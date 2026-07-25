Malaysia kehrt in diesem Jahr kurzfristig als Grand Prix von Bahrain in den Rennkalender der Formel 1 zurück. Wie die Zuständigen der Motorsport-Königsklasse mitteilten, wird auf dem Sepang Circuit südlich der Hauptstadt Kuala Lumpur am ersten Oktober-Wochenende zwischen den Events in Aserbaidschan und Singapur gefahren.
Der Grand Prix am 4. Oktober wird demnach als Ersatzrennen für den Grossen Preis von Bahrain betrachtet und heisst offiziell Gulf Air Bahrain Grand Prix in Malaysia. Bahrains Hauptstadt Manama und Malaysias Hauptstadt Kuala Lumpur trennen rund 6000 Kilometer Luftlinie. In Malaysia machte die Formel 1 schon von 1999 bis 2017 Station. Der Veranstalter konnte sich danach die Antrittsgebühren in Millionenhöhe nicht mehr leisten. Mitte März waren die im April vorgesehenen Rennen in Bahrain und in Saudi-Arabien wegen der Sicherheitslage nach Ausbruch des Iran-Kriegs aus dem Kalender genommen. (riz/sda)
Der Grand Prix am 4. Oktober wird demnach als Ersatzrennen für den Grossen Preis von Bahrain betrachtet und heisst offiziell Gulf Air Bahrain Grand Prix in Malaysia. Bahrains Hauptstadt Manama und Malaysias Hauptstadt Kuala Lumpur trennen rund 6000 Kilometer Luftlinie. In Malaysia machte die Formel 1 schon von 1999 bis 2017 Station. Der Veranstalter konnte sich danach die Antrittsgebühren in Millionenhöhe nicht mehr leisten. Mitte März waren die im April vorgesehenen Rennen in Bahrain und in Saudi-Arabien wegen der Sicherheitslage nach Ausbruch des Iran-Kriegs aus dem Kalender genommen. (riz/sda)