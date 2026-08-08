steht beimim Achtelfinal. Die Schweizerin besiegt die US-AmerikanerinBencic (WTA 14), die das Turnier in der kanadischen Metropole vor elf Jahren gewann, musste im zweiten Satz einen heiklen Moment überstehen. Beim Stand von 5:5 lag sie bei eigenem Aufschlag mit 15:40 zurück, wehrte jedoch beide Breakbälle ab und dominierte anschliessend das Tiebreak.Auch im dritten Satz hatte die Ostschweizerin zu kämpfen. Nachdem sie mit 4:2 geführt hatte, kam Townsend (WTA 110) zum 4:4 zurück. Bencic gelang jedoch umgehend das entscheidende Break und verwertete bei eigenem Aufschlag ihren ersten Matchball zum Sieg gegen ihre einstige Rivalin bei den Juniorinnen. Das Spiel dauerte fast dreieinhalb Stunden.Im Achtelfinal trifft die 29-Jährige auf die acht Jahre jüngere, die am vergangenen Montag beim WTA-500-Turnier in Washington den Titel gewonnen hat. Es wird das erste Duell zwischen den beiden sein. Die Linkshänderin von den Philippinen hat auf der Tour sieben Siege in Folge gefeiert, zog sich bei ihrem Drittrundenmatch am Freitag allerdings eine Verletzung am rechten Knöchel zu. (sda/con)