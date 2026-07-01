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WM 2026: England schlälgt Kongo dank Harry Kane

England&#039;s Harry Kane (9) celebrates after scoring his side&#039;s first goal during the World Cup round of 32 soccer match between England and Congo in Atlanta, Wednesday, July 1, 2026. (AP Photo ...
Harry Kane erlöst England gegen Kongo.Bild: keystone

Kane rettet England im Alleingang vor der Blamage gegen Kongo

England dreht gegen die Demokratische Republik Kongo ein 0:1 in ein 2:1 und steht im Achtelfinal. Beide Tore des Favoriten erzielt Harry Kane.
01.07.2026, 17:0001.07.2026, 21:02

Obwohl England die Gruppe L mit sieben Punkten als Erster abschloss, musste Trainer Thomas Tuchel einige Kritik einstecken. Die irische Fussball-Legende Roy Keane sagte beim TV-Sender ITV: «Ich glaube nicht, dass er eine Ahnung hat, wie seine beste Elf aussieht.» Das unterstreicht, welche hohen Ansprüche in England gestellt werden, eigentlich ist nur der zweite WM-Titel nach 1966 gut genug.

Tuchel zeigte sich derweil zuversichtlich und versicherte, dass sich seine Mannschaft steigern werde, je grösser die Spiele würden. Allerdings bekundeten die Engländer gegen die Afrikaner mehr Mühe als erwartet. Sie gerieten in der 7. Minute gar in Rückstand und rannten diesem bis zur 75. Minute hinterher.

Die Highlights des Spiels.Video: SRF

Der Erlöser war – wie könnte es auch anders sein – Harry Kane, der nach einer Flanke von Anthony Gordon per Kopf den Ausgleich erzielte, wobei das Tor nicht unhaltbar war. Der 32-jährige Stürmer von Bayern München war es auch, der in der 86. Minute nach erneutem Assist von Gordon mit einem herrlichen Schuss für den Siegtreffer verantwortlich zeichnete. Es war für Kane bereits der zweite Doppelpack an diesem Turnier und sein fünfter Treffer insgesamt.

Zu Beginn der Partie waren die Engländer nicht bereit, während der Kongo erfrischend aufspielte. Das 1:0 fiel bereits in der 7. Minute, wobei Brian Cipenga nach einer Flanke von Chancel Mbemba im Strafraum vergessen wurde und Jordan Pickford in der nahen Ecke erwischte - der englische Keeper hätte diesen Ball halten müssen. Der 28-jährige Cipenga spielte in den letzten beiden Saisons für Castellon in der zweithöchsten spanischen Liga. Davor war er in der zweithöchsten Liga Portugals tätig. Er traf in seinem zehnten Länderspiel erstmals.

Nach der Trinkpause der ersten Halbzeit fanden dann auch die Engländer in die Partie. Sie erspielten sich bis zur Pause einige Top-Chancen heraus, doch erwischte der kongolesische Goalie Lionel Mpasi mit Ausnahme des 1:1 einen Glanztag. Zweimal rettete er bravourös nach einem Kopfball von Jude Bellingham, das zweite Mal in der Nachspielzeit der ersten Hälfte, in der er auch nach einer Direktabnahme von Harry Kane am weiten Pfosten nach einem Eckball auf dem Posten war. Der 31-jährige Mpasi wechselte auf die vergangene Saison hin zu Le Havre in die Ligue 1, war dort aber nur der zweite Goalie.

Die beiden Tore von Kane verhinderten, dass Mpasi und Cipenga zu den grossen Helden des Tages wurden. Die DR Kongo bestritt sein erstes K.o.-Spiel überhaupt an einer WM. Bei der ersten WM-Teilnahme 1974 gingen alle drei Vorrundenspiele verloren. Nun unterstrichen die Kongolesen die gemachten Fortschritte unter dem französischen Trainer Sébastien Desabre, der seit 2022 im Amt ist. In der 42. Minute scheiterte Yoane Wissa aus kurzer Distanz am Aussenpfosten, es wäre das 2:0 gewesen. Doch eben der Konjunktiv.

Congo&#039;s Nathanael Mbuku (7) reacts during the World Cup round of 32 soccer match between England and Congo in Atlanta, Wednesday, July 1, 2026. (AP Photo/Colin Hubbard) Congo England WCup Soccer
Die Kongolesen konnten sich für einen starken Auftritt nicht belohnen.Bild: keystone

England - DR Kongo 2:1 (0:1)
Atlanta. - 68’278 Zuschauer. - SR Makhadmeh.
Tore: 7. Cipenga (Mbemba) 0:1. 75. Kane (Gordon) 1:1. 86. Kane (Gordon) 2:1.
England: Pickford; Spence (70. Eze), Konsa, Guéhi, O'Reilly; Anderson, Rice (91. Stones); Madueke (61. Saka), Bellingham, Rashford (61. Gordon); Kane.
DR Kongo: Mpasi; Wan-Bissaka, Mbemba, Tuanzebe, Masuaku (89. Kayembe); Mukau (76. Kayembe), Moutoussamy (89. Mayele), Sadiki; Mbuku (64. Elia), Wissa, Cipenga (76. Bongonda).
Bemerkungen: DR Kongo mit Elia (ex YB/ab 64.), ohne Fayulu (von Sion nach Armenien ausgeliehen) und Pickel (ex GC und Xamax/beide Ersatz). Verwarnungen: 19. Bellingham. 28. Sadiki. (abu/sda)

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Die beliebtesten Kommentare
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Lupo Thunder
01.07.2026 20:02registriert Oktober 2024
Harry Kane...was für ein Fussballer 💪🥳💥
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Franky Neal
01.07.2026 19:43registriert Februar 2026
Eine tiptope Leistung des Schiris aus Jordanier! Darf auch mal gesagt werden.
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Franky Neal
01.07.2026 18:47registriert Februar 2026
Doktor Kongo macht das richtig gut. Top Torhüter! England in der Defensive zu passiv. Geiles Match!
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