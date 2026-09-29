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Phil Taylor kehrt überraschend in die Darts-Welt zurück

29/06/2025. Champion of Champions Phil Taylor during the World Senior Darts, Champion of Champions tournament at Modus Live Lounge, Portsmouth, United Kingdom on 29 June 2025. Portsmouth Modus Live Lo ...
Rekordweltmeister Phil Taylor bestreitet noch einmal ein offizielles Turnier.Bild: www.imago-images.de

Darts-Legende Phil Taylor kündigt einmaliges Comeback an

29.09.2026, 15:4129.09.2026, 15:41

16-mal wurde Phil Taylor Weltmeister. 84 Majors gewann The Power beim Darts-Weltverband PDC. 13 Jahre beendete er als Weltnummer 1. Nun kehrt der 66-Jährige aus Stoke-on-Trent noch einmal ans Oche zurück.

So kündigte Taylor an, fast neun Jahre nach seinem Rücktritt noch einmal ein Turnier zu bestreiten. Gemeinsam mit seinem guten Freund Adrian Lewis wird er beim International Pairs Tournament der MODUS Super Series antreten. Taylor und Lewis vertreten vom 23. bis 28. November England. Das Duo krönte sich beim World Cup of Darts bereits viermal zum Weltmeister.

Mannschaftsweltmeister 2016 : Phil Taylor und Adrian Lewis (England, ENG), Weltmeister, Jubel, Dart Teamweltmeisterschaft , Darts World Cup of Nations 2016 Frankfurt am Main Copyright: Roskaritzx/Eibn ...
Phil Taylor nach dem Gewinn des World Cup of Darts mit Adrian Lewis.Bild: imago sportfotodienst

«Ich wurde schon oft gefragt, ob ich noch einmal zurückkehren würde», sagte Taylor gegenüber Pluto TV, «wenn, dann musste es einen besonderen Grund geben. Adrian gehört zu den wenigen Menschen, für die ich meine Darts wieder auspacken würde.» Er freue sich darauf, wieder zusammen mit dem 41-Jährigen auf der Bühne zu stehen. «The Jackpot» fügte an: «Phil und ich haben in den vergangenen Jahren viele besondere Momente gemeinsam erlebt. Deshalb ist die Chance, noch einmal als Team anzutreten, etwas ganz Besonderes.»

Taylor beendete seine Karriere am 1. Januar 2018 mit der Niederlage im WM-Final gegen Rob Cross. Zwischen 2022 und 2024 spielte er einige Turniere auf der Senioren-Tour. Sein letztes Spiel ist über zweieinhalb Jahre her. In Portsmouth feiert er gemeinsam mit Lewis nun ein einmaliges Comeback. Die anderen Teams für das Doppelturnier stehen noch nicht fest. (nih)

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