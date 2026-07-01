Audrey Werro feierte bei der zweiten Austragung des internationalen Meetings in Freiburg einen viel umjubelten Heimsieg. Die 800-m-Weltklasseläuferin gewann das 400-m-Rennen in 51,33 Sekunden und stellte damit die zweitbeste Zeit ihrer Karriere über diese Distanz auf.
Im letzten Rennen des Tages brachte Audrey Werro das Leichtathletikstadion St-Léonard zum Kochen. Die 22-jährige Lokalmatadorin enttäuschte die zahlreichen Fans nicht und stürmte zum Sieg. Einzig im vergangenen August, als sie bei der Premiere dieses Meetings in 51,03 einen Schweizer U23-Rekord aufgestellt hatte, war sie die 400 m noch schneller gelaufen. Bei kühlen Bedingungen um 22.30 Uhr lag der Schweizer Rekord von Lea Sprunger (50,52) aus dem Jahr 2018 ausser Reichweite. (nih/sda)
Im letzten Rennen des Tages brachte Audrey Werro das Leichtathletikstadion St-Léonard zum Kochen. Die 22-jährige Lokalmatadorin enttäuschte die zahlreichen Fans nicht und stürmte zum Sieg. Einzig im vergangenen August, als sie bei der Premiere dieses Meetings in 51,03 einen Schweizer U23-Rekord aufgestellt hatte, war sie die 400 m noch schneller gelaufen. Bei kühlen Bedingungen um 22.30 Uhr lag der Schweizer Rekord von Lea Sprunger (50,52) aus dem Jahr 2018 ausser Reichweite. (nih/sda)