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Sportnews-Ticker: DEB installiert André Rankel als Bundestrainer

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DEB installiert Rankel als Bundestrainer +++ Längster Volleyball-Satz bei den Profis ever

Die wichtigsten Kurznachrichten aus der weiten Welt des Sports.
27.08.2026, 16:2027.08.2026, 16:20
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Rankel wird Eishockey-Bundestrainer
Der Deutsche Eishockey-Bund (DEB) hat einen Nachfolger für den im Juni entlassenen Bundestrainer Harold Kreis gefunden. Die Wahl fiel überraschend auf André Rankel. Der 41-Jährige war zuletzt Assistenztrainer beim Rekordmeister Eisbären Berlin, weist im Erwachsenenbereich aber noch keine Erfahrung als Cheftrainer auf.

Dafür bringt der frühere Nationalstürmer als Profi reichlich Titelerfahrung mit. Mit den Eisbären wurde Rankel siebenmal deutscher Meister. Mit Deutschland nahm er an sieben Weltmeisterschaften und an den Olympischen Winterspielen 2010 in Vancouver teil. (ram/sda/dpa)
89 Minuten für einen Volleyball-Satz bedeuten Weltrekord
In einem Testspiel für die bevorstehende Volleyball-EM der Männer haben die Nationalmannschaften Deutschlands und Italiens einen Weltrekord aufgestellt. In Reggio Calabria dauerte der erste Satz 89 Minuten. Nach Angaben des Deutschen Volleyball-Verbands war noch kein Satz in einem offiziellen Länderspiel länger. Der bisherige Bestwert war erst im Juni in der Nations League im Spiel Argentinien gegen Polen (62 Minuten) aufgestellt worden.

In Süditalien wehrten beide Teams im ersten Durchgang 43 Satzbälle ab. Deutschland sicherte sich den Satz mit 66:64, musste sich dem Weltmeister am Ende aber dennoch in fünf Sätzen geschlagen geben. (abu/sda/dpa)


Schweizer scheitern in der Qualifikation
Am US Open wird bei den Männern mit Stan Wawrinka nur ein Schweizer im Hauptfeld stehen. Nach Rémy Bertola (ATP 174) und Kilian Feldbausch (ATP 231) scheiterte mit Jérôme Kym (ATP 178) auch der letzte verbliebene Schweizer in der Qualifikation. Der 23-Jährige unterlag in der 2. Runde dem Amerikaner Colton Smith (ATP 221) 6:7 (2:7), 6:2, 4:6.

Wawrinka hatte am Mittwoch doch noch eine Wildcard für das letzte Grand-Slam-Turnier des Jahres und sein persönlich letztes Major der Karriere erhalten. (abu/sda)


Kutesa in der Champions League, Athekame nicht
Dereck Kutesa qualifiziert sich mit AEK Athen für die Champions League. Der Genfer sah von der Ersatzbank, wie sein Team im griechisch-bulgarischen Meisterduell Levski Sofia zu Hause mit 4:0 deklassierte. Das Hinspiel hatte 0:0 geendet.

Für Zachary Athekame setzte es mit Lyon eine 1:2-Heimniederlage gegen Fenerbahce Istanbul ab. Damit schieden die Franzosen mit dem im Verlauf der zweiten Halbzeit eingewechselten Schweizer Aussenverteidiger eine Woche nach dem 1:1 in der türkischen Hauptstadt aus. (abu/sda)


Real Madrid gewinnt mit Hattrick von Mbappé
Real Madrid gewinnt auch sein zweites Spiel nach der Rückkehr von José Mourinho auf dem Trainerposten. Die Madrilenen siegen im ersten Heimspiel der Saison, dem Nachtragsspiel der 1. Meisterschaftsrunde, gegen Real Sociedad mit 4:1.

Kylian Mbappé, der Torschützenkönig der letzten Saison, erzielte drei Treffer, jeweils nach schönen Vorlagen von Federico Valverde (40. zum 1:0), Jude Bellingham (60. zum 2:1) und Vinicius Junior (80. zum 4:1). Die Gäste aus dem Baskenland glichen kurz vor der Pause zum 1:1 aus. (sda)
Zeki Amdouni scheidet mit Burnley früh aus dem Ligacup aus
Burnley mit dem Schweizer Nationalspieler Zeki Amdouni scheitert im englischen Ligacup schon in der 2. Runde. Der Zweitligist unterliegt beim Drittligisten Bradford City nach torlosen 90 Minuten mit 2:4 im Penaltyschiessen. Amdouni verschoss den zweiten Elfmeter von Burnley. (cpf/sda)
Fribourg-Gottéron mit Rekordumsatz
Der Schweizer Meister Fribourg-Gottéron hat nicht nur sportlich eine aussergewöhnliche letzte Saison erlebt, sondern auch finanziell. Erstmals überhaupt konnte der Klub über 40 Millionen Franken Umsatz verzeichnen. Der Reingewinn übertraf die Millionengrenze, wie der Klub nach seiner am Mittwoch abgehaltenen Generalversammlung mitteilte.

Die Eishockey-Begeisterung in Freiburg mit nunmehr 102 ausverkauften Heimpartien in Serie sorgte auch für Klub-Bestmarken im Bereich Merchandising, Social Media und Gastronomie. (cpf/sda)
Servette Chênois mit kleinem Handicap ins Heimspiel
Für Servette Chênois bleibt im Rennen um die Champions League nach dem Hinspiel der letzten Qualifikationsrunde alles offen. Der Schweizer Double-Gewinner verliert bei Sparta Prag 2:3. Am kommenden Mittwoch können die Genferinnen trotzdem im eigenen Stadion zum ersten Mal in die Ligaphase der Champions League vorstossen. (cpf/sda)
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