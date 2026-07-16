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Tour de France: Merlier siegt im Sprint, heftiger Sturz dahinter

epa13115340 Belgian cyclist Tim Merlier of Soudal Quick-Step celebrates as he crosses the finish line to win Stage 12 of the Tour de France, a 179.1 km route from the Nevers Magny Cours Circuit to Cha ...
Merlier sichert sich an der Tour de France bereits seinen dritten Etappensieg.Bild: keystone

Merlier siegt im Sprint – dahinter kommt es zu einem Massensturz

16.07.2026, 17:2816.07.2026, 17:35

Tim Merlier gewinnt die 12. Etappe der Tour de France. Der Belgier setzt sich auf der 179 Kilometer langen Strecke von Magny-Cours nach Chalon-sur-Saône im Sprint durch. Dahinter gab es im Schlusssprint einen Sturz, bei dem mehrere Fahrer involviert waren.

Für Merlier, der vor Olav Kooij und Jasper Philipsen triumphierte, ist es bereits der dritte Etappensieg an der diesjährigen Rundfahrt. Tadej Pogacar behält das Maillot jaune derweil weiterhin mit viel Vorsprung. (abu/sda)

Update folgt.

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