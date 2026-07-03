Fünf Schweizer Beachvolleyball-Duos steigen am Donnertag beimsiebenmal in den Sand, siebenmal setzt es eine Niederlage ab. Die Männer-Duos verpassen die K.o.-Phase.undmussten sich nach überstandener Qualifikation bei ihrer Premiere auf diesem Level auch im zweiten und dritten Gruppenspiel in zwei Sätzen geschlagen geben. Somit ist für sie das Turnier im Berner Oberland beendet. Ebenfallsundstehen als Gruppenvierte nach zwei weiteren Niederlagen ab Freitag nicht mehr im Einsatz.Somit ruhen die Schweizer Hoffnungen in Gstaad auf den Frauen. Diese haben erst zwei der drei Gruppenspiele ausgetragen. Von den drei Schweizer Duos stehen am Freitag insbesondere Joana Mäder und Leona Kernen unter Druck. Die beiden stehen mit zwei Niederlagen da und müssen nun gegen die Österreicherinnen Dorina und Ronja Klinger unbedingt gewinnen, um in die K.o.-Runde einzuziehen. Die Berner Schwestern Anouk und Zoé Vergé-Dépré sowie Nina Brunner und Tanja Hüberli wiesen am Donnerstagabend je einen Sieg und eine Niederlage vor. Im letzten Gruppenspiel am Freitag gilt es nun, die Achtelfinals direkt zu erreichen. (riz/sda)