämpfen und eine Chance auf den Sieg haben können. Wir sehen uns im September.»

In der vergangenen Saison verpassten die Caps die Playoffs. «Ovi» sammelte dabei in 82 Einsätzen 64 Skorerpunkte (je 32 Tore und Assists). Den Stanley Cup konnte der Russe bisher einmal gewinnen – vor acht Jahren setzte sich Washington im Final gegen die Las Vegas Golden Knights durch.

Im April 2025 wurde Ovechkin nach seinem 895. Treffer in der Regular Season NHL-Rekordtorschütze und löste somit Wayne Gretzky ab. Nun hat «The Great Eight» mindestens ein weiteres Jahr Zeit, seinen Rekord weiter auszubauen. (riz)