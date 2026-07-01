zieht sich bei ihrem Sieg imeineim rechten Fuss zu. Wie ihr Management mitteilt, wird die Stabhochspringerin auf einen Start am Freitag beim Meeting Stanislas in Nancy verzichten. Die 28-Jährige unterziehe sich einer intensiven Therapie, um möglichst schnell wieder ins Wettkampfgeschehen eingreifen zu können. Wie lange sie ausfallen wird, ist nicht klar.Moser verlor am Sonntag bei ihrem Versuch, die 4,90 m zu überqueren, den Halt und schlug heftig und kopfüber auf die Matte auf. Die Verletzung erlitt sie jedoch vom Stab, der ihr rechtes Bein traf. (riz/sda)