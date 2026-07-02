Die Schweizer Basketballer kassierten in der fünften Runde der WM-Qualifikation ihre fünfte Niederlage. Das Heimspiel in Freiburg gegen Serbien verloren sie 73:97. Die Schweizer Equipe, die ohne NBA-Söldner antrat, brach im Schlussviertel ein (15:31). Bereits zuvor hatte sie den Serben jedoch kaum etwas entgegenzusetzen.
Schon vor dem Spiel war klar gewesen, dass die Equipe von Nationaltrainer Ilias Papatheodorou die Vierergruppe selbst mit Siegen gegen Serbien und am Montag gegen die Türkei nur auf Platz 4 abschliessen wird. Die ersten drei Teams qualifizieren sich hingegen für die zweite Runde der WM-Qualifikation. Die WM-Endrunde findet im September 2027 in Katar statt. (riz/sda)
Schon vor dem Spiel war klar gewesen, dass die Equipe von Nationaltrainer Ilias Papatheodorou die Vierergruppe selbst mit Siegen gegen Serbien und am Montag gegen die Türkei nur auf Platz 4 abschliessen wird. Die ersten drei Teams qualifizieren sich hingegen für die zweite Runde der WM-Qualifikation. Die WM-Endrunde findet im September 2027 in Katar statt. (riz/sda)