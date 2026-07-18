Mit einem eingestellten Rekord hat der australische Golfprofi Lucas Herbert die Führung beim 154. British Open übernommen. Der 30-Jährige benötigte in Southport nahe Liverpool am zweiten Tag lediglich 62 Schläge. Das bedeutete die niedrigste Runde, die bei einem Major-Turnier im Herren-Golf bislang gespielt wurde. Branden Grace hatte den Rekord 2017 aufgestellt. Seitdem wurde die Marke, die acht Schläge unter dem Platzstandard von 70 Schlägen ist, mehrfach erreicht.
Nach der 70er-Runde zum Start führt Herbert mit insgesamt 132 Schlägen. Dahinter folgt ein amerikanisches Quintett, angeführt von Bryson DeChambeau mit einem Schlag Rückstand. Zwei Schläge mehr als der Führende benötigten Jackson Suber, der nach dem ersten Tag geführt hatte, Ryan Gerard und Cameron Young. Sam Burns, der wie Herbert ebenfalls eine 62er-Runde spielte, liegt einen weiteren Schlag zurück. (riz/sda/dpa)
Nach der 70er-Runde zum Start führt Herbert mit insgesamt 132 Schlägen. Dahinter folgt ein amerikanisches Quintett, angeführt von Bryson DeChambeau mit einem Schlag Rückstand. Zwei Schläge mehr als der Führende benötigten Jackson Suber, der nach dem ersten Tag geführt hatte, Ryan Gerard und Cameron Young. Sam Burns, der wie Herbert ebenfalls eine 62er-Runde spielte, liegt einen weiteren Schlag zurück. (riz/sda/dpa)