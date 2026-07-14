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Sportnews-Ticker: Wawrinka scheitert nach hartem Kampf

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Wawrinka scheitert nach hartem Kampf +++ Kym gewinnt das Schweizer Duell in Gstaad

Die wichtigsten Kurznachrichten aus der weiten Welt des Sports.
14.07.2026, 15:5714.07.2026, 20:40
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Wawrinka in Gstaad nach grossem Kampf ausgeschieden
Was für eine bittere Niederlage. Bei seiner letzten Teilnahme am Swiss Open in Gstaad verliert Stan Wawrinka (ATP 117) nach grossem Kampf 7:6 (12:10), 4:6, 4:6 gegen Jaime Faria (ATP 92).

Am Ende besiegelte ein Break zum 4:6 im dritten Satz die Partie in der ausverkauften Roy Emerson Arena zugunsten des Portugiesen. Nach 2:39 Stunden war Wawrinkas letzte Partie in Gstaad zu Ende. (riz/sda)
Kym gewinnt das Schweizer Duell in Gstaad
Jérôme Kym (ATP186) gewinnt am Swiss Open das Schweizer Duell gegen den Qualifikanten Dylan Dietrich (ATP 618) im Tiebreak des dritten Satzes und steht wie im letzten Jahr im Achtelfinal.

Der 23-jähriger Aargauer Jérôme Kym setzte sich in 2:32 Stunden 7:6 (7:3), 2:6, 7:6 (7:5) durch. Für den zwei Jahre jüngeren Dylan Dietrich war die erste Partie überhaupt auf der ATP Tour. Kym hatte letztes Jahr in Gstaad mit dem Viertelfinal ein persönliches Bestresultat aufgestellt. (car/sda)

Bergsportpionier Max Eiselin 94-jährig verstorben
Der Schweizer Bergsportpionier Max Eiselin ist am 9. Juli im Alter von 94 Jahren verstorben. Zuletzt sei er «auf einem steilen, strapaziösen Endspurt» zu seinem letzten grossen Gipfel gewesen, heisst es in einer von Eiselin verfassten Todesanzeige vom Dienstag.

Eiselin erlebte mehrfach Einmaliges. Unter seiner Leitung gelang im Mai 1960 die Erstbesteigung des siebthöchsten Gipfels der Welt, des Dhaulagiri. In einem Beitrag auf der Webseite des Schweizer Alpen-Clubs (SAC) beschreibt der damalige Expeditionsleiter, wie die Bergsteiger Rentierfellstiefel trugen, selbst genähte Zelte verwendeten und die Sauerstoffflaschen nicht genügend Druck hatten. «So wurden wir gezwungenermassen die erste Expedition, die auf Sauerstoff verzichtete», wird Eiselin zitiert. (abu/sda)


Stricker in Gstaad mit Exploit
Dominic Stricker steht beim Swiss Open in Gstaad zum vierten Mal in den Achtelfinals. In der 1. Runde gelingt der Nummer 360 der Welt gegen den als Nummer 8 gesetzten Jaume Munar (ATP 44) mit einem 6:2, 6:4-Sieg ein Exploit.

Bis zum 6:2, 2:0 spielte Stricker wie aus einem Guss, nachdem er erstmals seinen Aufschlag abgegeben hatte, wurde es etwas komplizierter. Am Ende behielt er aber die Nerven, schaffte zum 5:4 ein Break und holte nach 1:22 Stunden den Sieg. (hk/sda)

Fabio Bundi in der 11. Runde gedraftet
Der Schweizer Pitcher Fabio Bundi ist beim MLB-Draft in der 11. Runde an 325. Stelle gezogen worden. Die Miami Marlins haben den 22-jährigen Zürcher gedraftet, nachdem er zuletzt zwei Saisons für das Monterey Peninsula College absolviert hatte.

Bundi hat somit die Chance, der erste Schweizer seit Otto Hess 1902 zu werden, der in der MLB eingesetzt wird. Wie schwierig es ist, tatsächlich zum Zug zu kommen, zeigt sich jedoch an Dominic Scheffler, der seit 2023 den Cincinnati Reds angehört, seither aber noch nicht in der MLB zum Einsatz gekommen ist. Im vergangenen Jahr belegten Bundi und Scheffler mit der Schweizer Nationalmannschaft den 11. Rang an der EM. (riz/sda)
Feldbausch verliert bei seinem ATP-Debüt in drei Sätzen
Der junge Genfer Kilian Feldbausch (ATP 262) verliert bei seinem Debüt auf der ATP Tour in der 1. Runde des Swiss Open in Gstaad. Er unterliegt dem Serben Miomir Kecmanovic (ATP 59) nach starker Leistung 1:6, 6:1, 3:6.

Der 20-jährige Feldbausch fing sich nach einem Fehlstart auf und gewann in seinem ersten Duell mit einem Spieler aus den Top 60 zumindest einen Satz. Das entscheidende Break gab er zum 2:3 im Entscheidungssatz ab. Nach 1:37 Stunden war sein erstes Spiel im Hauptfeld vorbei. (riz/sda)
Acht Verletzte nach Unfall von Begleitfahrzeug
Vor der Zieleinfahrt der 9. Etappe der Tour de France ist es am Sonntagabend zu einem Unfall mit einem Begleitfahrzeug der Presse gekommen. Bei der Ankunft in Ussel prallte eines der Fahrzeuge der Journalisten der französischen Sportzeitung «L'Équipe» weniger als 500 Meter vor der Ziellinie gegen die Absperrungen entlang der Strecke, wie die Zeitung selbst berichtete. Acht Personen, die sich hinter den Absperrungen befanden, seien bei dem Unfall verletzt worden. Zwei von ihnen wurden ins Krankenhaus gebracht. Die Staatsanwaltschaft leitete Ermittlungen ein, um die Umstände des Unfalls aufzuklären.

Der örtliche Sender Ici Limousin, dessen Leiter unmittelbar Augenzeuge des Unfalls wurde, berichtete, dass der Fahrer des Pressewagens wohl einen Schwächeanfall erlitten habe. In der Region war es am Sonntag bis zu 40 Grad heiss, die Etappe der Tour wurde deshalb verkürzt - ein Novum in der langen Geschichte der Rundfahrt. (car/sda/dpa)



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