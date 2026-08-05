Neuzugang Ken Jäger übernimmt beim HC Davos sogleich auch das Amt des Captains. Der 28-jährige Davoser kehrte auf diese Saison von Lausanne zu seinem Stammverein zurück. Jäger ist der 30. Captain in der Geschichte des HC Davos und folgt auf Matej Stransky, der nach fünf Jahren in Davos nach Tschechien zurückgekehrt ist. Als Assistenten dienen Enzo Corvi, Sven Jung, Lukas Frick und Dominik Egli. (abu)
Sport-News
Neuzugang Jäger neuer HCD-Captain +++ EVZ zum Saisonstart ohne Künzle
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Ken Jäger neuer HCD-Captain
Biels Blessing erlitt Kreuzbandriss
Der EHC Biel muss mehrere Monate ohne Niklas Blessing auskommen. Der 19-jährige Verteidiger hat sich vergangene Woche im Prospect Camp der Schweizer Nationalmannschaft in Davos einen Kreuzbandriss im einen Knie zugezogen. Laut dem Klub erfordert die Verletzung eine Operation. (abu/sda)
Zugs Mike Künzle verpasst Saisonstart
Mike Künzle wird den Start in die neue National-League-Saison verpassen. Wie sein Klub EV Zug mitteilt, laboriert der Stürmer seit Juli an einer Unterkörperverletzung und fällt noch bis mindestens Ende September aus. Die Meisterschaft beginnt am 15. September mit einer Vollrunde. (abu/sda)
Alcaraz kann auch in Cincinnati nicht antreten
Der Weltranglisten-Zweite Carlos Alcaraz muss wegen seiner Handgelenkverletzung weiter pausieren. Der Spanier kann auch an dem in der nächsten Woche beginnenden ATP-1000-Turnier in Cincinnati, Ohio, nicht teilnehmen.
Die Zwangspause von Alcaraz dauert mittlerweile vier Monate. Seinen letzten Einsatz auf der Tour bestritt er Mitte April in Barcelona. Beim Event der Kategorie 500 konnte er zum Achtelfinal gegen den Tschechen Tomas Machac nicht antreten. (abu/sda)
Die Zwangspause von Alcaraz dauert mittlerweile vier Monate. Seinen letzten Einsatz auf der Tour bestritt er Mitte April in Barcelona. Beim Event der Kategorie 500 konnte er zum Achtelfinal gegen den Tschechen Tomas Machac nicht antreten. (abu/sda)
Heimberg bricht Final vom 3-m-Brett ab
Für Michelle Heimberg wurde es nichts aus einer zehnten EM-Medaille. Bei den kontinentalen Titelkämpfen in Paris brach die 26-jährige Aargauerin den Final nach einem Sprung ab.
Zwei Tage zuvor hatte sie vom 1-m-Brett der Silbermedaille gewonnen. (nih/sda)
Zwei Tage zuvor hatte sie vom 1-m-Brett der Silbermedaille gewonnen. (nih/sda)
Prestigesieg von Golubic in Kanada
Viktorija Golubic steht beim glänzend besetzten WTA-1000-Turnier in Toronto in der 3. Runde. Die Zürcherin feiert gegen die als Nummer 31 gesetzte Donna Vekic einen Prestigesieg. Die 33-jährige Zürcherin setzte sich in zweieinviertel Stunden 5:7, 6:2, 6:3 durch.
Nun steht sie beim kanadischen Masters-1000-Turnier erstmals in der 3. Runde. Dort wird die Aufgabe nochmal ein Stück schwieriger. Gegnerin ist die sechsfache Grand-Slam-Siegerin Iga Swiatek.
Golubic hatte zuvor erst einmal am Canadian Open – das für die Frauen alternativ in Toronto und Montreal stattfindet – im Hauptfeld gestanden und in der 1. Runde verloren. Nun ist sie so richtig in der zweiten nordamerikanischen Hartplatz-Saison des Jahres angekommen. Im März sowie vergangene Woche in Memphis hatte Golubic keine Partie gewonnen. (nih/sda)
Nun steht sie beim kanadischen Masters-1000-Turnier erstmals in der 3. Runde. Dort wird die Aufgabe nochmal ein Stück schwieriger. Gegnerin ist die sechsfache Grand-Slam-Siegerin Iga Swiatek.
Golubic hatte zuvor erst einmal am Canadian Open – das für die Frauen alternativ in Toronto und Montreal stattfindet – im Hauptfeld gestanden und in der 1. Runde verloren. Nun ist sie so richtig in der zweiten nordamerikanischen Hartplatz-Saison des Jahres angekommen. Im März sowie vergangene Woche in Memphis hatte Golubic keine Partie gewonnen. (nih/sda)
Renard neuer Trainer der Elfenbeinküste
Der Franzose Hervé Renard wird neuer Nationaltrainer der Elfenbeinküste. Er tritt die Nachfolge von Emerse Faé an. Der ivorische Verband gab die Verpflichtung in den sozialen Netzwerken bekannt.
Renard war bereits zwischen 2014 und 2015 Trainer der «Elefanten» aus Westafrika und gewann mit ihnen den Afrika-Cup. An der letzten WM hatte der 57-Jährige für das letzte Gruppenspiel Tunesien betreut. (riz/sda/afp)
Renard war bereits zwischen 2014 und 2015 Trainer der «Elefanten» aus Westafrika und gewann mit ihnen den Afrika-Cup. An der letzten WM hatte der 57-Jährige für das letzte Gruppenspiel Tunesien betreut. (riz/sda/afp)
Servette im ersten Spiel souverän
Servette Chênois nimmt die erste Hürde der 2. Qualifikationsrunde der Champions League. Im Miniturnier mit vier Teilnehmern in Kasachstan gewinnt der Schweizer Meister und Cupsieger im Halbfinal gegen Dynamo-BSUPC Minsk 3:0. Der Sieger dieses Turniers erreicht die nächste Qualifikationsrunde.
Das Skore gegen den belarussischen Meister eröffnete dabei in der 53. Minute Garance Nein, die für diese Saison neu aus dem Nachwuchs offiziell ins erste Team des Vereins integriert wurde. Die weiteren Tore schossen Laura Strik (58.) und Paola Hernandez (60.) – beide wurden vom Genfer Klub in diesem Sommer verpflichtet.
Im Final des Miniturniers trifft Servette am Freitag auf den kasachischen Gastgeber Aktobe, der im Penaltyschiessen gegen Breidablik aus Island gewann. (nih/sda)
Das Skore gegen den belarussischen Meister eröffnete dabei in der 53. Minute Garance Nein, die für diese Saison neu aus dem Nachwuchs offiziell ins erste Team des Vereins integriert wurde. Die weiteren Tore schossen Laura Strik (58.) und Paola Hernandez (60.) – beide wurden vom Genfer Klub in diesem Sommer verpflichtet.
Im Final des Miniturniers trifft Servette am Freitag auf den kasachischen Gastgeber Aktobe, der im Penaltyschiessen gegen Breidablik aus Island gewann. (nih/sda)
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