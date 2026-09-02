Diegeben weitere Veränderungen in ihrem Kader bekannt.verlässt die Young Boys und wechselt in die italienische Serie A zuFür YB lief der 27-jährige Monteiro in den vergangenen fünf Jahren auf. Der siebenfache Schweizer Nationalspieler wurde 2023 Double-Gewinner und 2024 Meister. Insgesamt absolvierte der durchschlagskräftige Offensivspieler 176 Pflichtspiele im gelbschwarzen Trikot, dabei erzielte er 35 Tore und steuerte 24 Assists bei.In der laufenden Saison zeigte sich Monteiro in bester Form. In den ersten fünf Super-League-Spielen erzielte er insgesamt drei Tore und war er einmal Vorbereiter. (hkl/sda)