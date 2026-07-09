Karoline Muchova steht beim Rasenklassiker in Wimbledon zum zweiten Mal im Final eines Grand-Slam-Turniers. Die Tschechin gewinnt im Halbfinal 6:2, 1:6, 7:6 (12:10) gegen Coco Gauff, die Bezwingerin von Belinda Bencic. Die Weltranglisten-Neunte Muchova setzte sich nach 2:38 Stunden durch. Bei 4:4 hatte sie noch zwei Breakchancen der zwei Positionen besser klassierten Amerikanerin abgewehrt. Und im Tiebreak hatte Gauff einen Matchball auf dem Schläger, der fast nicht zu verpassen war.
Gegnerin im Final wird Muchovas Landsfrau Linda Noskova (WTA 12) oder die Ukrainerin Marta Kostjuk (WTA 13) sein. Beide standen noch nie in einem Grand-Slam-Final. (ram/sda)
Gegnerin im Final wird Muchovas Landsfrau Linda Noskova (WTA 12) oder die Ukrainerin Marta Kostjuk (WTA 13) sein. Beide standen noch nie in einem Grand-Slam-Final. (ram/sda)