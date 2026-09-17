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Sportnews-Ticker: Bürki mit St. Louis im Cupfinal

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Bürki mit St. Louis im Cupfinal +++ Christopher Gmür wird Direktor des Turnverbandes

Die wichtigsten Kurznachrichten aus der weiten Welt des Sports.
17.09.2026, 07:0117.09.2026, 17:11
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Christopher Gmür wird Direktor des Schweizerischen Turnverbandes
Der Schweizerische Turnverband STV findet einen Nachfolger für den zurücktretenden Direktor Stefan Riner. Christopher Gmür wurde vom Zentralvorstand ins Amt gewählt. Der 38-Jährige übernimmt die operative Führung des STV ab dem 1. April 2027, heisst es in der Mitteilung des grössten polysportiven Sportverbands der Schweiz.

Christopher Gmür ist seit 2019 Geschäftsführer des Schweizerischen OL-Verbands Swiss Orienteering. Zuvor war der frühere Langstreckenläufer bei Swiss Athletic in der Kommunikation tätig gewesen und leitete als Präsident das Nationale Leistungszentrum Ostschweiz. (riz/sda)
Bürki mit St. Louis im Final des US Open Cup
Roman Bürki winkt mit St. Louis City die Chance auf seinen ersten Titel in Nordamerika. Der frühere Schweizer Nationalgoalie erreichte mit seinem Team den Final im US Open Cup. Mit Bürki im Tor setzte sich St. Louis im Halbfinal auswärts gegen die Colorado Rapids 3:0 durch. Im Final trifft St. Louis am 21. Oktober auf Columbus Crew.

Bürki wurde vor seinem Wechsel in die USA bereits dreimal Cupsieger: 2013 mit den Grasshoppers sowie 2017 und 2021 mit Borussia Dortmund. Im Sommer 2022 wechselte er vom BVB zu St. Louis in die MLS. (nih/sda)
Messis 100. Tor für Inter Miami ebnet Weg zum nächsten Titel
Lionel Messi beschert Inter Miami einen weiteren Titel. Beim 2:0 gegen Cruz Azul erzielte der 39-jährige Argentinier das 1:0 und legte damit den Grundstein zum Sieg im Campeones Cup, einer Art Supercup zwischen dem Meister der Major League Soccer und dem Champion der mexikanischen Liga MX.

Messi traf in der 24. Minute per Kopf nach einer Flanke von Luis Suarez. Es war im 115. Pflichtspiel sein 100. Tor im Trikot von Inter Miami. Gegen Cruz Azul schloss sich für Messi damit ein Kreis: Schon seinen ersten Treffer für Miami hatte er im Juli 2023 gegen die Mexikaner erzielt.

Auch am zweiten Tor für Inter Miami war Messi direkt beteiligt. Seinen Eckball verwertete Casemiro in der 81. Minute per Kopf zum 2:0-Endstand. Für den Brasilianer war es der vierte Treffer in den vergangenen fünf Partien. Alle vier erzielte er mit dem Kopf. (nih/sda/dpa)
Barça weiter im Torrausch
Trotz eines verschossenen Penaltys von Lamine Yamal gewinnt der FC Barcelona auch sein sechstes Spiel in La Liga. Die Katalanen fertigen den chancenlosen Aufsteiger Racing Santander im Heimspiel mit 7:2 ab.

Captain Raphinha erzielte seine Saisontore sieben, acht und neun in der Meisterschaft. Zweimal traf der Brasilianer dabei vom Elfmeterpunkt. Auch Lamine Yamal reihte sich beim Heimteam unter die Torschützen ein. Nachdem er kurz vor der Pause einen Foulpenalty verschossen hatte, setzte er in der 89. Minute mit dem 7:2 den Schlusspunkt.

Das Team von Hansi Flick steht damit bereits bei 28 Saisontoren, was einem Schnitt von fast fünf Treffern pro Spiel entspricht. In der Tabelle liegt Barça als Spitzenreiter drei Punkte vor dem Erzrivalen Real Madrid. (nih/sda)
Amenda verletzt sich bei Ligacup-Aus
Aurèle Amenda hat sich am Mittwochabend beim Ligacup-Aus des Premier-League-Aufsteigers Coventry City gegen Aston Villa verletzt. Der Schweizer WM-Teilnehmer humpelte in der 12. Minute gestützt von zwei Betreuern vom Feld. Laut BBC könnte es sich um eine Knöchelverletzung handeln.

Coventry verlor 1:3 gegen den Europa-League-Sieger, bei dem Johan Manzambi in der 64. Minute eingewechselt wurde. (abu/sda)
WTA Finals ab 2027 in Charlotte
Die WTA Finals werden ab 2027 in Charlotte im US-Bundesstaat North Carolina ausgetragen. Das Saisonfinale der Frauen-Tennistour findet bis mindestens 2029 im Spectrum Center statt.

Mit dem Umzug wird auch der Hauptsitz der WTA nach Charlotte verlegt. 2026 finden die WTA Finals noch in Indian Wells in Kalifornien statt. (abu/sda)

Dion Kacuri entscheidetsich gegen die Schweiz
Der 22-jährige Dion Kacuri, welcher acht Spiele für die U21-Nationalmannschaft der Schweiz absolviert hat, wird in Zukunft für den Kosovo auflaufen. Der Mittelfeldspieler wurde für die kommenden Partien in der Nations League aufgeboten. Aktuell ist Kacuri, der beim FC Basel unter Vertrag steht, an den österreichischen Verein Austria Lustenau ausgeliehen.

Anders soll es gemäss 20 Minuten bei Lorent Tolaj aussehen. Der 24-jährige Walliser hat Angebote vom Kosovo und Albanien abgelehnt und hofft auf ein Angebot von Nati-Trainer Murat Yakin. (riz)
Pogacar sitzt bereits wieder auf dem Hometrainer
Tadej Pogacar gibt knapp drei Wochen nach seinem schweren Sturz bei der Vuelta Einblick in seine Genesung. Der Slowene sitzt bereits wieder auf dem Hometrainer und richtet seinen Blick schrittweise auf die Saison 2027. In einem auf seinem Instagram-Account veröffentlichten längeren Video zeigte sich Pogacar lächelnd und konzentriert beim Training. Zu sehen war der slowenische Meister mit geradem Oberkörper auf einem Heimtrainer, umgeben von Betreuern und gekleidet in T-Shirt und Radhose seines Teams UAE.

«Nicht ganz so, wie wir uns den September vorgestellt hatten», schrieb der fünffache Sieger der Tour de France. Es sei aber «einfach schön, wieder auf dem Rad zu sein. Im Moment gehe ich Schritt für Schritt vor und baue die Belastung langsam mit Blick auf die nächste Saison wieder auf». Nach dem Unfall musste sich Pogacar einer Operation am Schlüsselbein unterziehen. Damit verpasst er insbesondere das Strassenrennen der Weltmeisterschaften vom 27. September in Montreal. (riz/sda)


Real siegt dank spätem Treffer gegen Elche
Real Madrid vermeidet in der spanischen Meisterschaft im Auswärtsspiel bei Nachzügler Elche einen Punkteverlust erst in der Nachspielzeit. Carlos Espi traf am späten Dienstagabend in der 91. Minute zum 3:2 für die Mannschaft von Jose Mourinho. Real hatte zuvor eine 2:0-Pausenführung nach einem Eigentor von Matias Dituro sowie einem Treffer von Kylian Mbappé vergeben. Abiel Osorio und Fer Nino glichen bis zur 83. Minute für Elche aus, ehe Espi nach einem Mbappé-Pass zur Stelle war.

Die Madrilenen liegen nach dem fünften Saisonsieg im sechsten Spiel nach Punkten wieder gleichauf mit dem FC Barcelona, der noch keinen einzigen Zähler abgegeben haben. Die Katalanen bestreiten ihren sechsten La-Liga-Auftritt dieser Saison am Mittwochabend gegen Racing Santander. (riz/sda/apa)
James Rodriguez spielt nicht mehr für Kolumbien
Kolumbiens Spielmacher James Rodriguez kündigt via Social Media das Ende seiner internationalen Karriere an. Der 35-Jährige bestritt damit das letzte seiner 131 Länderspiele im WM-Viertelfinal gegen die Schweiz. Die Südamerikaner scheiterten im Penaltyschiessen. Rodriguez stand als Captain 66 Minuten lang auf dem Feld.

Rodriguez nahm an drei Weltmeisterschaften teil. 2014 in Brasilien wurde er mit sechs Treffern Torschützenkönig und scheiterte wie in diesem Sommer im Viertelfinal. Seine Klubkarriere setzt der elegante Mittelfeldspieler, der einst unter anderem für Real Madrid und Bayern München spielte, in seiner Heimat bei Atlético Nacional fort. (abu/sda/afp)


Volleyball-Nati beendet EM mit einem Sieg
Die Schweizer Volleyballer beenden die Europameisterschaft mit einem Sieg. Zum Abschluss der Vorrunde bezwingen sie im rumänischen Cluj-Napoca Lettland 25:22, 25:19, 16:25, 25:22.

Durch die vier Niederlagen in den ersten Partien gegen Frankreich, Rumänien, die Türkei und Deutschland hatte die Schweiz bereits vor dem letzten Vorrundenspiel keine Chancen mehr auf die K.o.-Runde. Mit dem Sieg gegen Lettland schaffte das Team von Nationaltrainer Juan Manuel Serramalera aber, was ihr drei Jahre zuvor an der EM unter dem Italiener Mario Motta verwehrt geblieben war. Damals hatten die Schweizer alle fünf Vorrunden-Partien verloren. (abu/sda)
Schwaller und Co. die Nr. 1 der Welt
Das Curling-Team um Skip Yannick Schwaller schafft Historisches. Das Quartett ist als erste Schweizer Männer-Equipe die Nummer 1 der Weltrangliste. Schwaller und seine Gefährten Benoît Schwarz-van Berkel, Sven Michel und Pablo Lachat-Couchepin lösen die Schotten um Bruce Mouat ab.

«Wir sind überglücklich, diesen Meilenstein erreicht zu haben. Die Weltranglistenführung ist eine grossartige Anerkennung für die harte Arbeit und die Fortschritte, die unser Team in den letzten Jahren erzielt hat», wird Schwaller in einer Mitteilung seines Teams zitiert. «Als erstes Schweizer Männer-Team an der Spitze der Weltrangliste zu stehen, macht diesen Moment noch besonderer.» (ram/sda)
Biel wird zum Futsal-Wembley
Die Stadt Biel hat am Dienstag den Zuschlag für das Finalturnier der Futsal Champions League im Mai 2027 erhalten. Das Turnier wird vom 7. bis 9. Mai im Stadion des EHC Biel stattfinden. Die Organisatoren rechnen bei den Halbfinal- und Finalspielen mit mehr als 5000 Fans, wie sie in einer Mitteilung schreiben. Das Budget für den Anlass beläuft sich auf rund eine Million Franken. (ram/sda)
Erste Leichtathletik-WM in Afrika
Die Leichtathletik-WM findet in drei Jahren zum ersten Mal auf dem afrikanischen Kontinent statt. Austragungsort ist 2029 Kenias Hauptstadt Nairobi. Zwei Jahre danach ist München Gastgeber.

«Nairobi hat eine überzeugende und emotionale Bewerbung vorgelegt. Die Leichtathletik-Weltmeisterschaften erstmals nach Afrika zu bringen, wird historisch sein», sagte Sebastian Coe, der Präsident von World Athletics. (ram/sda)
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