Die ikonischen Jubel der grossen Fussballstars – und was dahintersteckt
Undav mit Volkstanz
Deniz Undav traf nach seiner Einwechslung zum 6:1 im WM-Auftaktspiel gegen Curaçao für Deutschland und feierte den Treffer zusammen mit Antonio Rüdiger mit einem kleinen Tanz. Dieser hat jedoch eine grosse Bedeutung für ihn – er ist nämlich ein Teil eines traditionell kurdisch-jesidischen Tanzes. Mit diesem zeigt er seine Verbundenheit zu seinen kurdischen Wurzeln.
Embolos Grimasse
Bei der Grimasse von Breel Embolo imitiert der Schweizer Nationalstürmer das Grinsen der Figur Joker aus dem Batman-Film «The Dark Knight». Embolos Grimasse entstand aus einem süssen Grund – seine Kinder hatten nämlich Angst vor dem Joker, und dank seinem Torjubel sollen sie das Grinsen cool statt gruselig finden.
Gyökeres setzt die Maske auf
Die Maske, welche Viktor Gyökeres mit seinen Händen vor Mund und Nase formt, ist auf Drängen seiner Freunde entstanden. Diese hatten ihn nämlich aufgefordert, sich eine eigene Jubelvariante zuzulegen. Inspiriert ist der Jubel wie bei Embolo durch den Batman-Film «The Dark Knight Rises» und durch die Worte der Figur Bane: «Niemand hat sich dafür interessiert, wer ich war, bis ich die Maske aufgesetzt habe.»
Ronaldos «Siuuuu»
Der wohl berühmteste Torjubel kommt von Cristiano Ronaldo. Der 41-Jährige springt nach einem Treffer in die Luft, dreht sich und landet mit einem lauten Schrei: «Siuuuuu». Der Jubel entstand spontan – die Bedeutung ist ganz einfach: «Ja», nur mit mehr Kraft ausgedrückt.
Messis Verbundenheit mit seiner Grossmutter
Immer wenn Lionel Messi ein Tor schiesst, ehrt er seine verstorbene Grossmutter Celia – dabei zeigt er mit den Zeigefingern in den Himmel. Diese soll ihn zum Fussball gebracht, früh gefördert und an ihn geglaubt haben.
Ndoye, der Löwe von Teranga
Dan Ndoyes Torjubel erinnert an einen Löwen. Gegenüber «Blue» erklärte er: «Seit meiner Kindheit vergleichen mich meine Eltern mit einem Löwen und von meiner senegalesischen Seite, von der Seite meines Vaters, sagt man oft, dass die senegalesischen Spieler die ‹Löwen von Teranga› sind.» Der 25-Jährige fühlt sich so auch mit seiner zweiten Nationalität verbunden.
Mbappés verschränkte Arme
Kylian Mbappés Jubel ist eiskalt – er kreuzt die Arme vor der Brust und stiert in die Weite. Die Inspiration dazu stammt von seinem Bruder Ethan. Dieser hat den Jubel beim «FIFA»-Spielen auf dem Sofa erfunden.
Haalands Meditation
Erling Haalands Jubel ist eher aussergewöhnlich: Während andere laut und energetisch jubeln, setzt sich Haaland hin und meditiert. Der 25-Jährige meditiert auch in seinem Alltag und holt sich so seine innere Ruhe zurück.
Bellinghams «Who else?!»
Arme weit ausgestreckt, Brust raus, Blick nach vorne – Bellinghams Torjubel ist einer der wiedererkennbarsten. Hinter dem Torjubel selbst gibt es keine grosse Bedeutung – gemäss Bellingham ist dieser in Birmingham einfach mal entstanden.
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