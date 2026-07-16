Leonie Hügli gelingt bei Spitzenleichtathletik Luzern ein Schweizer Rekord im Speerwurf. Die 21-Jährige übertrifft mit 62,18 Metern den bisherigen nationalen Rekord um 24 cm. Erst vor zwei Monaten hatte Hügli diesen selbst aufgestellt.



Insgesamt übertraf Hügli die 60-Meter-Marke am Donnerstagabend zum erst dritten Mal in ihrer Karriere. Sie sicherte sich damit vor heimischem Publikum überlegen den Sieg. Zweite wurde die Deutsche Julia Ulbricht mit 60,03 Metern.



Der Rekordwurf gelang Hügli erst im letzten Versuch. Zuvor musste die Athletin des LC Kirchberg zwei Fehlversuche hinnehmen und kam in den übrigen Anläufen nicht über 55 Meter hinaus.



Mit der EM in Birmingham vor Augen, die in knapp einem Monat beginnt, ist Hüglis Erfolg umso erfreulicher. Ihre starke Form hatte sie bereits beim Meeting in Zagreb Ende Juni unter Beweis gestellt, als sie sich ebenfalls den Sieg gesichert hatte. (sda)