Stan Wawrinka trifft in der ersten Runde des Swiss Open in Gstaad auf den Portugiesen Jaime Faria (ATP 98). Dies hat die Auslosung am Samstag ergeben. Faria überzeugte bei den French Open, bei denen er die Qualifikation überstand und unter anderem Grigor Dimitrov ausschaltete. Im Hauptfeld besiegte der 22-Jährige anschliessend Denis Shapovalov (ATP 39) und Jan-Lennard Struff (ATP 80), bevor er an Frances Tiafoe (ATP 22) scheiterte.
Auch Kilian Feldbausch (ATP 288) und Dominic Stricker (ATP 343), die mit einer Wildcard in Gstaad starten dürfen, erhielten keine leichten Gegner zugelost. Feldbausch trifft auf Miomir Kecmanovic (ATP 50), Stricker auf Jaume Munar (ATP 44). (ram/sda)
Auch Kilian Feldbausch (ATP 288) und Dominic Stricker (ATP 343), die mit einer Wildcard in Gstaad starten dürfen, erhielten keine leichten Gegner zugelost. Feldbausch trifft auf Miomir Kecmanovic (ATP 50), Stricker auf Jaume Munar (ATP 44). (ram/sda)