Sébastien Buemi hat beim Saisonfinale der Formel E in London das Podest nur knapp verpasst. Der Waadtländer wurde in seinem zweitletzten Rennen in der Serie Vierter.
Direkt hinter Buemi, der unter der Woche seine Trennung vom Team Envision zum Saisonende bekannt gab und sich künftig auf seine Karriere in der Langstrecken-WM mit Toyota konzentrieren wird, klassierte sich mit Edoardo Mortara im Mahindra ein weiterer Schweizer. Der von Startplatz 2 gestartete Nico Müller verpasste als Elfter die WM-Punkteränge knapp.
Den Sieg sicherte sich Müllers deutscher Teamkollege Pascal Wehrlein (Bild). Der ehemalige Formel-1-Fahrer setzte sich vor dem einheimischen Jake Dennis durch und übernahm vom Briten auch die Führung in der WM-Wertung. Vor dem 17. und letzten Saisonrennen am Sonntag trennen die beiden nur fünf Punkte. Mortara, Müller und Buemi belegen in der Gesamtwertung die Ränge 6, 8 respektive 10. (ram/sda)
Direkt hinter Buemi, der unter der Woche seine Trennung vom Team Envision zum Saisonende bekannt gab und sich künftig auf seine Karriere in der Langstrecken-WM mit Toyota konzentrieren wird, klassierte sich mit Edoardo Mortara im Mahindra ein weiterer Schweizer. Der von Startplatz 2 gestartete Nico Müller verpasste als Elfter die WM-Punkteränge knapp.
Den Sieg sicherte sich Müllers deutscher Teamkollege Pascal Wehrlein (Bild). Der ehemalige Formel-1-Fahrer setzte sich vor dem einheimischen Jake Dennis durch und übernahm vom Briten auch die Führung in der WM-Wertung. Vor dem 17. und letzten Saisonrennen am Sonntag trennen die beiden nur fünf Punkte. Mortara, Müller und Buemi belegen in der Gesamtwertung die Ränge 6, 8 respektive 10. (ram/sda)