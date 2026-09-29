Der ehemalige Weltranglistenerste Daniil Medwedew besiegte am Dienstag seinen russischen Landsmann Andrej Rublew im Final des ATP-250-Turniers in Hangzhou in China und sicherte sich damit im Alter von 30 Jahren den 24. Titel seiner Profikarriere.
Der Sieger des US Open 2021 setzte sich 7:5, 6:4 gegen die Nummer 24 der Welt durch und holte sich damit seinen dritten Titel in dieser Saison nach den Siegen in Brisbane (einem ATP-250-Turnier) im Januar und in Dubai (einem ATP-500-Turnier) im Februar. Medwedew, derzeit die Nummer 6, realisierte auf der Tour den achten Sieg in zehn Duellen gegen Rublew. Zugleich beendete er eine Durststrecke. Es war es sein erster Sieg gegen einen Top-25-Spieler seit März. (riz/sda/afp)
Der Sieger des US Open 2021 setzte sich 7:5, 6:4 gegen die Nummer 24 der Welt durch und holte sich damit seinen dritten Titel in dieser Saison nach den Siegen in Brisbane (einem ATP-250-Turnier) im Januar und in Dubai (einem ATP-500-Turnier) im Februar. Medwedew, derzeit die Nummer 6, realisierte auf der Tour den achten Sieg in zehn Duellen gegen Rublew. Zugleich beendete er eine Durststrecke. Es war es sein erster Sieg gegen einen Top-25-Spieler seit März. (riz/sda/afp)