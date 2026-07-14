Jérôme Kym (ATP186) gewinnt am Swiss Open das Schweizer Duell gegen den Qualifikanten Dylan Dietrich (ATP 618) im Tiebreak des dritten Satzes und steht wie im letzten Jahr im Achtelfinal.
Der 23-jähriger Aargauer Jérôme Kym setzte sich in 2:32 Stunden 7:6 (7:3), 2:6, 7:6 (7:5) durch. Für den zwei Jahre jüngeren Dylan Dietrich war die erste Partie überhaupt auf der ATP Tour. Kym hatte letztes Jahr in Gstaad mit dem Viertelfinal ein persönliches Bestresultat aufgestellt. (car/sda)
Der 23-jähriger Aargauer Jérôme Kym setzte sich in 2:32 Stunden 7:6 (7:3), 2:6, 7:6 (7:5) durch. Für den zwei Jahre jüngeren Dylan Dietrich war die erste Partie überhaupt auf der ATP Tour. Kym hatte letztes Jahr in Gstaad mit dem Viertelfinal ein persönliches Bestresultat aufgestellt. (car/sda)