Das Stadion des HC Davos erhält schon wieder einen neuen Namen. Erst im Januar 2025 wurde das Davoser Eisstadion nach dem osteuropäischen Crypto-Anbieter Zondacrypto benannt. Doch da die Plattform mit grossen Liquiditätsproblemen kämpft und gegen den CEO in Polen ermittelt wird, ist die Partnerschaft nun schon wieder hinfällig. Stattdessen ist die Ostschweizer Firma VAT nun neben Trikot- neu auch Stadionsponsor beim HCD. (abu)
Sport-News
HCD-Stadion erhält schon wieder neuen Namen +++ Elise Chabbey ist schwanger
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Davoser Stadion erhält neuen Namen
Chris Froome verkündet Rücktritt
Der vierfache Tour-de-France-Sieger Chris Froome ist endgültig vom Profi-Radsport zurückgetreten. Der 41-jährige Brite hat nach einem Trainingsunfall mit lebensbedrohlichen Verletzungen Ende August 2025 in Frankreich kein Rennen mehr bestritten.
«Unglücklicherweise hat es diesen Sturz gegeben», sagte Froome nun gegenüber «The Athletic». «So wollte ich nicht aufhören. Aber ich wusste da schon, dass es das sein wird.» Beim Unfall erlitt Froome lebensbedrohliche Verletzungen, darunter mehrere Rippenbrüche, einen Lendenwirbelbruch, einen Pneumothorax sowie einen Perikardriss, also einen Riss im schützenden Herzbeutel. (abu/sda/apa)
«Unglücklicherweise hat es diesen Sturz gegeben», sagte Froome nun gegenüber «The Athletic». «So wollte ich nicht aufhören. Aber ich wusste da schon, dass es das sein wird.» Beim Unfall erlitt Froome lebensbedrohliche Verletzungen, darunter mehrere Rippenbrüche, einen Lendenwirbelbruch, einen Pneumothorax sowie einen Perikardriss, also einen Riss im schützenden Herzbeutel. (abu/sda/apa)
Colombo fällt mit Wadenbeinbruch aus
Der Schweizer Mountainbiker Filippo Colombo muss eine Zwangspause einlegen. Wie der 28-jährige Tessiner auf Instagram bekannt gab, zog er sich am Montag bei einem Trainingssturz einen Bruch des rechten Wadenbeins zu.
In der Weltcup-Gesamtwertung belegt Colombo als zweitbester Schweizer unmittelbar hinter Dario Lillo nach 4 von 9 Stationen den 4. Platz. (abu/sda)
In der Weltcup-Gesamtwertung belegt Colombo als zweitbester Schweizer unmittelbar hinter Dario Lillo nach 4 von 9 Stationen den 4. Platz. (abu/sda)
Elise Chabbey ist schwanger
Einen Tag, nachdem bekannt wurde, dass Elise Chabbey nicht an der Tour de France teilnehmen wird, macht die 33-Jährige den Grund dafür öffentlich: Die Genferin erwartet ihr erstes Kind. Auf Instagram teilte sie die frohe Nachricht mit und erklärte zugleich, dass ihre Saison vorzeitig beendet ist.
Die Geburt ihres Kindes wird im Januar 2027 erwartet. Sportlich feierte Chabbey im März mit dem Sieg im italienischen Eintagesrennen Strade Bianche einen der grössten Erfolge ihrer Karriere. Ihr bislang letztes Rennen bestritt sie Ende April bei Lüttich-Bastogne-Lüttich. (abu/sda)
Die Geburt ihres Kindes wird im Januar 2027 erwartet. Sportlich feierte Chabbey im März mit dem Sieg im italienischen Eintagesrennen Strade Bianche einen der grössten Erfolge ihrer Karriere. Ihr bislang letztes Rennen bestritt sie Ende April bei Lüttich-Bastogne-Lüttich. (abu/sda)
Schweizer Männer bleiben weiterhin ohne Sieg
Die Schweizer Basketballer kassierten in der fünften Runde der WM-Qualifikation ihre fünfte Niederlage. Das Heimspiel in Freiburg gegen Serbien verloren sie 73:97. Die Schweizer Equipe, die ohne NBA-Söldner antrat, brach im Schlussviertel ein (15:31). Bereits zuvor hatte sie den Serben jedoch kaum etwas entgegenzusetzen.
Schon vor dem Spiel war klar gewesen, dass die Equipe von Nationaltrainer Ilias Papatheodorou die Vierergruppe selbst mit Siegen gegen Serbien und am Montag gegen die Türkei nur auf Platz 4 abschliessen wird. Die ersten drei Teams qualifizieren sich hingegen für die zweite Runde der WM-Qualifikation. Die WM-Endrunde findet im September 2027 in Katar statt. (riz/sda)
Schon vor dem Spiel war klar gewesen, dass die Equipe von Nationaltrainer Ilias Papatheodorou die Vierergruppe selbst mit Siegen gegen Serbien und am Montag gegen die Türkei nur auf Platz 4 abschliessen wird. Die ersten drei Teams qualifizieren sich hingegen für die zweite Runde der WM-Qualifikation. Die WM-Endrunde findet im September 2027 in Katar statt. (riz/sda)
Ein Tag voller Schweizer Niederlagen
Fünf Schweizer Beachvolleyball-Duos steigen am Donnertag beim Elite16-Turnier in Gstaad siebenmal in den Sand, siebenmal setzt es eine Niederlage ab. Die Männer-Duos verpassen die K.o.-Phase. Luc Flückiger und Andrin Kolb mussten sich nach überstandener Qualifikation bei ihrer Premiere auf diesem Level auch im zweiten und dritten Gruppenspiel in zwei Sätzen geschlagen geben. Somit ist für sie das Turnier im Berner Oberland beendet. Ebenfalls Julian Friedli und Jonathan Jordan stehen als Gruppenvierte nach zwei weiteren Niederlagen ab Freitag nicht mehr im Einsatz.
Somit ruhen die Schweizer Hoffnungen in Gstaad auf den Frauen. Diese haben erst zwei der drei Gruppenspiele ausgetragen. Von den drei Schweizer Duos stehen am Freitag insbesondere Joana Mäder und Leona Kernen unter Druck. Die beiden stehen mit zwei Niederlagen da und müssen nun gegen die Österreicherinnen Dorina und Ronja Klinger unbedingt gewinnen, um in die K.o.-Runde einzuziehen. Die Berner Schwestern Anouk und Zoé Vergé-Dépré sowie Nina Brunner und Tanja Hüberli wiesen am Donnerstagabend je einen Sieg und eine Niederlage vor. Im letzten Gruppenspiel am Freitag gilt es nun, die Achtelfinals direkt zu erreichen. (riz/sda)
Somit ruhen die Schweizer Hoffnungen in Gstaad auf den Frauen. Diese haben erst zwei der drei Gruppenspiele ausgetragen. Von den drei Schweizer Duos stehen am Freitag insbesondere Joana Mäder und Leona Kernen unter Druck. Die beiden stehen mit zwei Niederlagen da und müssen nun gegen die Österreicherinnen Dorina und Ronja Klinger unbedingt gewinnen, um in die K.o.-Runde einzuziehen. Die Berner Schwestern Anouk und Zoé Vergé-Dépré sowie Nina Brunner und Tanja Hüberli wiesen am Donnerstagabend je einen Sieg und eine Niederlage vor. Im letzten Gruppenspiel am Freitag gilt es nun, die Achtelfinals direkt zu erreichen. (riz/sda)
Schwingerkönig Orlik gegen Berner Moser
Beim Berner Kantonal-Schwingfest im Stadion Wankdorf bekommt es der Ostschweizer Gast und Schwingerkönig Armon Orlik am Sonntag im Anschwingen mit Michael Moser zu tun. Der noch keine 21 Jahre alte Emmentaler triumphierte in diesem Jahr bereits beim Oberaargauischen und dem Berner Oberländer Schwingfest.
Der Nordostschweizer Werner Schlegel, der in dieser Saison schon auf dem Stoos, am St. Galler Kantonale und letzten Sonntag beim Nordostschweizer Schwingfest gewonnen hat, misst sich mit Adrian Walther. Auch Fabian Staudenmann bekommt es mit einem starken Gast zu tun, dem Nordwestschweizer Sinisha Lüscher. (riz/sda)
Der Nordostschweizer Werner Schlegel, der in dieser Saison schon auf dem Stoos, am St. Galler Kantonale und letzten Sonntag beim Nordostschweizer Schwingfest gewonnen hat, misst sich mit Adrian Walther. Auch Fabian Staudenmann bekommt es mit einem starken Gast zu tun, dem Nordwestschweizer Sinisha Lüscher. (riz/sda)
Hiltbrunners Saison wieder früh vorbei
Für Schwinger Fabio Hiltbrunner ist die Saison wie im Vorjahr frühzeitig beendet. Wie der 21-jährige Emmentaler mitteilte, zwingt ihn eine Rückenverletzung zum Ausstieg. Sein voller Fokus gelte der Genesung, er werde alles dafür tun, 2027 wieder mit voller Kraft im Sägemehl zu stehen.
Hiltbrunner ist der Co-Sieger des Jubiläumsschwingfestes «125 Jahre ESV» 2024 in Appenzell. In dieser Saison belegte er an vier Schwingfesten im April und Mai je zweimal die Ränge 2 und 3. 2025 hatte Hiltbrunner die Saison wegen einer Schulter-Operation ebenfalls bereits im Juli beenden müssen. (ram/sda)
Hiltbrunner ist der Co-Sieger des Jubiläumsschwingfestes «125 Jahre ESV» 2024 in Appenzell. In dieser Saison belegte er an vier Schwingfesten im April und Mai je zweimal die Ränge 2 und 3. 2025 hatte Hiltbrunner die Saison wegen einer Schulter-Operation ebenfalls bereits im Juli beenden müssen. (ram/sda)
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