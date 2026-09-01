Der FC Zürich muss lange auf Chris Kablan verzichten. Der Verteidiger hat am Dienstag beim 2:4 im Heimspiel gegen die Young Boys ohne gegnerische Einwirkung eine schwere Knieverletzung erlitten. Die medizinischen Abklärungen haben unter anderem einen Kreuzband- und Seitenbandriss ergeben. Kablan ist bereits operiert worden. Er wird rund neun Monate ausfallen. (riz/sda)
Sport-News
FCZ-Verteidiger Kablan fällt rund neun Monate aus + Ouchy und Yverdon bleiben ungeschlagen
Die wichtigsten Kurznachrichten aus der weiten Welt des Sports.
Schicke uns deinen Input
FCZ-Verteidiger Kablan fällt lange aus
Nächster Verletzter bei Werder Bremen
Werder Bremen beklagt einen weiteren Ausfall. Die Mannschaft mit dem Schweizer Internationalen Cedric Itten muss mehrere Monate auch ohne Stürmer Justin Njinmah auskommen, der sich eine Muskelverletzung im einen Oberschenkel zugezogen hat. Wenige Tage zuvor hatte der dänische Mittelfeldspieler Jens Stage eine ähnliche Verletzung erlitten. (riz/sda)
Stade Lausanne-Ouchy und Yverdon bleiben ungeschlagen
Stade Lausanne-Ouchy und Yverdon-Sport wahren in der 6. Runde der Challenge League ihre Ungeschlagenheit in der noch jungen Meisterschaft. Ouchy festigte mit einem 3:0-Heimsieg gegen Etoile-Carouge seine Position an der Tabellenspitze. Die Tore zum vierten Sieg im sechsten Spiel erzielten Sartoretti per Penalty, Freitas und Carrasco.
Enger war es beim ersten Verfolger Yverdon-Sport, der seinen dritten Saisonsieg erst in der Nachspielzeit sicherstellte. Varol Tasar traf in der 92. Minute zum 2:1-Sieg auswärts gegen Neuchâtel Xamax.
Die Verfolger liessen derweil Federn. Der überraschende Aufsteiger Kriens spielte beim 1:1 auswärts gegen Rapperswil-Jona ebenso remis wie der Super-League-Absteiger Winterthur, der sich bei Stade Nyonnais trotz zweimaliger Führung mit einem 2:2 begnügen musste. Die Gäste spielten nach einer Gelb-Roten Karte gegen Antonio Marchesano ab der 51. Minute in Unterzahl und kassierten nach einer Stunde prompt den neuerlichen Ausgleich. (riz/sda)
Enger war es beim ersten Verfolger Yverdon-Sport, der seinen dritten Saisonsieg erst in der Nachspielzeit sicherstellte. Varol Tasar traf in der 92. Minute zum 2:1-Sieg auswärts gegen Neuchâtel Xamax.
Die Verfolger liessen derweil Federn. Der überraschende Aufsteiger Kriens spielte beim 1:1 auswärts gegen Rapperswil-Jona ebenso remis wie der Super-League-Absteiger Winterthur, der sich bei Stade Nyonnais trotz zweimaliger Führung mit einem 2:2 begnügen musste. Die Gäste spielten nach einer Gelb-Roten Karte gegen Antonio Marchesano ab der 51. Minute in Unterzahl und kassierten nach einer Stunde prompt den neuerlichen Ausgleich. (riz/sda)
Tronchon sprintet zum grössten Sieg seiner Karriere
Die 10. Etappe der Vuelta wird zur Beute von Bastien Tronchon. Der Franzose setzt sich bei der Sprintankunft in Elche de la Sierra durch und feiert im Alter von 24 Jahren den grössten Sieg seiner Karriere. Auf dem welligen Profil durch die Ausläufer der Sierra de Alcaraz hatte sich im Süden Spaniens eine siebenköpfige Ausreissergruppe abgesetzt. Im Finale wurde diese jedoch vom Feld gestellt. Zu den Ausreissern gehörte mit Fabian Weiss auch einer der drei Schweizer des Teams Tudor.
Auf dem ansteigenden letzten Kilometer nach Elche de la Sierra hatte schliesslich Bastien Tronchon die besten Beine. Der Franzose setzte sich im Sprint des Feldes vor dem Dänen Magnus Cort und dem Belgier Thibau Nys durch. Wout van Aert, der Träger des grünen Punktetrikots, musste sich mit Rang 4 begnügen. Stefan Küng belegte als bester Schweizer den 23. Rang.
Im Kampf um den Gesamtsieg brachte das erste Teilstück nach dem Ruhetag keine Veränderungen. Enric Mas erreichte das Ziel wie seine ärgsten Konkurrenten mit dem Feld und verteidigte das rote Leadertrikot nach dem Ausfall von Tadej Pogacar am Samstag erfolgreich. (riz/sda)
Auf dem ansteigenden letzten Kilometer nach Elche de la Sierra hatte schliesslich Bastien Tronchon die besten Beine. Der Franzose setzte sich im Sprint des Feldes vor dem Dänen Magnus Cort und dem Belgier Thibau Nys durch. Wout van Aert, der Träger des grünen Punktetrikots, musste sich mit Rang 4 begnügen. Stefan Küng belegte als bester Schweizer den 23. Rang.
Im Kampf um den Gesamtsieg brachte das erste Teilstück nach dem Ruhetag keine Veränderungen. Enric Mas erreichte das Ziel wie seine ärgsten Konkurrenten mit dem Feld und verteidigte das rote Leadertrikot nach dem Ausfall von Tadej Pogacar am Samstag erfolgreich. (riz/sda)
Borussia Dortmund schlägt Fünftligisten vor fast 46'000 Fans
Borussia Dortmund gibt sich im deutschen Cup in der 1. Runde beim fünftklassigen HEBC (Hamburg Eimsbütteler Ballspiel Club) keine Blösse. Ohne Gregor Kobel im Tor setzte sich der BVB beim krassen Aussenseiter souverän mit 5:0 durch. Bereits zur Pause führte der BVB vor 45'917 Zuschauern 4:0. Die Kulisse bedeutet dank des Umzugs des Hamburger Stadtteilklubs ins grosse Volksparkstadion einen Rekord für ein DFB-Pokal-Spiel mit Beteiligung eines Fünftligisten. (sda)
Rüdiger tritt aus DFB-Nationalteam zurück
Antonio Rüdiger beendet seine Karriere in der deutschen Nationalmannschaft. Der 33-jährige Innenverteidiger von Real Madrid erklärte rund zwei Monate nach dem WM-Aus auf Instagram, nach einiger Zeit des Nachdenkens sei für ihn der Zeitpunkt gekommen, «den Weg für die junge Generation frei zu machen». Rüdiger absolvierte seit 2014 insgesamt 86 Länderspiele, nahm an drei Welt- und zwei Europameisterschaften teil und gewann 2017 mit Deutschland den Confed Cup. (mke)
Herzoperation bei McTominay
Der schottische Internationale Scott McTominay muss am Herzen operiert werden. Der 29-jährige Mittelfeldspieler von Napoli müsse sich wegen einer «leichten, gutartigen Herzrhythmusstörung» in den kommenden Tagen einem «korrigierenden Eingriff mittels Ablation (PFA)» unterziehen, teilte sein Verein mit. McTominay wird voraussichtlich für gut einen Monat ausfallen und nach der Länderspielpause zurückkehren. (ram/sda/dpa)
Trauer um Ski-Legende Tresch
Der frühere Skirennfahrer Walter Tresch ist nach längerer Krankheit gestorben. Der Urner wurde 78 Jahre alt.
Tresch gewann in den 1970er-Jahren vier Weltcuprennen, eine Abfahrt in St. Moritz und drei Kombinationen. Seine Vielseitigkeit bewies er, indem er in der Kombination Vize-Weltmeister 1972 wurde und die Disziplinenwertung im Weltcup-Winter 1975/76 für sich entscheiden konnte. (ram)
Tresch gewann in den 1970er-Jahren vier Weltcuprennen, eine Abfahrt in St. Moritz und drei Kombinationen. Seine Vielseitigkeit bewies er, indem er in der Kombination Vize-Weltmeister 1972 wurde und die Disziplinenwertung im Weltcup-Winter 1975/76 für sich entscheiden konnte. (ram)
Liebe Userinnen und User
Wir schliessen in Liveticker-Artikeln die Kommentarfunktion nach einer Weile. Dies, weil sich die Gegebenheiten oft so schnell verändern, dass bereits gepostete Kommentare wenig später keinen Sinn mehr ergeben. In allen andern Artikeln dürft ihr weiterhin gerne in die Tasten hauen. Vielen Dank fürs Verständnis, Team watson