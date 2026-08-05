ohne Mühe die. Die 29-Jährige schlägt nach einem Freilos zum Auftakt die frühere US-Open-SiegerinmitIn ihrem ersten Match seit dem Achtelfinal-Out gegen Coco Gauff in Wimbledon hatte Bencic leichtes Spiel. Die Weltranglisten-14. führte gegen die im Ranking nur noch auf Platz 286 klassierte Amerikanerin fast durchgehend. Im ersten Satz gelangen ihr Breaks zum 3:1 und 6:3, im zweiten zum 2:0 und 5:1. In 96 Minuten löste Bencic gegen die 33-jährige US-Open-Siegerin von 2017 das Ticket für die 3. Runde.Imtrifft die an Nummer 12 gesetzte Olympiasiegerin auf die Amerikanerin. Das bisher einzige Duell der beiden liegt über sieben Jahre zurück. Damals gewann Bencic auf dem Sand von Charleston in zwei Sätzen.