48 Weltcup-Siege und 3 Mal Gold – Lara Gut-Behramis Erfolge in 51 Bildern
St. Moritz
Super-G
20. Dezember 2008
Mit 17 Jahren feiert Lara Gut-Behrami ihren ersten Sieg im Weltcup. Dank Fabienne Suter gab es einen Schweizer Doppelsieg.
Altenmarkt-Zauchensee
Super-G
9. Januar 2011
Auf ihren zweiten Sieg musste Gut-Behrami über zwei Jahre warten, den Weltcup-Winter 2009/10 verpasste sie verletzt komplett. Auch ihr zweiter Erfolg war ein Super-G.
Val-d'Isère
Abfahrt
14. Dezember 2012
Den ersten Sieg ausserhalb ihrer Lieblingsdisziplin erlangte die Tessinerin in der Abfahrt im französischen Val-d'Isère. Landsfrau Nadja Kamer fuhr auf Platz 3.
Sölden
Riesenslalom
26. Oktober 2013
In ihrer sechsten Weltcup-Saison gewann Gut-Behrami dann erstmals im Riesenslalom. Der Sieg in Sölden, bei welchem sie die Konkurrenz um 84 Hundertstelsekunden und mehr distanzierte, war der Auftakt in ihre bis dahin beste.
Beaver Creek
Abfahrt
29. November 2013
Kurz darauf holte sich Gut-Behrami in den USA dann den zweiten Saisonsieg und ihren zweiten Erfolg in einer Abfahrt.
Beaver Creek
Super-G
30. November 2013
In Beaver Creek schnappte sich Gut-Behrami gleich das Double.
Lake Louise
Super-G
8. Dezember 2013
Eine Woche später gewann sie dann auch den Super-G im kanadischen Lake Louise. Zu diesem Zeitpunkt hatte Gut-Behrami bei vier der neun Saisonrennen triumphiert.
Cortina d'Ampezzo
Super-G
26. Januar 2014
Nach zwei Super-Gs ohne Podestplatz holte sich Gut-Behrami dann den dritten Disziplinensieg der Saison.
Lenzerheide
Abfahrt
12. März 2014
Beim Weltcup-Final in der Lenzerheide gewann Gut-Behrami erst die Abfahrt …
Lenzerheide
Super-G
13. März 2014
… und dann auch noch den Super-G. Damit sicherte sie sich ihre erste Kristallkugel – im Gesamtweltcup wurde sie Dritte.
Lake Louise
Super-G
7. Dezember 2014
Zum zweiten Mal in Folge gewann Gut-Behrami in Lake Louise. Es war einer von nur zwei Siegen in diesem Winter.
St. Moritz
Abfahrt
24. Januar 2015
Der zweite folgte in der Abfahrt in St. Moritz, sieben Jahre nach ihrem Premierensieg ebendort.
Aspen
Riesenslalom
27. November 2015
Zum zweiten Mal triumphierte Gut-Behrami im Riesenslalom, es war der erste von sechs Siegen in dieser Saison.
Val-d'Isère
Super-Kombination
18. Dezember 2015
Mit dem Sieg in den französischen Alpen kam dann auch noch ein Erfolg in einer vierten Disziplin dazu. Im Slalom fing sie die Abfahrtsschnellste Lindsey Vonn noch ab und siegte mit einer Hundertstelsekunde Vorsprung.
Val-d'Isère
Abfahrt
19. Dezember 2015
Einen Tag danach war dann Gut-Behrami die Schnellste in der Abfahrt, Fabienne Suter sorgte für einen Schweizer Doppelsieg. Am Tag danach übernahm die 23-Jährige die Führung im Gesamtweltcup.
Lienz
Riesenslalom
28. Dezember 2015
Eine gute Woche später legte Gut-Behrami mit ihrem dritten Riesenslalomsieg nach und übernahm die Führung in der Disziplinenwertung.
Garmisch-Partenkirchen
Super-G
7. Februar 2016
Die Führung im Gesamtweltcup hatte Gut-Behrami inzwischen wieder verloren, doch mit dem Sieg in Bayern vergrösserte sie den Druck auf Lindsey Vonn.
La Thuile
Abfahrt
19. Februar 2016
Im folgenden Speedrennen überholte Gut-Behrami Vonn mit dem Sieg im italienischen La Thuile wieder. Zwar verlor sie die Gesamtführung zwischendurch nochmal, doch holte sie Ende Saison erstmals die grosse Kristallkugel. Auch im Super-G triumphierte sie.
Sölden
Riesenslalom
22. Oktober 2016
Die Folgesaison begann ebenso erfolgreich. Um 1,44 Sekunden und mehr distanzierte sie die Konkurrenz.
Lake Louise
Super-G
4. Dezember 2016
Auch den ersten Super-G der Saison gewann Gut-Behrami – zum dritten Mal in Lake Louise.
Val-d'Isère
Super-G
18. Dezember 2016
Zwei Wochen später doppelte sie in Val-d'Isère nach – es war ihr zehnter Sieg in ihrer Lieblingsdisziplin.
Garmisch-Partenkirchen
Super-G
22. Januar 2017
In Garmisch-Partenkirchen holte sich Lara Gut-Behrami auch den dritten Super-G der Saison. Am Ende ging sie im Kampf um die kleine Kugel dennoch leer aus.
Cortina d'Ampezzo
Abfahrt
28. Januar 2017
Das Wochenende in Cortina begann mit ihrem ersten Sieg in der berüchtigten Abfahrt hervorragend, am nächsten Tag stürzte sie im Super-G. Kurz vor der Heim-WM in St. Moritz verletzte sie sich dabei, bei der WM riss dann ihr Kreuzband, womit die Saison vorzeitig beendet war.
Cortina d'Ampezzo
Super-G
21. Januar 2018
Ein Jahr später dann das glorreiche Comeback. Am Ort des Sturzes triumphierte Gut-Behrami auch erstmals im Super-G.
Crans Montana
Abfahrt
21. Februar 2020
Über zwei Jahre dauerte es dann bis zu ihrem nächsten Sieg – dem ersten als Lara Gut-Behrami.
Crans Montana
Abfahrt
22. Februar 2020
Am Tag danach doppelte sie in Crans Montana mit einem weiteren Abfahrtssieg nach.
St. Anton
Super-G
10. Januar 2021
In der Saison 2020/21 zeigte sich Gut-Behrami in der besten Form seit langem. In St. Anton machte sie den Auftakt zu einer beeindruckenden Serie.
Crans Montana
Super-G
24. Januar 2021
In Crans Montana dominierte sie den Super-G und holte ihren dritten Sieg im Wallis.
Garmisch-Partenkirchen
Super-G
30. Januar 2021
Eine Woche später gewann Gut-Behrami dann den dritten Super-G in Folge, doch sie war noch nicht fertig …
Garmisch-Partenkirchen
Super-G
1. Februar 2021
… denn kurz darauf doppelte sie in Garmisch-Partenkirchen nach und holte den vierten Super-G-Sieg in Serie.
Cortina d'Ampezzo (WM)
Super-G
11. Februar 2021
So fuhr Gut-Behrami also in Topform an die WM in Cortina d'Ampezzo und durfte sich als 29-Jährige endlich Weltmeisterin nennen.
Cortina (WM)
Riesenslalom
18. Februar 2021
Und wie es so oft ist (Ketchup-Effekt), kam dann gleich alles auf einmal. Eine Woche später sicherte sich Gut-Behrami dann gleich noch einmal WM-Gold.
Val di Fassa
Abfahrt
26. Februar 2021
Mit einem nächsten Sieg in Italien übernahm sie dann die Führung im Gesamtweltcup. Es war ihr 10. Abfahrtssieg.
Val di Fassa
Abfahrt
27. Februar 2021
In Val di Fassa gewann Gut-Behrami dann auch noch die zweite Abfahrt. Weil die Speedrennen beim Weltcup-Final abgesagt werden mussten, verlor die Tessinerin die grosse Kristallkugel aber noch an Petra Vlhova. Immerhin triumphierte sie zum dritten Mal in der Super-G-Wertung.
St. Moritz
Super-G
11. Dezember 2021
Zum dritten und letzten Mal triumphierte Lara Gut-Behrami dort, wo sie erstmals in ihrer Profikarriere auf dem Podest gestanden und auch ihren ersten Sieg gefeiert hatte.
Altenmarkt-Zauchensee
Abfahrt
15. Januar 2022
In Altenmarkt-Zauchensee bricht Gut-Behrami den Bann von Sofia Goggia, welche die ersten drei Abfahrten der Saison gewonnen hat.
Peking (Olympische Spiele)
Super-G
11. Februar 2022
Ihren wichtigsten Sieg fährt sie aber in Peking ein. Mit 30 Jahren darf sich die bis zur WM 2021 bei Grossanlässen oft glücklose Tessinerin endlich Olympiasiegerin nennen.
Killington
Riesenslalom
26. November 2022
Nach über sechs Jahren Pause kommt sie in Killington zu ihrem nächsten Weltcup-Sieg im Riesenslalom.
St. Anton
Super-G
15. Januar 2023
Obwohl Gut-Behrami insgesamt nur drei Rennen gewinnt, erlebt sie eine sehr starke Saison. Mit ihrem Sieg in St. Anton ebnet sie den Weg zu ihrer vierten Super-G-Kugel.
Soldeu
Super-G
16. März 2023
Dafür war beim Weltcup-Final in Andorra aber ein Sieg notwendig – diesen holte sie sich selbstverständlich.
Sölden
Riesenslalom
28. Oktober 2023
Zum Saisonauftakt 2023/24 beweist Gut-Behrami ihre wiederentdeckte Liebe zum Riesenslalom.
Killington
Riesenslalom
25. November 2023
Und bestätigt diese einen Monat später mit ihrem zweiten Erfolg in Killington.
Altenmarkt-Zauchensee
Super-G
14. Januar 2024
Ihre Lieblingsdisziplin bleibt aber der Super-G, wo sie im Salzburger Land ihren 20. Erfolg einfährt.
Cortina d'Ampezzo
Super-G
28. Januar 2024
Danach gewinnt Gut-Behrami auch den Super-G auf der anspruchsvollsten Piste im Weltcup der Frauen.
Kronplatz
Riesenslalom
30. Januar 2024
Und dass sie sich in den Dolomiten wohlfühlt, zeigt sie kurz darauf auch in Kronplatz.
Soldeu
Riesenslalom
10. Februar 2024
Mit dem nächsten Riesenslalom-Erfolg übernimmt Gut-Behrami die Gesamtführung.
Crans Montana
Abfahrt
16. Februar 2024
Es sind traumhafte Wochen für Gut-Behrami, die mit ihrem 13. und letzten Abfahrtstriumph einen weiteren Höhepunkt erhalten.
Kvitfjell
Super-G
2. März 2024
Im Anschluss gewinnt sie dann auch noch erstmals in Kvitfjell. Obwohl es ihr letzter Sieg der Saison war, liess sie sich ihre zweite grosse Kugel nicht mehr nehmen. Auch im Super-G und erstmals im Riesenslalom war sie über die gesamte Saison gesehen die Beste.
Garmisch-Partenkirchen
Super-G
26. Januar 2025
Zum fünften Mal gewann Gut-Behrami den Super-G von Garmisch-Partenkirchen. Nirgends stand sie so häufig zuoberst auf dem Treppchen wie auf der Kandahar.
Sun Valley
Super-G
23. März 2025
Beim Weltcup-Final in Sun Valley sicherte sie sich mit ihrem Sieg doch noch die Super-G-Wertung und wurde damit zur Rekordhalterin für die meisten Kristallkugeln in einer Disziplin.
Sun Valley
Riesenslalom
25. März 2025
Mit ihrem letzten Weltcup-Triumph schrieb sie gleich noch einmal Geschichte. Als erste Frau gewann sie mindestens zehn Rennen in drei verschiedenen Disziplinen.
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