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McDonald's wird Sponsor vom Eidgenössischen Schwingfest

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McDonalds wird beim ESAF 2028 als Königspartner auftreten.Bild: keystone

Königspartner beim ESAF 2028: McDonald's investiert ins Schwingen

Paukenschlag im Schwingsport: Beim Eidgenössischen Schwing- und Älplerfests 2028 in Thun wird McDonalds einer der Hauptsponsoren sein.
08.07.2026, 11:3508.07.2026, 11:37

Die weltweit bekannte Fast-Food-Kette McDonald’s investiert in Zukunft in den Schwingsport. Beim nächsten Eidgenössischen Schwingfest wird McDonald's als Königspartner tätig sein.

Wie der Blick berichtet, wurde die Partnerschaft am Mittwoch bei einer Medienkonferenz bekannt gegeben. McDonald's soll zu den wichtigsten Sponsoren des ESAF 2028 gehören. Das goldene M ist aber nicht der erste internationale Sponsor im Schwingen. Mit Lidl, Aldi und Suzuki gibt es bereits drei ausländische Unternehmen, welche den Schwingsport finanziell unterstützen.

Zum neuen Sponsor sagt OK-Chef Matthias Glarner: «Ein Königspartner wie McDonald’s ist wichtig, dass wir ein solches Fest wie das ESAF überhaupt durchführen können.» Für den Schwingerkönig aus dem Jahr 2016 ist es der perfekte Partner.

A McDonald&#039;s Big Mac Combo Meal is shown in Detroit, Tuesday, Sept. 2, 2025. (AP Photo/Paul Sancya)
Gibt es ein McDonald's-Menu bald beim Eidgenössischen?Bild: AP

Wie das Sponsoring in zwei Jahren genau aussehen wird, ist noch unklar. Durchaus möglich, dass man sich in Thun neben den klassischen Speisen wie Bratwürsten und Cervelats auch für einen Big Mac oder klassischen Cheeseburger entscheiden kann.

Das «Eidgenössische» findet in zwei Jahren im Berner Oberland auf dem Waffenplatz und der Burgerallmend statt. Insgesamt wird das Gelände 64 Hektaren gross. Das letzte ESAF fand im Jahr 2025 im glarnerischen Mollis statt. Damals konnte sich Armon Orlik erstmals zum Schwingerkönig krönen.

In der Schweiz gibt es insgesamt 190 McDonald's-Restaurants. Der erste wurde vor fünzig Jahren in Genf eröffnet. (riz)

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Die besten Bilder des ESAF 2025 in Mollis

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