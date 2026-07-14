Was für eine bittere Niederlage. Bei seiner letzten Teilnahme am Swiss Open in Gstaad verliert Stan Wawrinka (ATP 117) nach grossem Kampf 7:6 (12:10), 4:6, 4:6 gegen Jaime Faria (ATP 92).
Am Ende besiegelte ein Break zum 4:6 im dritten Satz die Partie in der ausverkauften Roy Emerson Arena zugunsten des Portugiesen. Nach 2:39 Stunden war Wawrinkas letzte Partie in Gstaad zu Ende. (riz/sda)
Am Ende besiegelte ein Break zum 4:6 im dritten Satz die Partie in der ausverkauften Roy Emerson Arena zugunsten des Portugiesen. Nach 2:39 Stunden war Wawrinkas letzte Partie in Gstaad zu Ende. (riz/sda)