Die Schweizer Tenniscracks haben das Heimpublikum am Zug Open auch am Freitag nicht enttäuscht. Marc-Andrea Hüsler verlängerte seine Karriere mit einem Sieg gegen Dominic Stricker um mindestens einen Tag, Dylan Dietrich zog ebenfalls in die Halbfinals ein.
Hüsler (ATP 297), der sein Karriereende nach dem Challenger-Turnier in der Zentralschweiz angekündigt hat, machte mit seinem Landsmann Stricker (ATP 357) kurzen Prozess und setzte sich in etwas mehr als einer Stunde 6:3, 6:2 durch. Dietrich, als Weltnummer 556 der beste Spieler der amerikanischen Universitätsliga, setzte seinen Lauf nach erfolgreicher Qualifikation und dem Vorstoss in die Viertelfinals fort. Der 21-jährige Zürcher bezwang den als Nummer 8 gesetzten Franzosen Harold Mayot 6:3, 6:3.
Dietrich spielt damit am Samstag gegen den Brasilianer Thiago Seyboth Wild (ATP 276) um den Finaleinzug. Hüsler bekommt es mit dem Deutschen Max Rehberg (ATP 409) zu tun. (nih/sda)
Hüsler (ATP 297), der sein Karriereende nach dem Challenger-Turnier in der Zentralschweiz angekündigt hat, machte mit seinem Landsmann Stricker (ATP 357) kurzen Prozess und setzte sich in etwas mehr als einer Stunde 6:3, 6:2 durch. Dietrich, als Weltnummer 556 der beste Spieler der amerikanischen Universitätsliga, setzte seinen Lauf nach erfolgreicher Qualifikation und dem Vorstoss in die Viertelfinals fort. Der 21-jährige Zürcher bezwang den als Nummer 8 gesetzten Franzosen Harold Mayot 6:3, 6:3.
Dietrich spielt damit am Samstag gegen den Brasilianer Thiago Seyboth Wild (ATP 276) um den Finaleinzug. Hüsler bekommt es mit dem Deutschen Max Rehberg (ATP 409) zu tun. (nih/sda)