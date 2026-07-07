Er trägt ein Kondor-Kostüm und ist seit Jahren überall dort, wo Kolumbien spielt: «El Cole». Bild: keystone

«El Cole» – der menschliche Andenkondor, der Kolumbien um die Welt begleitet

Er trägt ein Kondor-Kostüm und ist seit Jahren überall dort, wo Kolumbien spielt: «El Cole», der berühmteste Fan der Kolumbianer. Auch an der WM 2026 in den USA fehlt er nicht.

Claudia Carvalho Folge mir

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Während der WM fallen nicht nur die Stars auf, sondern auch die Fans auf den Rängen. Einige von ihnen tragen gerne mal etwas extravagantere Kleidung oder fast gar keine – und andere fallen einfach auf, weil sie Jahr für Jahr für die Nationalmannschaften da sind und überall hin mitreisen.

Hinter der auffälligsten Erscheinung auf Kolumbiens Rängen steckt Gustavo Llanos, ein Mann aus Barranquilla. Ihn erkennt man an seinem Overall mit Flügeln, einer auffälligen Maske über seinem Gesicht und einem Kopfschmuck, der ihn in einen Andenkondor verwandelt – das Wappentier Kolumbiens. Aus Gustavo Llanos wird so «El Cole», das lebende Sinnbild des kolumbianischen Fans. Im internationalen Kontext redet man oftmals auch vom «Birdman».

Unübersehbar: «El Cole» mitten im Stadion. Bild: keystone

Seine Geschichte begann 1989 – damals verkleidete sich Llanos erstmals als Andenkondor, als die kolumbianische Nationalmannschaft ein WM-Qualifikationsspiel in seiner Heimatstadt austrug. Sein Auftritt fiel mit der goldenen Ära des kolumbianischen Fussballs zusammen – den die damalige Nationalmannschaft qualifizierte sich erstmals seit 1962 wieder für eine WM. Bei jener WM in Italien reiste er nur mit Flugtickets an, ohne zu wissen, wie er wieder nach Hause kommen würde. Genau dort, auf den Tribünen, wurde er zum «Fan Nummer eins» des Turniers ausgerufen.

Heute blickt er auf rund dreissig Jahre zurück, in denen er Kolumbien zu sieben Weltmeisterschaften und neun Copa-America-Kompetitionen begleitet hat. Ein tiefgläubiger Mann, der seinen Erfolg stets Gott zuschreibt – und Aberglauben strikt ablehnt: «Ich bin kein Kabbalist, ich bin Christ.» Nebst seinem auffälligen Kostüm trägt er auch seine Fahne mit sich, auf der die Worte «CRISTO TE AMO» zu erkennen sind. Übersetzt bedeuten diese «Christus ich liebe dich».

Auch bei der WM 2026 in den USA, Mexiko und Kanada darf «El Cole» nicht fehlen. Möglich macht das ein Sponsor: Ein Unternehmen aus seiner Heimat übernahm die Reisekosten für die erste Turnierphase, im Austausch dafür, dass er dessen Namen trägt – ein Modell, mit dem er seinen Traum finanziert, die «Tricolor» rund um die Welt zu begleiten. Mit seinem Andenkondor-Outfit zählt er zu den lautesten Kolumbien-Fans dieser WM. Vom Aztekenstadion bis Vancouver verwandeln Zehntausende – viele davon in Nordamerika lebende Kolumbianer – die Stadien in ein gelbes Meer und machen die «Tricolor» quasi zum Heimteam. Mittendrin und unübersehbar: der menschliche Andenkondor «El Cole».

Heute Abend geht die Reise weiter – im Achtelfinal trifft Kolumbien in Vancouver auf die Schweiz (22 Uhr Schweizer Zeit).