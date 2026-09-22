Austin Czarnik wird dem Lausanne HC für sechs bis acht Wochen nicht zur Verfügung stehen. Wie der Klub aus der National League mitteilte, unterzog sich der amerikanische Center am Mittwoch einer Operation am Handgelenk.
Der 33-Jährige hatte sich Mitte September im Eröffnungsspiel gegen Zug eine Verletzung zugezogen. In Absprache mit dem medizinischen Staff konnte Czarnik bis zum chirurgischen Eingriff weiterspielen. (dab/sda)
Der 33-Jährige hatte sich Mitte September im Eröffnungsspiel gegen Zug eine Verletzung zugezogen. In Absprache mit dem medizinischen Staff konnte Czarnik bis zum chirurgischen Eingriff weiterspielen. (dab/sda)