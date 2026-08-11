Noè Ponti erlebt an der EM in Paris eine grosse Enttäuschung. Statt eine Medaille zu gewinnen, muss sich der 25-jährige Tessiner im Final über 50 m Delfin mit dem 8. und letzten Platz begnügen.
In 22,91 Sekunden schwamm Ponti deutlich langsamer als noch im Halbfinal (22,53) oder im Vorlauf (22,69). Gold ging in 22,52 an den Russen Jegor Kornew, der sich mit zwei Hundertsteln Vorsprung vor dem einheimischen Weltmeister Maxime Grousset durchsetzte. (car/sda)
In 22,91 Sekunden schwamm Ponti deutlich langsamer als noch im Halbfinal (22,53) oder im Vorlauf (22,69). Gold ging in 22,52 an den Russen Jegor Kornew, der sich mit zwei Hundertsteln Vorsprung vor dem einheimischen Weltmeister Maxime Grousset durchsetzte. (car/sda)