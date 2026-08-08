Die Tour de France Femmes entscheidet sich am Sonntag in Nizza. Vor der neunten und letzten Etappe führt die Niederländerin Demi Vollering mit acht Sekunden Vorsprung auf die Polin Kasia Niewiadoma. Die Schweizerin Marlen Reusser ist mit 1:12 Minuten Rückstand Dritte und dürfte es schwer haben, dieses Handicap wettzumachen. (lyn/sda)
Sport-News
Jorge Martin siegt im Sprint +++ Europacup-Saison für YB Frauen schon vorbei
Die wichtigsten Kurznachrichten aus der weiten Welt des Sports.
Schicke uns deinen Input
Tour de France Femmes entscheidet sich am Sonntag
WM-Leader Jorge Martin gewinnt den Sprint
Der WM-Leader der MotoGP-Fahrer, Jorge Martin, gewinnt den Sprint im britischen Silverstone. Der Spanier setzte sich auf einer der klar dominierenden Aprilia nach 10 Runden vor dem Japaner AI Ogura und dem Italiener Marco Bezzecchi durch.
Das Trio steht auch im Gesamtklassement an der Spitze. Martin führt nun mit 220 Punkten vor Ogura (203) und Bezzecchi (193). (sda)
Das Trio steht auch im Gesamtklassement an der Spitze. Martin führt nun mit 220 Punkten vor Ogura (203) und Bezzecchi (193). (sda)
Europacup-Saison für YB Frauen bereits zu Ende
Die YB Frauen verpassen nach der Champions League auch den Europa Cup. Die Bernerinnen belegen beim Mini-Qualifikationsturnier in St. Pölten nach einem 1:3 gegen SeaSters Odessa den letzten Platz.
Die Ukrainerinnen führten die Entscheidung nach der Pause herbei, als sie zwischen der 49. und 61. Minute gleich dreimal trafen. Ramona Bachmann konnte bei ihrem zweiten Teileinsatz für die Bernerinnen zehn Minuten nach ihrer Einwechslung nur noch Resultatkosmetik betreiben (71.). (abu/sda)
Die Ukrainerinnen führten die Entscheidung nach der Pause herbei, als sie zwischen der 49. und 61. Minute gleich dreimal trafen. Ramona Bachmann konnte bei ihrem zweiten Teileinsatz für die Bernerinnen zehn Minuten nach ihrer Einwechslung nur noch Resultatkosmetik betreiben (71.). (abu/sda)
Joana Mäder verletzt sich in Hamburg
Bittere Nachricht kurz vor der EM: Joana Mäder muss das Elite16-Turnier in Hamburg verletzt abbrechen.
Die 34-Jährige hat sich den Fuss verknackst, wie der Medienverantwortliche des Teams von Joana Mäder und Leona Kernen gegenüber der Nachrichtenagentur Keystone-SDA bestätigte. Nun stehen weitere Untersuchungen an, um die Schwere der Verletzung zu klären.
Beim Elite16-Turnier in Hamburg hatte das Schweizer Duo dank eines Sieges im zweiten Gruppenspiel die erste K.o.-Runde erreicht. Für das Duell am Samstagvormittag gegen Svenja Müller und Cinja Tillmann aus Deutschland musste es jedoch Forfait geben.
Es ist eine Verletzung zur Unzeit, denn kommende Woche beginnt in Stare Jablonki in Polen die Europameisterschaft. Das erste Spiel von Mäder/Kernen ist für Mittwoch um 9.00 Uhr angesetzt. (sda)
Die 34-Jährige hat sich den Fuss verknackst, wie der Medienverantwortliche des Teams von Joana Mäder und Leona Kernen gegenüber der Nachrichtenagentur Keystone-SDA bestätigte. Nun stehen weitere Untersuchungen an, um die Schwere der Verletzung zu klären.
Beim Elite16-Turnier in Hamburg hatte das Schweizer Duo dank eines Sieges im zweiten Gruppenspiel die erste K.o.-Runde erreicht. Für das Duell am Samstagvormittag gegen Svenja Müller und Cinja Tillmann aus Deutschland musste es jedoch Forfait geben.
Es ist eine Verletzung zur Unzeit, denn kommende Woche beginnt in Stare Jablonki in Polen die Europameisterschaft. Das erste Spiel von Mäder/Kernen ist für Mittwoch um 9.00 Uhr angesetzt. (sda)
Bencic nach hartem Kampf im Achtelfinal
Belinda Bencic steht beim WTA-1000-Turnier in Toronto im Achtelfinal. Die Schweizerin besiegt die US-Amerikanerin Taylor Townsend 6:7 (5:7), 7:6 (7:4), 6:4.
Bencic (WTA 14), die das Turnier in der kanadischen Metropole vor elf Jahren gewann, musste im zweiten Satz einen heiklen Moment überstehen. Beim Stand von 5:5 lag sie bei eigenem Aufschlag mit 15:40 zurück, wehrte jedoch beide Breakbälle ab und dominierte anschliessend das Tiebreak.
Auch im dritten Satz hatte die Ostschweizerin zu kämpfen. Nachdem sie mit 4:2 geführt hatte, kam Townsend (WTA 110) zum 4:4 zurück. Bencic gelang jedoch umgehend das entscheidende Break und verwertete bei eigenem Aufschlag ihren ersten Matchball zum Sieg gegen ihre einstige Rivalin bei den Juniorinnen. Das Spiel dauerte fast dreieinhalb Stunden.
Im Achtelfinal trifft die 29-Jährige auf die acht Jahre jüngere Alexandra Eala (WTA 20), die am vergangenen Montag beim WTA-500-Turnier in Washington den Titel gewonnen hat. Es wird das erste Duell zwischen den beiden sein. Die Linkshänderin von den Philippinen hat auf der Tour sieben Siege in Folge gefeiert, zog sich bei ihrem Drittrundenmatch am Freitag allerdings eine Verletzung am rechten Knöchel zu. (sda/con)
Bencic (WTA 14), die das Turnier in der kanadischen Metropole vor elf Jahren gewann, musste im zweiten Satz einen heiklen Moment überstehen. Beim Stand von 5:5 lag sie bei eigenem Aufschlag mit 15:40 zurück, wehrte jedoch beide Breakbälle ab und dominierte anschliessend das Tiebreak.
Auch im dritten Satz hatte die Ostschweizerin zu kämpfen. Nachdem sie mit 4:2 geführt hatte, kam Townsend (WTA 110) zum 4:4 zurück. Bencic gelang jedoch umgehend das entscheidende Break und verwertete bei eigenem Aufschlag ihren ersten Matchball zum Sieg gegen ihre einstige Rivalin bei den Juniorinnen. Das Spiel dauerte fast dreieinhalb Stunden.
Im Achtelfinal trifft die 29-Jährige auf die acht Jahre jüngere Alexandra Eala (WTA 20), die am vergangenen Montag beim WTA-500-Turnier in Washington den Titel gewonnen hat. Es wird das erste Duell zwischen den beiden sein. Die Linkshänderin von den Philippinen hat auf der Tour sieben Siege in Folge gefeiert, zog sich bei ihrem Drittrundenmatch am Freitag allerdings eine Verletzung am rechten Knöchel zu. (sda/con)
Erste Siege für Aarau und Winterthur
Aarau und Winterthur kommen in der Challenge League zu den ersten Saisonsiegen. Während die Aargauer mit einem 2:1-Heimsieg gegen Nyon brillieren, setzt sich der FC Winterthur mit 5:0 gegen den FC Wil durch. (cpf/sda)
(Archivbild)
(Archivbild)
Servette macht weiteren Schritt Richtung Champions League
Die Frauen von Servette Chênois gewinnen den Final des Miniturniers, das die 2. Qualifikationsrunde der Champions League darstellt, gegen den kasachischen Verein Aktobe 4:0 und stehen damit in der 3. Qualifikationsrunde der Königsklasse.
Die Genferinnen, die bereits im Halbfinal gegen Dynamo BSUPC Minsk souverän mit 3:0 gewannen, trafen im Final gegen den Gastgeber sogar noch einmal mehr. Beim 4:0-Erfolg reihten sich mit Garance Nein (91.) und Paola Hernandez (67.) zwei Spielerinnen, die bereits gegen Minsk erfolgreich waren, erneut in die Torschützenliste ein. Auch Magdalena Sobal (20.) und Asun Martinez (85.) trafen für den Schweizer Double-Sieger.
Auf wen Servette in der 3. Qualifikationsrunde trifft, wird am 11. August ausgelost. Stattfinden werden Hin- und Rückspiel am 26. August und am 2. September. Es ist die letzte Hürde, die Servette noch von der Ligaphase der Champions League trennt. (nih/sda)
Die Genferinnen, die bereits im Halbfinal gegen Dynamo BSUPC Minsk souverän mit 3:0 gewannen, trafen im Final gegen den Gastgeber sogar noch einmal mehr. Beim 4:0-Erfolg reihten sich mit Garance Nein (91.) und Paola Hernandez (67.) zwei Spielerinnen, die bereits gegen Minsk erfolgreich waren, erneut in die Torschützenliste ein. Auch Magdalena Sobal (20.) und Asun Martinez (85.) trafen für den Schweizer Double-Sieger.
Auf wen Servette in der 3. Qualifikationsrunde trifft, wird am 11. August ausgelost. Stattfinden werden Hin- und Rückspiel am 26. August und am 2. September. Es ist die letzte Hürde, die Servette noch von der Ligaphase der Champions League trennt. (nih/sda)
Christen feiert ersten Sieg auf World-Tour-Niveau
Jan Christen gewinnt die 5. Etappe der Polen-Rundfahrt zwischen Opole und Kocierz. Er setzte sich auf den 218 Kilometern gegen den Deutschen Marco Brenner durch und feierte damit seinen ersten Etappensieg auf World-Tour-Niveau.
«Es ist super, meinen ersten World-Tour-Sieg hier zu feiern», sagte Christen nach der Zieleinfahrt. In die Karten spielte ihm bei seinem Erfolg der steile Schlussanstieg. Der 22-Jährige setzte sich 2,1 Kilometer vor dem Ziel ab und brachte den Sieg trotz einer Aufholjagd von Brenner ins Ziel.
Für Christens Team UAE Emirates ist der Sieg eine Art Trost, nachdem wegen eines Massensturzes am Donnerstag gleich mehrere Fahrer von UAE – darunter Teamcaptain Joao Almeida – nicht mehr an den Start gingen. Gesamtführender bleibt der Niederländer Bart Lemmen, Christen klettert auf den 4. Platz. Die Rundfahrt geht noch bis am Sonntag, wenn sie mit einem Zeitfahren endet. (nih/sda/afp)
«Es ist super, meinen ersten World-Tour-Sieg hier zu feiern», sagte Christen nach der Zieleinfahrt. In die Karten spielte ihm bei seinem Erfolg der steile Schlussanstieg. Der 22-Jährige setzte sich 2,1 Kilometer vor dem Ziel ab und brachte den Sieg trotz einer Aufholjagd von Brenner ins Ziel.
Für Christens Team UAE Emirates ist der Sieg eine Art Trost, nachdem wegen eines Massensturzes am Donnerstag gleich mehrere Fahrer von UAE – darunter Teamcaptain Joao Almeida – nicht mehr an den Start gingen. Gesamtführender bleibt der Niederländer Bart Lemmen, Christen klettert auf den 4. Platz. Die Rundfahrt geht noch bis am Sonntag, wenn sie mit einem Zeitfahren endet. (nih/sda/afp)
Admir Mehmedi wird Verwaltungsrat beim FC Winterthur
Der frühere Schweizer Internationale Admir Mehmedi wird Verwaltungsrat Sport beim FC Winterthur. Das teilte der Absteiger der vergangenen Super-League-Saison am Freitag mit. Der 35-Jährige folgt auf Fredy Bickel, der sein Mandat Ende Juni aus zeitlichen Gründen niedergelegt hat. Im Verwaltungsrat soll Mehmedi die sportliche Entwicklung des Vereins mitgestalten und Sportchef Oliver Kaiser sowie Nachwuchschef Roger Etter als Sparringpartner zur Seite stehen.
Für Mehmedi ist es eine Rückkehr zu den Wurzeln. Er wuchs in Winterthur auf und durchlief beim FCW die Nachwuchsabteilung, ehe ihn seine Karriere unter anderem zum FC Zürich und zu diversen ausländischen Klubs führte. Für die Schweiz bestritt er 76 Länderspiele und nahm an einer WM- sowie zwei EM-Endrunden teil. Nach dem Ende seiner Aktivkarriere war Mehmedi zwischenzeitlich Sportchef beim FC Schaffhausen. Seit 2024 arbeitet er zudem als TV-Experte bei Blue. (riz/sda)
Für Mehmedi ist es eine Rückkehr zu den Wurzeln. Er wuchs in Winterthur auf und durchlief beim FCW die Nachwuchsabteilung, ehe ihn seine Karriere unter anderem zum FC Zürich und zu diversen ausländischen Klubs führte. Für die Schweiz bestritt er 76 Länderspiele und nahm an einer WM- sowie zwei EM-Endrunden teil. Nach dem Ende seiner Aktivkarriere war Mehmedi zwischenzeitlich Sportchef beim FC Schaffhausen. Seit 2024 arbeitet er zudem als TV-Experte bei Blue. (riz/sda)
Swiatek eine Nummer zu gross für Golubic
Die 3. Runde bedeutet für Viktorija Golubic beim hervorragend besetzten WTA-1000-Turnier in Toronto Endstation. Die Zürcherin unterliegt Iga Swiatek 2:6, 1:6.
Im vierten Duell mit der langjährigen Weltranglistenersten und sechsfachen Grand-Slam-Siegerin Iga Swiatek gelang Viktorija Golubic (WTA 51) gleich im ersten Game ein Break. Es sollte die einzige Führung der 33-jährigen Zürcherin bleiben. Die Polin war in jeder Hinsicht besser und brachte nach nur 66 Minuten ihren dritten Sieg gegen Golubic ins Trockene. (nih/sda)
Im vierten Duell mit der langjährigen Weltranglistenersten und sechsfachen Grand-Slam-Siegerin Iga Swiatek gelang Viktorija Golubic (WTA 51) gleich im ersten Game ein Break. Es sollte die einzige Führung der 33-jährigen Zürcherin bleiben. Die Polin war in jeder Hinsicht besser und brachte nach nur 66 Minuten ihren dritten Sieg gegen Golubic ins Trockene. (nih/sda)
Zwei iranische Fussballerinnen in Australien eingebürgert
Ihre Heimat haben sie hinter sich lassen müssen, nun haben sie in Australien eine neue gefunden: Die iranischen Fussballerinnen Fatemeh Pasandideh und Atefeh Ramezanisadeh sind eingebürgert. Die 22- und die 34-jährige Sportlerin hatten vergangenen März während des Asien Cups Asyl in Australien beantragt, fünf weitere Kolleginnen taten dies ebenfalls. Hintergrund war, dass die Mannschaft vor dem Auftaktspiel die Nationalhymne nicht mitgesungen hatte. Im Iran wurde das als Zeichen gegen die Führung in Teheran gewertet. Staatsmedien bezeichneten sie später als «Verräterinnen», auch wenn sie bei den folgenden Partien wieder mitsangen und salutierten.
Fünf der Spielerinnen kehrten nach massivem Druck auf ihre Familien schliesslich doch in den Iran zurück, Fatemeh Pasandideh und Atefeh Ramezanisadeh taten dies nicht. Nun erhielten sie bei einer Zeremonie mit Innenminister Tony Burke ihre neuen Dokumente überreicht. Die Sportlerinnen streben nun eine Profi-Karriere in Australien an. (riz/sda/dpa)
Fünf der Spielerinnen kehrten nach massivem Druck auf ihre Familien schliesslich doch in den Iran zurück, Fatemeh Pasandideh und Atefeh Ramezanisadeh taten dies nicht. Nun erhielten sie bei einer Zeremonie mit Innenminister Tony Burke ihre neuen Dokumente überreicht. Die Sportlerinnen streben nun eine Profi-Karriere in Australien an. (riz/sda/dpa)
Liebe Userinnen und User
Wir schliessen in Liveticker-Artikeln die Kommentarfunktion nach einer Weile. Dies, weil sich die Gegebenheiten oft so schnell verändern, dass bereits gepostete Kommentare wenig später keinen Sinn mehr ergeben. In allen andern Artikeln dürft ihr weiterhin gerne in die Tasten hauen. Vielen Dank fürs Verständnis, Team watson