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WM 2026: Spanien gewinnt gegen Belgien dank Mikel Merino

epa13103705 Mikel Merino of Spain celebrates after scoring the 2-1 goal during the FIFA World Cup 2026 quarterfinals match Spain against Belgium, in Los Angeles, USA, 10 July 2026. EPA/CHRISTOPHER TOR ...
Mikel Merino sorgt schon wieder für den entscheidenden Moment.Bild: keystone

Erneut dank Joker Merino: Spanien schlägt Belgien und steht im WM-Halbfinal

Der Halbfinal-Gegner von Frankreich an der Fussball-WM heisst Spanien. Die Iberer bezwingen im Viertelfinal Belgien mit 2:1.
10.07.2026, 20:0010.07.2026, 23:21

Spanien hatte wie erwartet mehr Spielanteile und auch deutlich mehr Abschlüsse. Dennoch mussten die Spanier bis zum Schluss um den Sieg kämpfen. Das entscheidende 2:1 fiel in der 88. Minute. Verantwortlich dafür war der eingewechselte Stürmer Mikel Merino. Dem Tor war eine ungenügende Abwehr des belgischen Keepers Thibaut Courtois nach einem Weitschuss von Pedri vorausgegangen. Der bei Arsenal tätige Merino hatte bereits im Achtelfinal gegen Portugal als Joker getroffen - damals in der 91. Minute.

Mikel Merino mit dem entscheidenden Treffer.Video: SRF

Nach einem gemächlichen Beginn übernahmen die Spanier das Zepter und gingen in der 30. Minute verdient in Führung. Nach einer flachen Hereingabe von Pedro Porro in den Strafraum scheiterte Dani Olmo zunächst aus guter Position an Courtois. Fabian Ruiz stand jedoch goldrichtig und liess sich die Chance nicht entgehen.

Die Reaktion Belgiens liess allerdings nicht lange auf sich warten. In der 41. Minute glich Charles De Ketelaere nach einer Flanke von Timothy Castagne per Kopf aus. Dabei setzte er sich gegen Verteidiger Pau Cubarsi durch. Für den spanischen Goalie Unai Simon endete damit eine 650 Minuten andauernde Ungeschlagenheit bei Weltmeisterschaften - eine Serie, die ihresgleichen sucht.

Fabian Ruiz mit dem 1:0.Video: SRF

Die Spanier stehen erst zum zweiten Mal bei einer Weltmeisterschaft im Halbfinal; 2010 holten sie anschliessend den Titel. Nun wartet das bisher überzeugende Frankreich, das am Donnerstag im Viertelfinal gegen Marokko ungefährdet mit 2:0 gewann.

Spanien - Belgien 2:1 (1:1)
Inglewood. - 70'492 Zuschauer. - SR Oliver.
Tore: 30. Fabian Ruiz 1:0. 41. De Ketelaere (Castagne) 1:1. 88. Mikel Merino 2:1.
Spanien: Unai Simon; Pedro Porro, Pau Cubarsi, Aymeric Laporte, Marc Cucurella; Rodri, Fabian Ruiz (55. Pedri); Lamine Yamal, Dani Olmo (86. Mikel Merino), Alex Baena (55. Ferran Torres); Mikel Oyarzabal (79. Nico Williams).
Belgien: Courtois (71. Lammens); Castagne, Ngoy, Mechele, De Cuyper (61. Seys); Vanaken (60. Lukaku), Raskin; Trossard (60. Witsel), De Bruyne (86. Saelemaekers), Doku; De Ketelaere.
Verwarnungen: 43. Pau Cubarsi. 85. De Bruyne. 93. Aymeric Laporte. 95. Witsel.(riz/sda)

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Dä isches gsi
10.07.2026 21:52registriert März 2017
Was für eine erfrischende Abwechslung bei der der Kommentar Kabine. 🍀😊👏
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