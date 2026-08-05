steht beim glänzend besetztenin der. Die Zürcherin feiert gegen die als Nummer 31 gesetzteeinen Prestigesieg. Die 33-jährige Zürcherin setzte sich in zweieinviertel Stundendurch.Nun steht sie beim kanadischen Masters-1000-Turnier erstmals in der 3. Runde. Dort wird die Aufgabe nochmal ein Stück schwieriger.ist die sechsfache Grand-Slam-SiegerinGolubic hatte zuvor erst einmal am Canadian Open – das für die Frauen alternativ in Toronto und Montreal stattfindet – im Hauptfeld gestanden und in der 1. Runde verloren. Nun ist sie so richtig in der zweiten nordamerikanischen Hartplatz-Saison des Jahres angekommen. Im März sowie vergangene Woche in Memphis hatte Golubic keine Partie gewonnen. (nih/sda)