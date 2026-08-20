Der Spanier Carlos Alcaraz, der seit April wegen einer Handgelenkverletzung nicht mehr auf dem Platz stand, kündigte am Donnerstag sein Comeback an. «Ich bin zurück», erklärte die aktuelle Nummer 2 der Welt in einem sehr kurzen Video, das er auf seinem Instagram-Account veröffentlichte.
Der 23-Jährige hatte Ende April wegen einer Verletzung am rechten Handgelenk seine Teilnahme am ATP-1000-Turnier in Madrid abgesagt und war seitdem nicht mehr auf den Platz zurückgekehrt. Beim US Open (ab 30. August), wo er als Titelverteidiger antritt, wird er damit sein Comeback geben. (abu/sda)
Der 23-Jährige hatte Ende April wegen einer Verletzung am rechten Handgelenk seine Teilnahme am ATP-1000-Turnier in Madrid abgesagt und war seitdem nicht mehr auf den Platz zurückgekehrt. Beim US Open (ab 30. August), wo er als Titelverteidiger antritt, wird er damit sein Comeback geben. (abu/sda)