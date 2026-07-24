Eseosa Aigbogun schliesst sich dem Serie-A-Aufsteiger Como 1907 an. Der Vertrag der 33-Jährigen bei Strasbourg lief in diesem Sommer aus. In Norditalien wird die 100-fache Schweizer Nationalspielerin Teamkollegin von Riola Xhemaili, die ebenfalls in diesem Sommer aus Eindhoven verpflichtet wurde.
Für Aigbogun ist es eine Rückkehr nach Italien. Vor ihrem Engagement in Strasbourg spielte sie von 2023 bis 2025 für die AS Roma. (abu/sda)
Für Aigbogun ist es eine Rückkehr nach Italien. Vor ihrem Engagement in Strasbourg spielte sie von 2023 bis 2025 für die AS Roma. (abu/sda)