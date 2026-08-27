Am US Open wird bei den Männern mit Stan Wawrinka nur ein Schweizer im Hauptfeld stehen. Nach Rémy Bertola (ATP 174) und Kilian Feldbausch (ATP 231) scheiterte mit Jérôme Kym (ATP 178) auch der letzte verbliebene Schweizer in der Qualifikation. Der 23-Jährige unterlag in der 2. Runde dem Amerikaner Colton Smith (ATP 221) 6:7 (2:7), 6:2, 4:6.
Wawrinka hatte am Mittwoch doch noch eine Wildcard für das letzte Grand-Slam-Turnier des Jahres und sein persönlich letztes Major der Karriere erhalten. (abu/sda)
Wawrinka hatte am Mittwoch doch noch eine Wildcard für das letzte Grand-Slam-Turnier des Jahres und sein persönlich letztes Major der Karriere erhalten. (abu/sda)