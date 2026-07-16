Merlier siegt im Sprint – dahinter kommt es zu einem Massensturz
Tim Merlier gewinnt die 12. Etappe der Tour de France. Der Belgier setzt sich auf der 179 Kilometer langen Strecke von Magny-Cours nach Chalon-sur-Saône im Sprint durch. Dahinter gab es im Schlusssprint einen Sturz, bei dem mehrere Fahrer involviert waren.
#TDF2026 / Le final a été marqué par une terrible chute dans les premières places du peloton. 🇨🇴 Fernando Gaviria (CJR) tombe le premier. 🇫🇷 Dorian Godin (NCI) semble touché également. #LesRP pic.twitter.com/zNxwYRRqSu— Renaud Breban (@RenaudB31) July 16, 2026
Für Merlier, der vor Olav Kooij und Jasper Philipsen triumphierte, ist es bereits der dritte Etappensieg an der diesjährigen Rundfahrt. Tadej Pogacar behält das Maillot jaune derweil weiterhin mit viel Vorsprung. (abu/sda)
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