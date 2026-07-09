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Sportnews-Ticker: Karolina Muchova erste Finalistin in Wimbledon

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Muchova erste Finalistin in Wimbledon +++ NHL-Starstürmer Bedard verpasst Saisonstart

Die wichtigsten Kurznachrichten aus der weiten Welt des Sports.
09.07.2026, 18:0109.07.2026, 18:01
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Muchova erste Finalistin in Wimbledon
Karoline Muchova steht beim Rasenklassiker in Wimbledon zum zweiten Mal im Final eines Grand-Slam-Turniers. Die Tschechin gewinnt im Halbfinal 6:2, 1:6, 7:6 (12:10) gegen Coco Gauff, die Bezwingerin von Belinda Bencic. Die Weltranglisten-Neunte Muchova setzte sich nach 2:38 Stunden durch. Bei 4:4 hatte sie noch zwei Breakchancen der zwei Positionen besser klassierten Amerikanerin abgewehrt. Und im Tiebreak hatte Gauff einen Matchball auf dem Schläger, der fast nicht zu verpassen war.

Gegnerin im Final wird Muchovas Landsfrau Linda Noskova (WTA 12) oder die Ukrainerin Marta Kostjuk (WTA 13) sein. Beide standen noch nie in einem Grand-Slam-Final. (ram/sda)
Sprint-Wunderkind Gout Gout schwer verletzt
Australiens Sprint-Ausnahmetalent Gout Gout muss seine Saison aufgrund einer schweren Verletzung vorzeitig beenden. Der 18-Jährige zog sich im Training in Brisbane einen Teilriss der Sehne am linken Oberschenkel zu. Damit werde er nicht bei der U20-WM im nächsten Monat in Eugene starten können, teilte Gout Gout auf Instagram mit.

Gout Gout gilt in der Leichtathletik-Szene als Wunderkind. Er wird wegen seines Laufstils, seiner schlaksigen Figur, seiner Posen und vor allem wegen seiner schnellen Zeiten mit Sprint-Legende Usain Bolt verglichen. (car/sda/dpa)


Früherer Weltcupfahrer TJ Lanning mit 41 Jahren verstorben
Die Ski-Welt trauert um TJ Lanning. Der ehemalige Weltcupfahrer aus den USA ist im Alter von 41 Jahren überraschend gestorben.

«Wir sind zutiefst betrübt über den Tod von TJ Lanning, einem ehemaligen Skifahrer und Trainer des US-Skiteams, dessen Einfluss auf unseren Sport weit über seine aktive Wettkampfkarriere hinausreichte», schreibt das US-Skiteam auf Social Media. «Unsere Gedanken sind in dieser schweren Zeit bei seiner Familie, seinen Freunden und seinen Kindern.»

Lanning galt als furchtloser Fahrer, der auf der Piste stets ans Limit ging. Sein kompromissloser Stil brachte jedoch auch zahlreiche Verletzungen mit sich. Deshalb bestritt der Speedspezialist lediglich 42 Weltcuprennen. Dreimal schaffte er es in die Top Ten, ein Podestplatz blieb ihm allerdings verwehrt.

Mit nur 25 Jahren musste er nach einem schweren Sturz in Lake Louise im November 2009 seine Aktivkarriere beenden. Lanning verlor die Kontrolle über seine Ski und zog sich dabei einen Halswirbelbruch sowie eine schwere Verletzung am linken Knie zu. Nach seinem Karriereende arbeitete er als Trainer für die Speed-Disziplinen beim US-Skiteam.

Über die Todesursache ist bislang nichts bekannt. (car/sda)


Bedard verpasst NHL-Saisonstart nach Schulter-OP
Die Chicago Blackhawks müssen zu Beginn der kommenden NHL-Saison ohne ihren Starstürmer Connor Bedard auskommen. Der Nummer-1-Draft von 2023 fällt nach einer Operation an der Schulter vier Monate aus.

Bedard zog sich die Verletzung im Eistraining bei einem Sturz in die Bande zu. Es ist erst im November mit einer Rückkehr des 20-jährigen Kanadiers zu rechnen. Die NHL-Saison 2026/27 beginnt Anfang Oktober. (car/sda)


Tribüne im Bremer Weserstadion eingestürzt
Bei Modernisierungsarbeiten im Bremer Weserstadion ist eine Tribüne eingestürzt. Wie der Bundesligist Werder Bremen mitteilte, ereignete sich der Zwischenfall bei Umbaumassnahmen in einem Teil des VIP-Bereichs. Es wurde niemand verletzt.

Gemäss Hans-Jörg Otto, dem Geschäftsführer des Stadions, werde die Situation und der entstandene Schaden aktuell analysiert. Man hoffe, die Tribüne schnellstmöglich wieder herrichten zu können. Der Einsturz im Oberrang sei durch die unbeabsichtigte Beschädigung einer tragenden Säule verursacht worden.

Werders erstes Heimspiel der neuen Bundesliga-Saison findet am ersten September-Wochenende statt. (car/sda)


Auch Stricker erhält Wildcard für Gstaad
Das Swiss Open in Gstaad vergibt die zweite von drei Wildcards an Dominic Stricker. Für den 23-jährigen Berner ist es das erste Turnier dieser Kategorie in diesem Jahr. Stricker (ATP 343), der 2023 am US Open in die Achtelfinals und in der Folge in die Top 100 der Weltrangliste stürmte, kämpfte in der Zwischenzeit mit Verletzungs- und Motivationsproblemen. Er will sich nun wieder nach vorne kämpfen. Bei bisher fünf Teilnahmen in Gstaad erreichte er 2022, 2023 und im letzten Jahr die Achtelfinals.

Die erste Wildcard ging an den 23-jährigen Aargauer Jérôme Kym (ATP 196). Stan Wawrinka seinerseits rückt direkt ins Hauptfeld nach, wie am Mittwoch bekannt wurde. Damit bleibt den Veranstaltern noch eine Wildcard, die sie vergeben können. Das Sandturnier im Saanenland findet vom 11. bis 19. Juli statt. (riz/sda)
Nordische Ski-WM 2031 an Oberstdorf vergeben
Die Nordischen Ski-Weltmeisterschaften finden 2031 in Oberstdorf statt. Der bayrische Ort mit grosser Wintersport-Tradition setzte sich bei der Vergabe der FIS gegen das slowenische Skisprung-Mekka Planica durch, wie der Weltverband nach einem digitalen Meeting des Councils am Dienstag mitteilte.

2027 finden die Nordischen Ski-WM in Falun in Schweden statt, zwei Jahre später in Lahti in Finnland. (abu/sda)

Simona Aebersold überlegen zum ersten WM-Titel im Sprint
Simona Aebersold lanciert die Sprint-OL-WM in Genua mit einer Machtdemonstration. Nach zwei WM-Titeln über die Langdistanz gewinnt die 28-jährige Bernerin überlegen ihre erste Goldmedaille im Sprint.

Aebersold deklassierte die Konkurrenz regelrecht. Bei einer Laufzeit von knapp 16 Minuten verwies sie die Norwegerin Pia Young Vik um 1:11 Minuten auf Platz 2. Bronze ging mit 1:18 Minuten Rückstand an die Tschechin Lucie Dittrichova. (abu/sda)
IOC streicht nordische Kombination aus Olympiaprogramm
Nach über 100 Jahren ist die Nordische Kombination künftig nicht mehr Teil der Olympischen Winterspiele. Die IOC-Führung hat die Traditionssportart – die Kombination aus Skispringen und Langlauf – für die Spiele 2030 in den französischen Alpen aus dem Programm gestrichen.

Die Nordische Kombination war schon bei den ersten Winterspielen 1924 Teil des Programms, sah sich zuletzt jedoch viel Kritik ausgesetzt. Auch im vergangenen Februar in Mailand-Cortina waren die Frauen, die seit 2020 Weltcups austragen, nicht zugelassen. Zudem sei die Sportart international zu wenig verbreitet und generiere zu wenig Zuschaueraufmerksamkeit. (abu)

Gstaad-Wildcard für Kym
Das Swiss Open in Gstaad vergibt die erste von drei Wildcards an einen Schweizer. Jérôme Kym erhält für das ATP-Turnier der kommenden Woche eine Einladung. Auch Stan Wawrinka ist dabei. Für den 23-jährigen Aargauer Jérôme Kym (ATP 196) wird es das zweite Mal im Hauptfeld des Sandturniers sein.

Angeführt wird die Setzliste im Saanenland von Vorjahressieger Alexander Bublik und dem zweifachen Champion Casper Ruud. (riz/sda)
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