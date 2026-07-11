Die Schweizer Mixed-Staffel verteidigt an der Sprint-WM im Orientierungslauf in Genua den Titel erfolgreich. Natalia Gemperle, Tino Polsini, Fabian und Simona Aebersold setzen sich vor Schweden und Norwegen durch.
Simona Aebersold ist aktuell die beste Orientierungsläuferin der Welt, das bewies sie zum Abschluss der Sprint-WM eindrücklich. Die 28-jährige Bernerin nahm die letzte Teilstrecke mit einem Rückstand von 28 Sekunden auf die Norwegerin Pia Young Vik in Angriff. Sie holte rasch auf und lief bis ins Ziel einen Vorsprung von 20,1 Sekunden heraus. (abu/sda)
Simona Aebersold ist aktuell die beste Orientierungsläuferin der Welt, das bewies sie zum Abschluss der Sprint-WM eindrücklich. Die 28-jährige Bernerin nahm die letzte Teilstrecke mit einem Rückstand von 28 Sekunden auf die Norwegerin Pia Young Vik in Angriff. Sie holte rasch auf und lief bis ins Ziel einen Vorsprung von 20,1 Sekunden heraus. (abu/sda)