48 Weltcup-Siege und 3 Mal Gold – Lara Gut-Behramis Erfolge in 51 Bildern

Es kommt doch nicht zum Comeback von Lara Gut-Behrami. Aufgrund der Folgen ihres Trainingssturzes von letztem November tritt die 35-jährige Tessinerin zurück. Erlebe ihre beeindruckende Karriere hier noch einmal mit.

Niklas Helbling Folge mir

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St. Moritz

Super-G

20. Dezember 2008

Mit 17 Jahren feiert Lara Gut-Behrami ihren ersten Sieg im Weltcup. Dank Fabienne Suter gab es einen Schweizer Doppelsieg.

Bild: KEYSTONE

Altenmarkt-Zauchensee

Super-G

9. Januar 2011

Auf ihren zweiten Sieg musste Gut-Behrami über zwei Jahre warten, den Weltcup-Winter 2009/10 verpasste sie verletzt komplett. Auch ihr zweiter Erfolg war ein Super-G.

Bild: EPA

Val-d'Isère

Abfahrt

14. Dezember 2012

Den ersten Sieg ausserhalb ihrer Lieblingsdisziplin erlangte die Tessinerin in der Abfahrt im französischen Val-d'Isère. Landsfrau Nadja Kamer fuhr auf Platz 3.

Bild: KEYSTONE

Sölden

Riesenslalom

26. Oktober 2013

In ihrer sechsten Weltcup-Saison gewann Gut-Behrami dann erstmals im Riesenslalom. Der Sieg in Sölden, bei welchem sie die Konkurrenz um 84 Hundertstelsekunden und mehr distanzierte, war der Auftakt in ihre bis dahin beste.

Bild: KEYSTONE

Beaver Creek

Abfahrt

29. November 2013

Kurz darauf holte sich Gut-Behrami in den USA dann den zweiten Saisonsieg und ihren zweiten Erfolg in einer Abfahrt.

Beaver Creek

Super-G

30. November 2013

In Beaver Creek schnappte sich Gut-Behrami gleich das Double.

Bild: AP

Lake Louise

Super-G

8. Dezember 2013

Eine Woche später gewann sie dann auch den Super-G im kanadischen Lake Louise. Zu diesem Zeitpunkt hatte Gut-Behrami bei vier der neun Saisonrennen triumphiert.

Bild: www.imago-images.de

Cortina d'Ampezzo

Super-G

26. Januar 2014

Nach zwei Super-Gs ohne Podestplatz holte sich Gut-Behrami dann den dritten Disziplinensieg der Saison.

Bild: EPA/ANSA

Lenzerheide

Abfahrt

12. März 2014

Beim Weltcup-Final in der Lenzerheide gewann Gut-Behrami erst die Abfahrt …

Bild: KEYSTONE

Lenzerheide

Super-G

13. März 2014

… und dann auch noch den Super-G. Damit sicherte sie sich ihre erste Kristallkugel – im Gesamtweltcup wurde sie Dritte.

Bild: AP

Lake Louise

Super-G

7. Dezember 2014

Zum zweiten Mal in Folge gewann Gut-Behrami in Lake Louise. Es war einer von nur zwei Siegen in diesem Winter.

Bild: AP/CP

St. Moritz

Abfahrt

24. Januar 2015

Der zweite folgte in der Abfahrt in St. Moritz, sieben Jahre nach ihrem Premierensieg ebendort.

Bild: KEYSTONE

Aspen

Riesenslalom

27. November 2015

Zum zweiten Mal triumphierte Gut-Behrami im Riesenslalom, es war der erste von sechs Siegen in dieser Saison.

Bild: X02835

Val-d'Isère

Super-Kombination

18. Dezember 2015

Mit dem Sieg in den französischen Alpen kam dann auch noch ein Erfolg in einer vierten Disziplin dazu. Im Slalom fing sie die Abfahrtsschnellste Lindsey Vonn noch ab und siegte mit einer Hundertstelsekunde Vorsprung.

Bild: AP/AP

Val-d'Isère

Abfahrt

19. Dezember 2015

Einen Tag danach war dann Gut-Behrami die Schnellste in der Abfahrt, Fabienne Suter sorgte für einen Schweizer Doppelsieg. Am Tag danach übernahm die 23-Jährige die Führung im Gesamtweltcup.

Bild: AP/AP

Lienz

Riesenslalom

28. Dezember 2015

Eine gute Woche später legte Gut-Behrami mit ihrem dritten Riesenslalomsieg nach und übernahm die Führung in der Disziplinenwertung.

Bild: imago sportfotodienst

Garmisch-Partenkirchen

Super-G

7. Februar 2016

Die Führung im Gesamtweltcup hatte Gut-Behrami inzwischen wieder verloren, doch mit dem Sieg in Bayern vergrösserte sie den Druck auf Lindsey Vonn.

Bild: EPA/DPA

La Thuile

Abfahrt

19. Februar 2016

Im folgenden Speedrennen überholte Gut-Behrami Vonn mit dem Sieg im italienischen La Thuile wieder. Zwar verlor sie die Gesamtführung zwischendurch nochmal, doch holte sie Ende Saison erstmals die grosse Kristallkugel. Auch im Super-G triumphierte sie.

Bild: AP/AP

Sölden

Riesenslalom

22. Oktober 2016

Die Folgesaison begann ebenso erfolgreich. Um 1,44 Sekunden und mehr distanzierte sie die Konkurrenz.

Bild: EPA/EPA

Lake Louise

Super-G

4. Dezember 2016

Auch den ersten Super-G der Saison gewann Gut-Behrami – zum dritten Mal in Lake Louise.

Bild: AP/The Canadian Press

Val-d'Isère

Super-G

18. Dezember 2016

Zwei Wochen später doppelte sie in Val-d'Isère nach – es war ihr zehnter Sieg in ihrer Lieblingsdisziplin.

Bild: AP/AP

Garmisch-Partenkirchen

Super-G

22. Januar 2017

In Garmisch-Partenkirchen holte sich Lara Gut-Behrami auch den dritten Super-G der Saison. Am Ende ging sie im Kampf um die kleine Kugel dennoch leer aus.

Bild: EPA/EPA

Cortina d'Ampezzo

Abfahrt

28. Januar 2017

Das Wochenende in Cortina begann mit ihrem ersten Sieg in der berüchtigten Abfahrt hervorragend, am nächsten Tag stürzte sie im Super-G. Kurz vor der Heim-WM in St. Moritz verletzte sie sich dabei, bei der WM riss dann ihr Kreuzband, womit die Saison vorzeitig beendet war.

Bild: imago sportfotodienst

Cortina d'Ampezzo

Super-G

21. Januar 2018

Ein Jahr später dann das glorreiche Comeback. Am Ort des Sturzes triumphierte Gut-Behrami auch erstmals im Super-G.

Bild: AP/AP

Crans Montana

Abfahrt

21. Februar 2020

Über zwei Jahre dauerte es dann bis zu ihrem nächsten Sieg – dem ersten als Lara Gut-Behrami.

Bild: KEYSTONE

Crans Montana

Abfahrt

22. Februar 2020

Am Tag danach doppelte sie in Crans Montana mit einem weiteren Abfahrtssieg nach.

Bild: AP

St. Anton

Super-G

10. Januar 2021

In der Saison 2020/21 zeigte sich Gut-Behrami in der besten Form seit langem. In St. Anton machte sie den Auftakt zu einer beeindruckenden Serie.

Bild: keystone

Crans Montana

Super-G

24. Januar 2021

In Crans Montana dominierte sie den Super-G und holte ihren dritten Sieg im Wallis.

Bild: keystone

Garmisch-Partenkirchen

Super-G

30. Januar 2021

Eine Woche später gewann Gut-Behrami dann den dritten Super-G in Folge, doch sie war noch nicht fertig …

Bild: www.imago-images.de

Garmisch-Partenkirchen

Super-G

1. Februar 2021

… denn kurz darauf doppelte sie in Garmisch-Partenkirchen nach und holte den vierten Super-G-Sieg in Serie.

Bild: keystone

Cortina d'Ampezzo (WM)

Super-G

11. Februar 2021

So fuhr Gut-Behrami also in Topform an die WM in Cortina d'Ampezzo und durfte sich als 29-Jährige endlich Weltmeisterin nennen.

Bild: keystone

Cortina (WM)

Riesenslalom

18. Februar 2021

Und wie es so oft ist (Ketchup-Effekt), kam dann gleich alles auf einmal. Eine Woche später sicherte sich Gut-Behrami dann gleich noch einmal WM-Gold.

Bild: keystone

Val di Fassa

Abfahrt

26. Februar 2021

Mit einem nächsten Sieg in Italien übernahm sie dann die Führung im Gesamtweltcup. Es war ihr 10. Abfahrtssieg.

Bild: keystone

Val di Fassa

Abfahrt

27. Februar 2021

In Val di Fassa gewann Gut-Behrami dann auch noch die zweite Abfahrt. Weil die Speedrennen beim Weltcup-Final abgesagt werden mussten, verlor die Tessinerin die grosse Kristallkugel aber noch an Petra Vlhova. Immerhin triumphierte sie zum dritten Mal in der Super-G-Wertung.

Bild: www.imago-images.de

St. Moritz

Super-G

11. Dezember 2021

Zum dritten und letzten Mal triumphierte Lara Gut-Behrami dort, wo sie erstmals in ihrer Profikarriere auf dem Podest gestanden und auch ihren ersten Sieg gefeiert hatte.

Bild: keystone

Altenmarkt-Zauchensee

Abfahrt

15. Januar 2022

In Altenmarkt-Zauchensee bricht Gut-Behrami den Bann von Sofia Goggia, welche die ersten drei Abfahrten der Saison gewonnen hat.

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Peking (Olympische Spiele)

Super-G

11. Februar 2022

Ihren wichtigsten Sieg fährt sie aber in Peking ein. Mit 30 Jahren darf sich die bis zur WM 2021 bei Grossanlässen oft glücklose Tessinerin endlich Olympiasiegerin nennen.

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Killington

Riesenslalom

26. November 2022

Nach über sechs Jahren Pause kommt sie in Killington zu ihrem nächsten Weltcup-Sieg im Riesenslalom.

Bild: keystone

St. Anton

Super-G

15. Januar 2023

Obwohl Gut-Behrami insgesamt nur drei Rennen gewinnt, erlebt sie eine sehr starke Saison. Mit ihrem Sieg in St. Anton ebnet sie den Weg zu ihrer vierten Super-G-Kugel.

Bild: keystone

Soldeu

Super-G

16. März 2023

Dafür war beim Weltcup-Final in Andorra aber ein Sieg notwendig – diesen holte sie sich selbstverständlich.

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Sölden

Riesenslalom

28. Oktober 2023

Zum Saisonauftakt 2023/24 beweist Gut-Behrami ihre wiederentdeckte Liebe zum Riesenslalom.

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Killington

Riesenslalom

25. November 2023

Und bestätigt diese einen Monat später mit ihrem zweiten Erfolg in Killington.

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Altenmarkt-Zauchensee

Super-G

14. Januar 2024

Ihre Lieblingsdisziplin bleibt aber der Super-G, wo sie im Salzburger Land ihren 20. Erfolg einfährt.

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Cortina d'Ampezzo

Super-G

28. Januar 2024

Danach gewinnt Gut-Behrami auch den Super-G auf der anspruchsvollsten Piste im Weltcup der Frauen.

Bild: keystone

Kronplatz

Riesenslalom

30. Januar 2024

Und dass sie sich in den Dolomiten wohlfühlt, zeigt sie kurz darauf auch in Kronplatz.

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Soldeu

Riesenslalom

10. Februar 2024

Mit dem nächsten Riesenslalom-Erfolg übernimmt Gut-Behrami die Gesamtführung.

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Crans Montana

Abfahrt

16. Februar 2024

Es sind traumhafte Wochen für Gut-Behrami, die mit ihrem 13. und letzten Abfahrtstriumph einen weiteren Höhepunkt erhalten.

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Kvitfjell

Super-G

2. März 2024

Im Anschluss gewinnt sie dann auch noch erstmals in Kvitfjell. Obwohl es ihr letzter Sieg der Saison war, liess sie sich ihre zweite grosse Kugel nicht mehr nehmen. Auch im Super-G und erstmals im Riesenslalom war sie über die gesamte Saison gesehen die Beste.

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Garmisch-Partenkirchen

Super-G

26. Januar 2025

Zum fünften Mal gewann Gut-Behrami den Super-G von Garmisch-Partenkirchen. Nirgends stand sie so häufig zuoberst auf dem Treppchen wie auf der Kandahar.

Bild: keystone

Sun Valley

Super-G

23. März 2025

Beim Weltcup-Final in Sun Valley sicherte sie sich mit ihrem Sieg doch noch die Super-G-Wertung und wurde damit zur Rekordhalterin für die meisten Kristallkugeln in einer Disziplin.

Bild: keystone

Sun Valley

Riesenslalom

25. März 2025

Mit ihrem letzten Weltcup-Triumph schrieb sie gleich noch einmal Geschichte. Als erste Frau gewann sie mindestens zehn Rennen in drei verschiedenen Disziplinen.