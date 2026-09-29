Fernando Alonso hat noch nicht genug von der Formel 1. Der Spanier bestreitet als Fahrer des Teams Aston Martin auch die kommende Saison. Für den seit Ende Juli 45-jährigen Alonso wird es das fünfte Jahr in Diensten des Teams Aston Martin sein. Der zweifache Weltmeister, dessen Karriere in der wichtigsten Serie des Automobil-Rennsports vor 25 Jahren begonnen hat, hat bisher 85 Grands Prix für seinen gegenwärtigen Arbeitgeber bestritten.
Die Verantwortlichen des britischen Rennstalls verlängern auch mit dem Teamgefährten Alonsos die Zusammenarbeit. Der Kanadier Lance Stroll wird mit der Equipe, deren Eigentümer sein schwerreicher Vater Lawrence ist, seine neunte Saison in der Formel 1, die elfte insgesamt, in Angriff nehmen. (abu/sda)
Die Verantwortlichen des britischen Rennstalls verlängern auch mit dem Teamgefährten Alonsos die Zusammenarbeit. Der Kanadier Lance Stroll wird mit der Equipe, deren Eigentümer sein schwerreicher Vater Lawrence ist, seine neunte Saison in der Formel 1, die elfte insgesamt, in Angriff nehmen. (abu/sda)
Aston Martin Aramco confirms Lance and Fernando will continue as the team's drivers in 2027.— Aston Martin Aramco F1 Team (@AstonMartinF1) September 29, 2026
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