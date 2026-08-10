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Sportnews-Ticker: Edimilson Fernandes für zwei Spiele gesperrt

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Fernandes für zwei Spiele gesperrt +++ Ponti mit Saisonbestleistung souverän im Halbfinal

Die wichtigsten Kurznachrichten aus der weiten Welt des Sports.
10.08.2026, 15:0810.08.2026, 15:08
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Fernandes für zwei Spiele gesperrt
Für die Rote Karte im Spiel gegen Lausanne-Sport wird Edimilson Fernandes für zwei Spiele gesperrt. Dies teilt die Disziplinarkommission der Swiss Football League mit.

Damit muss YB im kommenden Cupspiel gegen Liestal sowie im anschliessenden Meisterschaftsspiel gegen Vaduz auf den Mittelfeldspieler verzichten. Für das Heimspiel gegen den FC Basel am Samstag, 29. August, steht Fernandes wieder zur Verfügung. (car/sda)


Ponti mit Saisonbestleistung souverän im Halbfinal
Noè Ponti startet überzeugend in die Europameisterschaften in Paris. Der Tessiner qualifiziert sich über 50 m Delfin souverän für die Halbfinals vom Montagabend.

In 22,69 Sekunden schwamm Ponti die zweitbeste Zeit der Vorläufe und stellte dabei eine persönliche Saisonbestleistung auf. Über die eine Bahnlänge war einzig sein grosser Rivale Maxime Grousset noch schneller. Der Franzose, der im vergangenen Jahr in Singapur sowohl über 50 m als auch über 100 m Delfin vor Ponti Weltmeister geworden war, zeigte nach seinem Anfang Juni erlittenen Fussbruch ein starkes Comeback und blieb in 22,49 Sekunden nur 22 Hundertstel über dem Weltrekord.

Marius Toscan verpasste über 400 m Lagen den Finaleinzug. Der 24-jährige Ostschweizer schlug in seiner Paradedisziplin nach 4:17,77 Minuten mit der zwölftbesten Zeit an, gut sieben Zehntel hinter seiner Bestzeit, die er vor einem Jahr an der WM aufgestellt hatte. Zur Finalqualifikation fehlten Toscan gut 1,7 Sekunden.

Gian-Luca Gartmann schied über 100 m Brust ebenso in den Verläufen aus wie Angelina Patt über 100 m Crawl sowie Fanny Borer, Gaia Rasmussen und Manon Richard über 200 m Rücken. (car/sda)


NBA trauert um Trainerlegende Don Nelson
Die Basketball-Welt trauert um Don Nelson. Die Trainerlegende ist im Alter von 86 Jahren verstorben, wie seine Familie mitteilte. Mit 1335 Siegen als Trainer hielt Nelson lange den NBA-Rekord, ehe ihn Gregg Popovich 2022 überholte. Dreimal wurde der Amerikaner zum Trainer des Jahres gewählt (1983, 1985, 1992). Trotz 18 Playoff-Teilnahmen gelang es ihm jedoch nie, sein Team in die NBA-Finals zu führen.

Als Spieler feierte Nelson hingegen grosse Erfolge. Mit den Boston Celtics wurde er zwischen 1966 und 1976 fünfmal NBA-Champion. Die Celtics ehrten ihn zudem, indem sie seine Trikotnummer 19 nicht mehr vergeben. (ram/sda/afp)
Schweizerinnen sprinten wie 2024 zu Silber in der Staffel
Zum Abschluss der U20-WM in Eugene, Oregon, gibt es für das Schweizer Team eine zweite Medaille. Die 4x-100-m-Staffel der Frauen gewinnt wie vor zwei Jahren Silber.

Mara Schwitter, Xenia Buri, Milla Tonazzi und Joy Umegbolu mussten sich einzig Titelverteidiger Jamaika geschlagen geben. In 43,36 Sekunden verpasste das Quartett den Schweizer U20- und U23-Rekord lediglich um vier Hundertstel.

Für die Schweiz war es der zweite Podestplatz an den Titelkämpfen in den USA, nachdem die Siebenkämpferin Anna Pfister schon Bronze gewonnen hatte. (car/sda)



Erste Schweizer Medaille heute möglich
An der Leichtathletik-EM in Birmingham geht es gleich von Tag 1 an zur Sache. Sofern alles nach Plan läuft, steht Géraldine Di Tizio-Frey am heute Abend um 22.50 Uhr Schweizer Zeit im Final über 100 m. Die Zentralschweizerin tritt als Saisonschnellste (10,96 Sekunden) an und würde erstmals an einem Grossanlass zuschlagen.

Auch Dominic Lobalu ist eine Medaille zuzutrauen. Der St. Galler steht um 21.40 Uhr im Final über 5000 m. Der Olympia-Vierte gewann vor zwei Jahren in dieser Disziplin Bronze. (car/sda)

Rückkehrer Frey trifft beim Debüt doppelt
So hat sich Michael Frey sein erstes Spiel für seinen neuen alten Klub Royal Antwerpen vorgestellt. Der 32-jährige Berner traf im ersten Spiel nach der Rückkehr gleich doppelt für die Belgier und war der Matchwinner beim 2:1-Sieg zum Auftakt in die Saison gegen Beveren. Er erzielte in der 62. Minute den Ausgleich und drehte die Partie mit seinem zweiten Tor vier Minuten vor dem Ende.

Frey lief bereits von 2021 bis 2023 für Antwerpen auf, wo ihm in 69 Spielen 33 Tore gelangen. In der Rückrunde der vergangenen Saison spielte er für die Grasshoppers. Den bis zum Juni 2028 gültigen Vertrag mit dem Rekordmeister löste der frühere Schweizer Junioren-Nationalspieler vorzeitig auf.

Sinner verzichtet auch auf Cincinnati
Kurz vor dem US Open wird der Weltranglistenerste Jannik Sinner von einer Knieverletzung gebremst. Der 24-jährige Italiener sagte wegen der Probleme seine Teilnahme für die Generalprobe beim Masters-1000-Turnier in Cincinnati ab, das am Donnerstag beginnt. Er fokussiere sich nun darauf, rechtzeitig für das am 30. August startende Grand-Slam-Turnier in New York fit zu werden. (abu/sda)


Guerdat gewinnt den Grand Prix in Dublin
Steve Guerdat gewinnt den mit einer Million Euro dotierten Grand Prix in Dublin. Beim Fünfsterne-CSIO gelang dem 44-jährigen Guerdat mit Albführen's Iashin Sitte eine fehlerfreie erste Runde. Im Stechen mit acht weiteren Paaren blieb Guerdat nicht nur erneut ohne Fehler, sondern absolvierte den Parcours auch am schnellsten. Dem zweitplatzierten Lokalmatadoren Jordan Coyle nahm er 1,46 Sekunden ab. Dritter wurde Arne Van Heel. (abu/sda)

Brunner und Hüberli gewinnen in Hamburg
Die Schweizer Beachvolleyballerinnen Nina Brunner und Tanja Hüberli gewinnen das Elite16-Turnier in Hamburg. Im Final gegen Anastasija Samoilova und Tina Graudina, Lettlands Weltmeister-Duo aus dem Jahr 2025, resultierte für die Schweizerinnen ein Sieg in zwei Sätzen 21:19 und 21:18. (abu/sda)


Staudenmann gewinnt auch am Bern-Jurassischen
Fabian Staudenmann feiert am Bern-Jurassischen in Werdtberg einen Favoritensieg. Im Schlussgang bezwingt der Berner seinen Klubkollegen Michael Ledermann. Staudenmann stellte seine tolle Form unter Beweis und hatte am Ende des Festes lauter Siege vorzuweisen. Einzig im zweiten Gang gegen Fabian Aebersold konnte der Athlet vom Schwingklub Schwarzenburg nicht die Maximalnote erzielen.

Beim Schaffhauser Kantonalfest in Schaffhausen feierte Andy Signer seinen ersten Kranzfestsieg. Der 23-jährige St. Galler setzte sich in der Endausmarchung gegen den überraschenden Nicola Graf durch und verhinderte so ein Kuriosum: Bei einem gestellten Schlussgang hätten sich gleich neun (!) punktgleiche Schwinger den Festsieg geteilt. (abu/sda)
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