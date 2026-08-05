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Lara Gut-Behrami

Lara Gut-Behrami tritt zurück – erlebe ihre Karriere in 51 Bildern

48 Weltcup-Siege und 3 Mal Gold – Lara Gut-Behramis Erfolge in 51 Bildern

Es kommt doch nicht zum Comeback von Lara Gut-Behrami. Aufgrund der Folgen ihres Trainingssturzes von letztem November tritt die 35-jährige Tessinerin zurück. Erlebe ihre beeindruckende Karriere hier noch einmal mit.
05.08.2026, 19:0405.08.2026, 19:16
Niklas Helbling
Niklas Helbling

St. Moritz

Super-G

20. Dezember 2008

Mit 17 Jahren feiert Lara Gut-Behrami ihren ersten Sieg im Weltcup. Dank Fabienne Suter gab es einen Schweizer Doppelsieg.

Lara Gut, of Switzerland, center, winner of the alpine ski, Women&#039;s World Cup super-G race, stands on the podium with second placed Fabienne Suter, of Switzerland, left, and third placed Nadia Fa ...
Bild: KEYSTONE
Gut-Behrami erklärt Gründe für Karriereende: «Würde das Skifahren für mich beschmutzen»

Altenmarkt-Zauchensee

Super-G

9. Januar 2011

Auf ihren zweiten Sieg musste Gut-Behrami über zwei Jahre warten, den Weltcup-Winter 2009/10 verpasste sie verletzt komplett. Auch ihr zweiter Erfolg war ein Super-G.

ZUM SAISONSTART DES SKI-ALPIN WELTCUP AM SAMSTAG, 22. OKTOBER 2016, IN SOELDEN, STELLEN WIR IHNEN FOLGENDES BILDMATERIAL ZUR KARRIERE DER LETZTJAEHRIGEN GEWINNERIN LARA GUT ZUR VERFUEGUNG - epa0252134 ...
Bild: EPA

Val-d'Isère

Abfahrt

14. Dezember 2012

Den ersten Sieg ausserhalb ihrer Lieblingsdisziplin erlangte die Tessinerin in der Abfahrt im französischen Val-d'Isère. Landsfrau Nadja Kamer fuhr auf Platz 3.

Lara Gut of Switzerland, left, the winner and Nadja Kamer of Switzerland, right, 3rd place, celebrates with champagne on the podium during the Women&#039;s Downhill race at the FIS Alpine Ski World Cu ...
Bild: KEYSTONE

Sölden

Riesenslalom

26. Oktober 2013

In ihrer sechsten Weltcup-Saison gewann Gut-Behrami dann erstmals im Riesenslalom. Der Sieg in Sölden, bei welchem sie die Konkurrenz um 84 Hundertstelsekunden und mehr distanzierte, war der Auftakt in ihre bis dahin beste.

Lara Gut of Switzerland celebrates with the trophy after winning the women&#039;s Giant Slalom race of the FIS Alpine Ski World Cup season on the Rettenbach glacier, in Soelden, Austria, Saturday, Oct ...
Bild: KEYSTONE

Beaver Creek

Abfahrt

29. November 2013

Kurz darauf holte sich Gut-Behrami in den USA dann den zweiten Saisonsieg und ihren zweiten Erfolg in einer Abfahrt.

Bildnummer: 15151069 Datum: 29.11.2013 Copyright: imago/ZUMA Press Nov. 29, 2013 - Beaver Creek, Colorado, U.S - Lara Gut (11) of Switzerland celebrates her first place finish with a golden eagle at t ...

Beaver Creek

Super-G

30. November 2013

In Beaver Creek schnappte sich Gut-Behrami gleich das Double.

Switzerland&#039;s Lara Gut raises her arms and celebrates at the finish line following her run in the women&#039;s World Cup super-G skiing event, in Beaver Creek, Colo., Saturday, Nov. 30, 2013. (AP ...
Bild: AP

Lake Louise

Super-G

8. Dezember 2013

Eine Woche später gewann sie dann auch den Super-G im kanadischen Lake Louise. Zu diesem Zeitpunkt hatte Gut-Behrami bei vier der neun Saisonrennen triumphiert.

Alpine Skiing: FIS World Cup-Women s Super G Dec 8, 2013 Lake Louise, Alberta, Canada First place finisher Lara Gut of Switzerland reacts as she finishes a run during the women s super G at the FIS al ...
Bild: www.imago-images.de

Cortina d'Ampezzo

Super-G

26. Januar 2014

Nach zwei Super-Gs ohne Podestplatz holte sich Gut-Behrami dann den dritten Disziplinensieg der Saison.

epa04042706 Lara Gut of Switzerland celebrates on the podium after winning the women&#039;s FIS Alpine Skiing World Cup SuperG race in Cortina d&#039;Ampezzo, Italy, 26 January 2014. EPA/ANDREA SOLERO
Bild: EPA/ANSA

Lenzerheide

Abfahrt

12. März 2014

Beim Weltcup-Final in der Lenzerheide gewann Gut-Behrami erst die Abfahrt …

Lara Gut of Switzerland reacts in the finish area during the women&#039;s downhill race at the FIS Alpine Ski World Cup finals, in Parpan-Lenzerheide, Switzerland, Wednesday, March 12, 2014. (KEYSTONE ...
Bild: KEYSTONE

Lenzerheide

Super-G

13. März 2014

… und dann auch noch den Super-G. Damit sicherte sie sich ihre erste Kristallkugel – im Gesamtweltcup wurde sie Dritte.

Switzerland&#039;s Lara Gut shows the crystal globe trophy of the women&#039;s alpine skiing Super-G at the World Cup finals in Lenzerheide, Switzerland, Thursday, March 13, 2014. (AP Photo/Armando Tr ...
Bild: AP

Lake Louise

Super-G

7. Dezember 2014

Zum zweiten Mal in Folge gewann Gut-Behrami in Lake Louise. Es war einer von nur zwei Siegen in diesem Winter.

Switzerland&#039;s Lara Gut celebrates her first place finish on the podium following the women&#039;s World Cup Super-G ski race in Lake Louise, Alberta, Sunday, Dec. 7, 2014. (AP Photo/The Canadian ...
Bild: AP/CP

St. Moritz

Abfahrt

24. Januar 2015

Der zweite folgte in der Abfahrt in St. Moritz, sieben Jahre nach ihrem Premierensieg ebendort.

ZUM AUFTAKT DER SKI ALPIN WELTCUP-SAISON 2015/16 IN SOELDEN, OESTERREICH, AM SAMSTAG, 24. OKTOBER 2015 STELLEN WIR IHNEN FOLGENDES BILDMATERIAL ZUR VERFUEGUNG - Lara Gut of Switzerland celebrates here ...
Bild: KEYSTONE

Aspen

Riesenslalom

27. November 2015

Zum zweiten Mal triumphierte Gut-Behrami im Riesenslalom, es war der erste von sechs Siegen in dieser Saison.

Nov 27, 2015; Aspen, CO, USA; Lara Gut of Switzerland poses at the top of the podium during the women&#039;s giant slalom race at the FIS alpine skiing World Cup at Aspen Snowmass. Mandatory Credit: J ...
Bild: X02835

Val-d'Isère

Super-Kombination

18. Dezember 2015

Mit dem Sieg in den französischen Alpen kam dann auch noch ein Erfolg in einer vierten Disziplin dazu. Im Slalom fing sie die Abfahrtsschnellste Lindsey Vonn noch ab und siegte mit einer Hundertstelsekunde Vorsprung.

Lara Gut reacts at the finish area after completing the downhill portion of an alpine ski, women&#039;s supercombined, in Val D&#039;Isere, France, Friday, Dec. 18, 2015. (AP Photo/Giovanni Auletta)
Bild: AP/AP

Val-d'Isère

Abfahrt

19. Dezember 2015

Einen Tag danach war dann Gut-Behrami die Schnellste in der Abfahrt, Fabienne Suter sorgte für einen Schweizer Doppelsieg. Am Tag danach übernahm die 23-Jährige die Führung im Gesamtweltcup.

Switzerland&#039;s Lara Gut smiles as she poses next to a calf after winning an alpine ski, women&#039;s World Cup downhill, in Val D&#039;Isere, France, Saturday, Dec. 19, 2015. (AP Photo/Giovanni Au ...
Bild: AP/AP

Lienz

Riesenslalom

28. Dezember 2015

Eine gute Woche später legte Gut-Behrami mit ihrem dritten Riesenslalomsieg nach und übernahm die Führung in der Disziplinenwertung.

AUDI FIS SKI WELTCUP 2015 / 2016 Giant Slalom Ladies Lara Gut (SUI), Lienz Steiermark Oesterreich *** AUDI FIS SKI WORLD CUP 2015 2016 Giant Slalom Ladies Lara Good SUI Lienz Styria Austria Kein Model ...
Bild: imago sportfotodienst

Garmisch-Partenkirchen

Super-G

7. Februar 2016

Die Führung im Gesamtweltcup hatte Gut-Behrami inzwischen wieder verloren, doch mit dem Sieg in Bayern vergrösserte sie den Druck auf Lindsey Vonn.

epa05147786 Switzerland&#039;s Lara Gut celebrates at the victory ceremony after winning the Women&#039;s Super G race of the Alpine Skiing World Cup in Garmisch Partenkirchen, Germany, 07 February 20 ...
Bild: EPA/DPA

La Thuile

Abfahrt

19. Februar 2016

Im folgenden Speedrennen überholte Gut-Behrami Vonn mit dem Sieg im italienischen La Thuile wieder. Zwar verlor sie die Gesamtführung zwischendurch nochmal, doch holte sie Ende Saison erstmals die grosse Kristallkugel. Auch im Super-G triumphierte sie.

Switzerland&#039;s Lara Gut gesticulates after completing a women&#039;s Alpine ski downhill race, in La Thuile, Italy, Friday, Feb. 19, 2016. (AP Photo/Alessandro Trovati)
Bild: AP/AP

Sölden

Riesenslalom

22. Oktober 2016

Die Folgesaison begann ebenso erfolgreich. Um 1,44 Sekunden und mehr distanzierte sie die Konkurrenz.

epa05597632 Lara Gut of Switzerland celebrates her victoy after the second run of the women&#039;s Giant Slalom race of the FIS Alpine Ski World Cup season on the Rettenbach glacier, in Soelden, Austr ...
Bild: EPA/EPA
Die Gletscherschmelze in Zermatt bremst auch die Skiprofis aus

Lake Louise

Super-G

4. Dezember 2016

Auch den ersten Super-G der Saison gewann Gut-Behrami – zum dritten Mal in Lake Louise.

Switzerland&#039;s Lara Gut reacts in the finish area following her run in the women&#039;s World Cup super-G ski race at Lake Louise, Alberta, Sunday, Dec. 4, 2016. (Jeff McIntosh/The Canadian Press ...
Bild: AP/The Canadian Press

Val-d'Isère

Super-G

18. Dezember 2016

Zwei Wochen später doppelte sie in Val-d'Isère nach – es war ihr zehnter Sieg in ihrer Lieblingsdisziplin.

Switzerland&#039;s Lara Gut gets to the finish area after completing an alpine ski, women&#039;s World Cup super-G, in Val d&#039;Isere, France, Sunday, Dec. 18, 2016. (AP Photo/Giovanni Auletta)
Bild: AP/AP

Garmisch-Partenkirchen

Super-G

22. Januar 2017

In Garmisch-Partenkirchen holte sich Lara Gut-Behrami auch den dritten Super-G der Saison. Am Ende ging sie im Kampf um die kleine Kugel dennoch leer aus.

epa05741440 Lara Gut of Switzerland celebrates on the podium after winning the Women&#039;s Super-G race of the FIS Alpine Skiing World Cup in Garmisch-Partenkirchen, Germany, 22 January 2017. EPA/MAR ...
Bild: EPA/EPA

Cortina d'Ampezzo

Abfahrt

28. Januar 2017

Das Wochenende in Cortina begann mit ihrem ersten Sieg in der berüchtigten Abfahrt hervorragend, am nächsten Tag stürzte sie im Super-G. Kurz vor der Heim-WM in St. Moritz verletzte sie sich dabei, bei der WM riss dann ihr Kreuzband, womit die Saison vorzeitig beendet war.

Lara Gut wins Downhill race in Cortina d Ampezzo Lara Gut of Switzerland on podium celebrating her first place at the Downhill race in Cortina d�Ampezzo, Italy on January 28, 2017. PUBLICATIONxINxGERx ...
Bild: imago sportfotodienst

Cortina d'Ampezzo

Super-G

21. Januar 2018

Ein Jahr später dann das glorreiche Comeback. Am Ort des Sturzes triumphierte Gut-Behrami auch erstmals im Super-G.

Switzerland&#039;s Lara Gut gets to the finish area after completing an alpine ski, women&#039;s World Cup super-G, in Cortina D&#039;Ampezzo, Italy, Sunday Jan. 21, 2018. (AP Photo/Alessandro Trovati ...
Bild: AP/AP

Crans Montana

Abfahrt

21. Februar 2020

Über zwei Jahre dauerte es dann bis zu ihrem nächsten Sieg – dem ersten als Lara Gut-Behrami.

Lara Gut-Behrami of Switzerland reacts in the finish area during the women&#039;s Downhill race of the FIS Alpine Ski World Cup season in Crans-Montana, Switzerland, Friday, February 21, 2020. (KEYSTO ...
Bild: KEYSTONE

Crans Montana

Abfahrt

22. Februar 2020

Am Tag danach doppelte sie in Crans Montana mit einem weiteren Abfahrtssieg nach.

Switzerland&#039;s Lara Gut-Behrami smiles after winning an alpine ski, women&#039;s World Cup downhill, in Crans Montana, Switzerland, Saturday, Feb. 22, 2020. (AP Photo/Gabriele Facciotti)
Bild: AP

St. Anton

Super-G

10. Januar 2021

In der Saison 2020/21 zeigte sich Gut-Behrami in der besten Form seit langem. In St. Anton machte sie den Auftakt zu einer beeindruckenden Serie.

ABD0015_20210110 - ST. ANTON - OESTERREICH: Lara Gut-Behrami (SUI) im Ziel nach ihrem Lauf Weltcup-Super-G der Damen, am Sonntag, 10. Januar 2021 in St. Anton am Arlberg. - FOTO: KEYSTONEAPA/JOHANN GR ...
Bild: keystone

Crans Montana

Super-G

24. Januar 2021

In Crans Montana dominierte sie den Super-G und holte ihren dritten Sieg im Wallis.

Switzerland&#039;s Lara Gut-Behrami celebrates winning an alpine ski, women&#039;s World Cup super-G, in Crans Montana, Switzerland, Sunday, Jan. 24, 2021. (AP Photo/Marco Tacca)
Bild: keystone

Garmisch-Partenkirchen

Super-G

30. Januar 2021

Eine Woche später gewann Gut-Behrami dann den dritten Super-G in Folge, doch sie war noch nicht fertig …

Lara GUT-BEHRAMI SUI, im Ziel. Ski Alpin, Super G der Frauen, FIS Weltcup, Saison 2020-2021, am 30.1.2021 in Garmisch, Deutschland. Quelle / Copyright / Credit : Oryk HAIST *** Lara GUT BEHRAMI SUI , ...
Bild: www.imago-images.de

Garmisch-Partenkirchen

Super-G

1. Februar 2021

… denn kurz darauf doppelte sie in Garmisch-Partenkirchen nach und holte den vierten Super-G-Sieg in Serie.

epa08979380 Lara Gut-Behrami of Switzerland reacts during the women&#039;s Super G race of the Alpine Skiing World Cup in Garmisch-Partenkirchen, Germany, 01 ?February 2021. EPA/Philipp Guelland
Bild: keystone

Cortina d'Ampezzo (WM)

Super-G

11. Februar 2021

So fuhr Gut-Behrami also in Topform an die WM in Cortina d'Ampezzo und durfte sich als 29-Jährige endlich Weltmeisterin nennen.

Lara Gut-Behrami of Switzerland celebrates with the Gold medal for Super-g race during the medals ceremony after the women&#039;s Super-G race at the 2021 FIS Alpine Skiing World Championships in Cort ...
Bild: keystone

Cortina (WM)

Riesenslalom

18. Februar 2021

Und wie es so oft ist (Ketchup-Effekt), kam dann gleich alles auf einmal. Eine Woche später sicherte sich Gut-Behrami dann gleich noch einmal WM-Gold.

epa09021182 Lara Gut-Behrami of Switzerland celebrates in the finish area her first place during the 2nd run of the Women&#039;s Giant Slalom race at the FIS Alpine Skiing World Championships in Corti ...
Bild: keystone

Val di Fassa

Abfahrt

26. Februar 2021

Mit einem nächsten Sieg in Italien übernahm sie dann die Führung im Gesamtweltcup. Es war ihr 10. Abfahrtssieg.

epa09038060 Winner Lara Gut-Behrami of Switzerland celebrates in the finish area after the Women&#039;s Downhill race at the FIS Alpine Skiing World Cup in Val di Fassa, Italy, 26 February 2021. EPA/A ...
Bild: keystone

Val di Fassa

Abfahrt

27. Februar 2021

In Val di Fassa gewann Gut-Behrami dann auch noch die zweite Abfahrt. Weil die Speedrennen beim Weltcup-Final abgesagt werden mussten, verlor die Tessinerin die grosse Kristallkugel aber noch an Petra Vlhova. Immerhin triumphierte sie zum dritten Mal in der Super-G-Wertung.

February 27, 2021, Val di Fassa, Italy: Val di Fassa, Italy, La Volata, February 27, 2021, Lara Gut-Behrami 7 SUI. during 2021 AUDI FIS Ski World Cup Val di Fassa - Downhill Women - alpine ski race al ...
Bild: www.imago-images.de

St. Moritz

Super-G

11. Dezember 2021

Zum dritten und letzten Mal triumphierte Lara Gut-Behrami dort, wo sie erstmals in ihrer Profikarriere auf dem Podest gestanden und auch ihren ersten Sieg gefeiert hatte.

epa09635625 Lara Gut-Behrami of Switzerland celebrates on the podium after winning the women&#039;s Super-G race of the FIS Alpine Skiing World Cup in St. Moritz, Switzerland, 11 December 2021. EPA/PE ...
Bild: keystone

Altenmarkt-Zauchensee

Abfahrt

15. Januar 2022

In Altenmarkt-Zauchensee bricht Gut-Behrami den Bann von Sofia Goggia, welche die ersten drei Abfahrten der Saison gewonnen hat.

Switzerland&#039;s Lara Gut Behrami celebrates on the podium after winning an alpine ski, women&#039;s World Cup downhill race, in Zauchensee, Austria, Saturday, Jan. 15, 2022. (AP Photo/Marco Trovati ...
Bild: keystone

Peking (Olympische Spiele)

Super-G

11. Februar 2022

Ihren wichtigsten Sieg fährt sie aber in Peking ein. Mit 30 Jahren darf sich die bis zur WM 2021 bei Grossanlässen oft glücklose Tessinerin endlich Olympiasiegerin nennen.

epa09745746 Gold medalist Lara Gut-Behrami of Switzerland celebrates during the victory ceremony of the Women&#039;s Super-G race of the Alpine Skiing events of the Beijing 2022 Olympic Games at the Y ...
Bild: keystone

Killington

Riesenslalom

26. November 2022

Nach über sechs Jahren Pause kommt sie in Killington zu ihrem nächsten Weltcup-Sieg im Riesenslalom.

Switzerland&#039;s Lara Gut-Behrami celebrates her victory in a World Cup giant slalom skiing race Saturday, Nov. 26, 2022, in Killington, Vt. (AP Photo/Robert F. Bukaty) Lara Gut-Behrami
Bild: keystone

St. Anton

Super-G

15. Januar 2023

Obwohl Gut-Behrami insgesamt nur drei Rennen gewinnt, erlebt sie eine sehr starke Saison. Mit ihrem Sieg in St. Anton ebnet sie den Weg zu ihrer vierten Super-G-Kugel.

epa10406794 First placed Lara Gut Behrami of Switzerland celebrates on the podium after the women&#039;s Super G race at the FIS Alpine Skiing World Cup in St. Anton am Arlberg, Austria, 15 January 20 ...
Bild: keystone

Soldeu

Super-G

16. März 2023

Dafür war beim Weltcup-Final in Andorra aber ein Sieg notwendig – diesen holte sie sich selbstverständlich.

Switzerland&#039;s Lara Gut Behrami holds the alpine ski, women&#039;s World Cup super-g discipline trophy, in Soldeu, Andorra, Thursday, March 16, 2023. (AP Photo/Alessandro Trovati)
Bild: keystone

Sölden

Riesenslalom

28. Oktober 2023

Zum Saisonauftakt 2023/24 beweist Gut-Behrami ihre wiederentdeckte Liebe zum Riesenslalom.

epa10944850 Winner Lara Gut-Behrami of Switzerland celebrates with her team on the podium for the Women&#039;s Giant Slalom race of the FIS Alpine Skiing World Cup season opener on the Rettenbach glac ...
Bild: keystone

Killington

Riesenslalom

25. November 2023

Und bestätigt diese einen Monat später mit ihrem zweiten Erfolg in Killington.

Lara Gut-Behrami of Switzerland reacts after winning a women&#039;s World Cup giant slalom skiing race Saturday, Nov. 25, 2023, in Killington, Vt. (AP Photo/Robert F. Bukaty)
Bild: keystone

Altenmarkt-Zauchensee

Super-G

14. Januar 2024

Ihre Lieblingsdisziplin bleibt aber der Super-G, wo sie im Salzburger Land ihren 20. Erfolg einfährt.

Switzerland&#039;s Lara Gut Behrami reacts after completing an alpine ski, women&#039;s World Cup super G race, in Altenmarkt-Zauchensee, Austria, Sunday, Jan. 14, 2024. (AP Photo/Giovanni Auletta)
Bild: keystone

Cortina d'Ampezzo

Super-G

28. Januar 2024

Danach gewinnt Gut-Behrami auch den Super-G auf der anspruchsvollsten Piste im Weltcup der Frauen.

epa11110425 Winner Lara Gut-Behrami of Switzerland celebrates on the podium after the Women&#039;s SuperG race at the FIS Alpine Skiing World Cup in Cortina d&#039;Ampezzo, Italy, 28 January 2024. EPA ...
Bild: keystone

Kronplatz

Riesenslalom

30. Januar 2024

Und dass sie sich in den Dolomiten wohlfühlt, zeigt sie kurz darauf auch in Kronplatz.

Italian ski legend Alberto Tombs places a crown on the head of Switzerland&#039;s Lara Gut Behrami after she won an alpine ski, women&#039;s World Cup giant slalom, in Kronplatz, Italy, Tuesday, Jan. ...
Bild: keystone

Soldeu

Riesenslalom

10. Februar 2024

Mit dem nächsten Riesenslalom-Erfolg übernimmt Gut-Behrami die Gesamtführung.

epa11142157 Lara Gut-Behrami of Switzerland celebrates winning the Women&#039;s Giant Slalom race at the FIS Alpine Skiing World Cup in Soldeu, Andorra, 10 February 2024. EPA/Guillaume Horcajuelo
Bild: keystone

Crans Montana

Abfahrt

16. Februar 2024

Es sind traumhafte Wochen für Gut-Behrami, die mit ihrem 13. und letzten Abfahrtstriumph einen weiteren Höhepunkt erhalten.

Lara Gut-Behrami of Switzerland, as the winner, right, and her teammate Jasmine Flury, left, as second ex aequo, are carried by their teammates, bottom with from left, Delia Durrer, Michelle Gisin, Pr ...
Bild: keystone

Kvitfjell

Super-G

2. März 2024

Im Anschluss gewinnt sie dann auch noch erstmals in Kvitfjell. Obwohl es ihr letzter Sieg der Saison war, liess sie sich ihre zweite grosse Kugel nicht mehr nehmen. Auch im Super-G und erstmals im Riesenslalom war sie über die gesamte Saison gesehen die Beste.

Switzerland&#039;s Lara Gut Behrami celebrates on the podium after winning an alpine ski, women&#039;s World Cup super-G race, in Kvitfjell, Norway, Saturday, March 2, 2024. (AP Photo/Alessandro Trova ...
Bild: keystone

Garmisch-Partenkirchen

Super-G

26. Januar 2025

Zum fünften Mal gewann Gut-Behrami den Super-G von Garmisch-Partenkirchen. Nirgends stand sie so häufig zuoberst auf dem Treppchen wie auf der Kandahar.

Switzerland&#039;s Lara Gut Behrami reacts after completing an alpine ski, women&#039;s World Cup super G, in Garmisch, Germany, Sunday, Jan. 26, 2025. (AP Photo/Piermarco Tacca)
Bild: keystone

Sun Valley

Super-G

23. März 2025

Beim Weltcup-Final in Sun Valley sicherte sie sich mit ihrem Sieg doch noch die Super-G-Wertung und wurde damit zur Rekordhalterin für die meisten Kristallkugeln in einer Disziplin.

Lara Gut-Behrami of Switzerland celebrates with the women&#039;s Super-G discipline leader crystal globe trophy during the podium ceremony of the women&#039;s Super-G discipline at the FIS Alpine Ski ...
Bild: keystone

Sun Valley

Riesenslalom

25. März 2025

Mit ihrem letzten Weltcup-Triumph schrieb sie gleich noch einmal Geschichte. Als erste Frau gewann sie mindestens zehn Rennen in drei verschiedenen Disziplinen.

epa11988187 Winner Lara Gut-Behrami of Switzerland celebrates during the podium ceremony of the women&#039;s Giant Slalom race at the FIS Alpine Ski World Cup Finals, in Sun Valley Resort, Idaho, USA, ...
Bild: keystone
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Themen
Die erfolgreiche Karriere von Lara Gut-Behrami
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Die erfolgreiche Karriere von Lara Gut-Behrami

Am 28. Dezember 2007 tritt Lara Gut zum ersten Mal im Weltcup auf. Im Riesenslalom von Lienz verpasst sie den zweiten Lauf.
quelle: swissski / olivier maire
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