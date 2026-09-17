gibt knapp drei Wochen nach seinem schwerenbei der Vuelta Einblick in seine Genesung. Der Slowene sitzt bereits wieder auf demund richtet seinen Blick schrittweise auf die Saison 2027. In einem auf seinem Instagram-Account veröffentlichten längeren Video zeigte sich Pogacar lächelnd und konzentriert beim Training. Zu sehen war der slowenische Meister mit geradem Oberkörper auf einem Heimtrainer, umgeben von Betreuern und gekleidet in T-Shirt und Radhose seines Teams UAE.«Nicht ganz so, wie wir uns den September vorgestellt hatten», schrieb der fünffache Sieger der Tour de France. Es sei aber «einfach schön, wieder auf dem Rad zu sein. Im Moment gehe ich Schritt für Schritt vor und baue die Belastung langsam mit Blick auf die nächste Saison wieder auf». Nach dem Unfall musste sich Pogacar einer Operation am Schlüsselbein unterziehen. Damit verpasst er insbesondere das Strassenrennen der Weltmeisterschaften vom 27. September in Montreal. (riz/sda)