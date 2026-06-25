Nach der Premiere bei den Winterspielen im vergangenen Februar in Norditalien bleibtTeil des olympischen Programms. Das Internationalebestätigte die Sportart auch für diein den französischen Alpen.An der 146. IOC-Session in Lausanne sprachen sich die Delegierten für den Verbleib der Sportart aus. In welchen Disziplinen künftig Medaillen vergeben werden, ist allerdings noch offen. In diesem Jahr waren es drei. Marianne Fatton gewann im Sprint für die Schweiz Gold. Wenige Tage später holte sie mit Jon Kistler in der Mixed-Staffel zudem Silber.Zusätzlich zu den Sprints und der Mixed-Staffel setzen sich die Organisatoren der Winterspiele 2030 für eine Aufnahme des Individualrennen für Frauen und Männer ein. Es handelt sich dabei um Königsdisziplin im Skitourenrennen mit mehreren Aufstiegen, Abfahrten und Tragepassagen. (riz/sda/dpa)