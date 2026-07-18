WM-Leader Kimi Antonelli im Mercedes startet auch beim Grossen Preis von Belgien in Spa-Francorchamps aus der Pole-Position. In der Qualifikation verwies er Max Verstappen (Red Bull) und Lando Norris (McLaren) auf die nächsten Plätze. Norris wird aber wegen eines Motorwechsels um zehn Startplätze zurückversetzt.
Gabriel Bortoleto fuhr für das Sauber-Nachfolgeteam Audi auf den neunten Startplatz und kann dank der Rückversetzung von Norris aus der vierten Startreihe ins Rennen gehen. Auf Antonelli büsste Bortoleto 1,3 Sekunden ein. Nico Hülkenberg im zweiten Audi schaffte es auf Platz 14. (abu/sda)
Gabriel Bortoleto fuhr für das Sauber-Nachfolgeteam Audi auf den neunten Startplatz und kann dank der Rückversetzung von Norris aus der vierten Startreihe ins Rennen gehen. Auf Antonelli büsste Bortoleto 1,3 Sekunden ein. Nico Hülkenberg im zweiten Audi schaffte es auf Platz 14. (abu/sda)