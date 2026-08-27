Amwird bei den Männern mit Stan Wawrinka nur ein Schweizer im Hauptfeld stehen. Nach(ATP 174) und(ATP 231) scheiterte mit(ATP 178) auch der letzte verbliebene Schweizer in der Qualifikation. Der 23-Jährige unterlag in der 2. Runde dem Amerikaner Colton Smith (ATP 221) 6:7 (2:7), 6:2, 4:6.Wawrinka hatte am Mittwoch doch noch eine Wildcard für das letzte Grand-Slam-Turnier des Jahres und sein persönlich letztes Major der Karriere erhalten. (abu/sda)