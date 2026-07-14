vereinzelte Gewitter31°
DE | FR
burger
Sport
Velo

Tour de France: Pogacar gewinnt die Bergetappe solo

epa13110747 Yellow Jersey overall leader Slovenian cyclist Tadej Pogacar of UAE Team Emirates XRG in action during Stage 10 of the Tour de France, a 166.6 km route from Aurillac to Le Lioran, France, ...
Tadej Pogacar gewinnt die zehnte Etappe.Bild: keystone

Tour-Leader Pogacar fährt 16 Kilometer vor dem Ziel allen davon und siegt deutlich

Tadej Pogacar gewinnt in Le Lioran die 10. Etappe der Tour de France. Der Slowene triumphiert am französischen Nationalfeiertag und baut die überlegene Führung im Gesamtklassement weiter aus.
14.07.2026, 17:1614.07.2026, 17:53

Nach dem ersten Ruhetag erwarteten die Radprofis bei der Tour de France am Dienstag 3800 Höhenmeter und zwei Bergwertungen der ersten Kategorie. Auf der 166,6 Kilometer langen Etappe von Aurillac nach Le Lioran sicherte sich Tadej Pogacar den Sieg – den dritten an dieser Tour de France - im Alleingang. Der Slowene holte rund 16 Kilometer vor dem Ziel zuerst den bis dahin solo führenden Richard Carapaz ein, ehe er als Erster beim Bergpreis ankam und den Ecuadorianer auf der Abfahrt weiter distanzierte.

Diese Führung gab Pogacar in der Folge auch nicht mehr her. Insgesamt nahm er seinen ersten Verfolgern bis ins Ziel 32 Sekunden ab und baute seinen Vorsprung im Gesamtklassement auf 3:36 Minuten aus.

Pogacar setzt sich ab und siegt.Video: SRF

Als Zweiter ins Ziel kam der Belgier Remco Evenepoel, der junge Franzose Paul Seixas wurde Dritter. Carapaz konnte derweil nicht mehr mithalten und wurde mit 2:09 Minuten Rückstand schliesslich Elfter. Jonas Vingegaard, der im Gesamtklassement auf dem 2. Platz liegt, verlor weitere 44 Sekunden und wurde nur Siebter.

Bester Schweizer am französischen Nationalfeiertag war Yannis Voisard. Der Fahrer von Tudor kam mit etwas mehr als drei Minuten Rückstand auf Pogacar als 16. ins Ziel. In der Gesamtwertung liegt er neu ebenfalls auf dem guten 16. Platz.

epa13110810 Yellow Jersey overall leader Slovenian cyclist Tadej Pogacar of UAE Team Emirates XRG celebrates in the finish area after winning Stage 10 of the Tour de France, a 166.6 km route from Auri ...
Pogacar jubelt nach der Zielankunft.Bild: keystone

Weiter geht es am Mittwoch mit einer Etappe für die Sprint-Spezialisten. Auf den flachen 161,3 Kilometern von Vichy nach Nevers zählt der Belgier Tim Merlier zu den Favoriten - bereits zwei Etappen konnte er in diesem Jahr für sich entscheiden. (riz/sda)

Spinnennetze statt Luxus: Tour-Profis klagen über ihre Unterkünfte
Mehr Sport:
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Velounfälle in der Schweiz
1 / 5
Velounfälle in der Schweiz
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Hier «bällelen» zwei Tennisprofis über den Köpfen der Gstaader Fussgänger
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
2 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
2
Unsere Tipps, um die Schweizer Niederlage zu verdauen – und was machst du?
Nach der Niederlage im WM-Viertelfinal gegen Titelverteidiger Argentinien ist die Enttäuschung in der Schweiz riesig. Nun ist die grosse Frage natürlich: Wie gehen wir mit diesem Kater um und welche Tipps hast du, um das Spiel zu verarbeiten oder sogar zu verdrängen?
Und jetzt du, wie verarbeitest oder verdrängst du die Schweizer Niederlage? Schreib es uns in die Kommentare.
Zur Story