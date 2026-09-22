setzt auch in Zukunft aufals Teamkollegen von Max Verstappen. Wie der Formel-1-Rennstall vor dem Grand Prix von Aserbaidschan in Baku mitteilte, hat der 21-jährige Franzose seinen. Damit fährt Hadjarweiter an der Seite des vierfachen Weltmeisters aus den Niederlanden.Hadjar wurde auf diese Saison hin vom Schwesterteam Racing Bulls befördert. In der WM-Wertung liegt er hinter den Duos von Mercedes, Ferrari und McLaren sowie Verstappen auf Platz 8. Die vergangenen drei Rennen in Zandvoort, Monza und Madrid musste Hadjar wegen einer Verletzung am Handgelenk auslassen. In Baku kehrt er in den Rennwagen zurück. (dab/sda/dpa)