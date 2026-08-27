Der Deutsche Eishockey-Bund (DEB) hat einen Nachfolger für den im Juni entlassenen Bundestrainer Harold Kreis gefunden. Die Wahl fiel überraschend auf André Rankel. Der 41-Jährige war zuletzt Assistenztrainer beim Rekordmeister Eisbären Berlin, weist im Erwachsenenbereich aber noch keine Erfahrung als Cheftrainer auf.
Dafür bringt der frühere Nationalstürmer als Profi reichlich Titelerfahrung mit. Mit den Eisbären wurde Rankel siebenmal deutscher Meister. Mit Deutschland nahm er an sieben Weltmeisterschaften und an den Olympischen Winterspielen 2010 in Vancouver teil. (ram/sda/dpa)
Dafür bringt der frühere Nationalstürmer als Profi reichlich Titelerfahrung mit. Mit den Eisbären wurde Rankel siebenmal deutscher Meister. Mit Deutschland nahm er an sieben Weltmeisterschaften und an den Olympischen Winterspielen 2010 in Vancouver teil. (ram/sda/dpa)