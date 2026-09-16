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Formel 1 veröffentlicht Rennkalender 2027: Wieder GP in Bahrain + Katar

In this photo taken with slow shutter speed, Red Bull driver Max Verstappen of the Netherlands steers his car during the third practice ahead of the Formula One Abu Dhabi Grand Prix at the Yas Marina ...
Max Verstappen in Abu Dhabi.Bild: keystone

Formel 1 kehrt trotz Unsicherheit in den Nahen Osten zurück – und erlebt eine Premiere

Nach langer Bedenkzeit hat die Formel 1 ihren Rennkalender für die kommende Saison veröffentlicht. Bahrain, Katar und Co. kehren zurück – und in Monaco gibt es erstmals ein Sprintrennen.
16.09.2026, 12:3816.09.2026, 12:45

Die Formel 1 plant trotz des andauernden Iran-Kriegs für die kommende Saison wieder mit den lukrativen Stationen im Nahen Osten. Nach den Testfahrten in der Wüste von Sakhir vom 24. bis 27. Februar soll das WM-Jahr dort auch am 14. März mit dem Grand Prix von Bahrain beginnen.

Eine Woche später steht das Rennen in Saudi-Arabien an, wie die Organisatoren der Rennserie nach ungewöhnlich langer Bedenkzeit jetzt mitteilten. Die letzten beiden der 24 geplanten WM-Läufe sollen am 5. Dezember in Katar und eine Woche später in Abu Dhabi gefahren werden.

epa12734984 McLaren driver Lando Norris of Britain in action during the Formula 1 pre-season testing at Bahrain International Circuit in Sakhir, Bahrain, 13 February 2026. EPA/ALI HAIDER
Lando Norris bei Testfahrten in Bahrain.Bild: keystone

Potente Gastgeber

In dieser Saison wurden die Gastspiele in Bahrain und Saudi-Arabien im April aus Sicherheitsgründen wegen des Iran-Kriegs abgesagt. Das Bahrain-Rennen wird stattdessen mit Malaysia als Austragungsort am 4. Oktober nachgeholt. Noch offen ist, ob die Grand Prix in Katar und Abu Dhabi wie geplant in diesem Jahr die Weltmeisterschaft abschliessen können. Als Alternative im Fall einer Absage ist ein Finale in Imola im Gespräch.

Die Stationen im Nahen Osten sind für die Formel 1 von grossem finanziellem Reiz. Die Gastgeber zahlen der Rennserie jährlich jeweils mittlere zweistellige Millionensummen als Antrittsgage.

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Zwei Strecken geben Comeback

Der nun veröffentlichte Kalender-Entwurf für 2027 sieht die Rückkehr der Rennstrecke im portugiesischen Portimão für den 20. Juni vor. Der Grosse Preis der Türkei in Istanbul soll am 3. Oktober sein Comeback geben. Nicht mehr dabei ist das niederländische Zandvoort, nachdem die Organisatoren ihren Vertrag aus finanziellen Gründen nicht verlängert hatten.

Barcelona legt im künftigen jährlichen Wechselspiel mit Spa eine Pause ein, in Belgien wird am 25. Juli gefahren. 2027 sollen insgesamt zehn Sprintrennen durchgeführt werden, darunter erstmals auch in Monaco am ersten Juni-Wochenende. (ram/sda/dpa)

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quelle: keystone/wikimedia/watson
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