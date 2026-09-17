Der Schweizerische Turnverband STV findet einen Nachfolger für den zurücktretenden Direktor Stefan Riner. Christopher Gmür wurde vom Zentralvorstand ins Amt gewählt. Der 38-Jährige übernimmt die operative Führung des STV ab dem 1. April 2027, heisst es in der Mitteilung des grössten polysportiven Sportverbands der Schweiz.
Christopher Gmür ist seit 2019 Geschäftsführer des Schweizerischen OL-Verbands Swiss Orienteering. Zuvor war der frühere Langstreckenläufer bei Swiss Athletic in der Kommunikation tätig gewesen und leitete als Präsident das Nationale Leistungszentrum Ostschweiz. (riz/sda)
Christopher Gmür ist seit 2019 Geschäftsführer des Schweizerischen OL-Verbands Swiss Orienteering. Zuvor war der frühere Langstreckenläufer bei Swiss Athletic in der Kommunikation tätig gewesen und leitete als Präsident das Nationale Leistungszentrum Ostschweiz. (riz/sda)