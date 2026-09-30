Lausanne gewinnt das erste Léman-Derby der Saison gegen Genève-ServetteLausanne zeigte in einer schwierigen Phase grosse Moral. Bereits im ersten Drittel hatte es zweimal einen Rückstand aufgeholt, doch drei Minuten vor Schluss schien der Mist beim Stand von 2:5 geführt. Dann rettetedie Waadtländer in die Verlängerung.Die letzten beiden Tore fielen mit sechs Feldspielern und ohne Goalie. Im fälligen Penaltyschiessen traf dann einzig Erik Brännström und sicherte dem Heimteam zwei völlig unverhoffte Punkte.Bis drei Minuten vor Schluss war Servette als erster Verfolger von Leader ZSC Lions auf dem Weg zum fünften Sieg in Folge, ehe es auch den Preis für Undiszipliertheiten bezahlte. In den letzten fünf Minuten leiste sich das Team des Schweden Sam Hallam zwei Strafen, im ersten Drittel war Topskorer Jesse Puljujärvi für einen Check gegen den Kopf unter die Dusche geschickt worden.So gelang Lausanne die Revanche für das Aus in den Playoff-Viertelfinal gegen Servette. In der Tabelle machte es einen Sprung auf den 10. Platz. (sda)