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Sportnews-Ticker: Auch Stricker erhält Wildcard für Gstaad

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Auch Stricker erhält Wildcard für Gstaad +++ Aebersold sprintet zu WM-Gold

Die wichtigsten Kurznachrichten aus der weiten Welt des Sports.
07.07.2026, 17:0508.07.2026, 15:05
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Auch Stricker erhält Wildcard für Gstaad
Das Swiss Open in Gstaad vergibt die zweite von drei Wildcards an Dominic Stricker. Für den 23-jährigen Berner ist es das erste Turnier dieser Kategorie in diesem Jahr. Stricker (ATP 343), der 2023 am US Open in die Achtelfinals und in der Folge in die Top 100 der Weltrangliste stürmte, kämpfte in der Zwischenzeit mit Verletzungs- und Motivationsproblemen. Er will sich nun wieder nach vorne kämpfen. Bei bisher fünf Teilnahmen in Gstaad erreichte er 2022, 2023 und im letzten Jahr die Achtelfinals.

Die erste Wildcard ging an den 23-jährigen Aargauer Jérôme Kym (ATP 196). Stan Wawrinka seinerseits rückt direkt ins Hauptfeld nach, wie am Mittwoch bekannt wurde. Damit bleibt den Veranstaltern noch eine Wildcard, die sie vergeben können. Das Sandturnier im Saanenland findet vom 11. bis 19. Juli statt. (riz/sda)
Nordische Ski-WM 2031 an Oberstdorf vergeben
Die Nordischen Ski-Weltmeisterschaften finden 2031 in Oberstdorf statt. Der bayrische Ort mit grosser Wintersport-Tradition setzte sich bei der Vergabe der FIS gegen das slowenische Skisprung-Mekka Planica durch, wie der Weltverband nach einem digitalen Meeting des Councils am Dienstag mitteilte.

2027 finden die Nordischen Ski-WM in Falun in Schweden statt, zwei Jahre später in Lahti in Finnland. (abu/sda)

Simona Aebersold überlegen zum ersten WM-Titel im Sprint
Simona Aebersold lanciert die Sprint-OL-WM in Genua mit einer Machtdemonstration. Nach zwei WM-Titeln über die Langdistanz gewinnt die 28-jährige Bernerin überlegen ihre erste Goldmedaille im Sprint.

Aebersold deklassierte die Konkurrenz regelrecht. Bei einer Laufzeit von knapp 16 Minuten verwies sie die Norwegerin Pia Young Vik um 1:11 Minuten auf Platz 2. Bronze ging mit 1:18 Minuten Rückstand an die Tschechin Lucie Dittrichova. (abu/sda)
IOC streicht nordische Kombination aus Olympiaprogramm
Nach über 100 Jahren ist die Nordische Kombination künftig nicht mehr Teil der Olympischen Winterspiele. Die IOC-Führung hat die Traditionssportart – die Kombination aus Skispringen und Langlauf – für die Spiele 2030 in den französischen Alpen aus dem Programm gestrichen.

Die Nordische Kombination war schon bei den ersten Winterspielen 1924 Teil des Programms, sah sich zuletzt jedoch viel Kritik ausgesetzt. Auch im vergangenen Februar in Mailand-Cortina waren die Frauen, die seit 2020 Weltcups austragen, nicht zugelassen. Zudem sei die Sportart international zu wenig verbreitet und generiere zu wenig Zuschaueraufmerksamkeit. (abu)

Gstaad-Wildcard für Kym
Das Swiss Open in Gstaad vergibt die erste von drei Wildcards an einen Schweizer. Jérôme Kym erhält für das ATP-Turnier der kommenden Woche eine Einladung. Auch Stan Wawrinka ist dabei. Für den 23-jährigen Aargauer Jérôme Kym (ATP 196) wird es das zweite Mal im Hauptfeld des Sandturniers sein.

Angeführt wird die Setzliste im Saanenland von Vorjahressieger Alexander Bublik und dem zweifachen Champion Casper Ruud. (riz/sda)
Schweizer Männer bleiben ohne Sieg
Die Schweizer Basketballer ohne ihre NBA-Söldner kassierten zum Abschluss der WM-Qualifikation eine sechste Niederlage und sind damit ausgeschieden. Das Spiel in Istanbul gegen die Türkei ging 72:95 verloren.

Die Schweizer Equipe von Nationaltrainer Ilias Papatheodorou steht ohne Punkte da. Es war schon vor der letzten Partie klar gewesen, dass sie die Vierergruppe auf Platz 4 abschliessen wird. Die ersten drei Teams mit der Türkei, Serbien und Bosnien-Herzegowina qualifizierten sich hingegen für die zweite Runde der WM-Qualifikation. (abu/sda)
McIntosh knackt letzten Rekord der Ganzkörperanzug-Ära
Kanadas Schwimmstar Summer McIntosh hat den letzten Frauen-Weltrekord der Ganzkörperanzug-Ära ausgelöscht. Die mehrfache Olympiasiegerin schwamm die 200 m Delfin in Montreal bei den Trials für die Pan-Pazifik-Meisterschaften in 2:01,65 Minuten und überflügelte damit die Chinesin Liu Zige (2:01,81), die den Rekord im Oktober 2009 – am Höhepunkt der «Shiny suit»-Ära – aufgestellt hatte. Die 19-jährige McIntosh hält nun fünf der sechs schnellsten Zeiten in der Delfin-Disziplin.

«Als ich aufwuchs, war das der einzige Weltrekord, von dem ich dachte, ich würde ihn niemals brechen. Es vor heimischem Publikum zu schaffen, ist etwas ganz Besonderes», sagte McIntosh glückselig. «Das bedeutet mir einfach alles, und ich bin völlig überwältigt.» (nih/sda/apa)
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