Video: watson/hanna dedial, elena maria müller

Ausnahmezustand in Zürich – Hunderte Fans feiern an der Hardbrücke

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Die Schweiz gewinnt das Duell gegen die Kanadier und ist somit Gruppenerste. Die Freude ist riesig, auch wenn das bedeutet, dass die Fans für den Sechzehntelfinal am Freitag, 3. Juli, um 5 Uhr aufstehen müssen.

Am Mittwochabend haben sich bis Mitternacht spontan Hunderte Nati-Fans unter der Hardbrücke zusammengefunden. Dort in der Gegend haben diverse Public Viewings stattgefunden. Die Fans nahmen den Bereich vor dem Bahnhof Hardbrücke komplett ein, inklusive Tanzeinlagen, Fan-Chören, Hupkonzert und, wie es scheint, wohl auch einer kaputten Tramscheibe. Wie ausgelassen – und ohrenbetäubend – die spontane Party war, siehst du im Video.

(hde)

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